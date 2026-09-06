/દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં બિલ્ડિંગ કેમ ધરાશાયી થઈ ? CM રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કારણ

Delhi Building Collapse : રવિવારે દિલ્હીના સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં બહુમાળી બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થવાથી અત્યાર સુધીમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. ઘટનાના થોડા સમય પછી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા બચાવ કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ અકસ્માતનું કારણ જણાવ્યું
ઘટનાસ્થળે ઘણો સમય વિતાવ્યા પછી મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે આ દુર્ઘટના બિલ્ડિંગના ભોંયરામાં ચાલી રહેલા કામને કારણે થયો છે. તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જવાબદારોને કડક સજા કરવામાં આવશે અને બિલ્ડિંગના માલિકને બક્ષવામાં આવશે નહીં.
વધુમાં સીએમ રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, અત્યાર સુધી કાટમાળમાંથી 11 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હું હોસ્પિટલ જઈ રહી છું. બચાવાયેલા તમામ લોકોની સ્થિતિ તપાસવી મહત્વપૂર્ણ છે. હું એટલું કહી શકું છું કે આ ઘટના માટે જે કોઈ જવાબદાર છે પછી ભલે તે બિલ્ડિંગનો માલિક હોય કે અધિકારી કોઈને પણ બક્ષવામાં આવશે નહીં. ઇમારત જૂની હતી અને બાંધકામ અને સમારકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. ભોંયરામાં કોઈ પ્રકારનું ખોદકામ ચાલી રહ્યું હતું, જેના કારણે એક પિલર તેની જગ્યાએથી ખસી ગયો, જેના કારણે આખી ઇમારત ધરાશાયી થઈ.
#WATCH | Satya Niketan building collapse: Delhi CM Rekha Gupta says, "11 people have been rescued. I am going to the hospital. We need to understand the condition of all those who have been rescued. I can say this much: whoever is responsible for this, whether it is the building… https://t.co/V37kxAzCQN pic.twitter.com/ZlV1OH3i4K
— ANI (@ANI) September 6, 2026
બિલ્ડિંગનાનો ઉપયોગ પીજી તરીકે થઈ રહ્યો હતો
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ પીજી તરીકે થઈ રહ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓ અંદર હાજર હતા. બધી સંબંધિત એજન્સીઓ સતત રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે. હાલમાં અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા આ વિદ્યાર્થીઓના જીવ બચાવવાની છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ રહેશે.
બધા અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર છે અને રાહત અને બચાવ પ્રયાસોમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી રહેવા દેવામાં આવશે નહીં. જો કે, આ ઘટનામાં જે કોઈ દોષિત જણાશે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઈપણ જવાબદાર વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં.