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લોહગઢ કિલ્લા પર જવા ચેતને કારને બદલે કેમ પસંદ કર્યું સ્કૂટર? કેતન મર્ડર કેસમાં સામે આવી સિયાના પ્રેમીની નવી ચાલ

Ketan Agarwal Murder Case: કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં દરરોજ કંઈક ને કંઈક ખુલાસો થઈ રહ્યો છે. આ જ સંદર્ભમાં એક નવી માહિતી સામે આવી છે, જેમાં સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતનની એક નવી ચાલ સામે આવી છે. તે મુજબ લોહગઢ કિલ્લા પર જવા માટે ચેતને કારને બદલે સ્કૂટર પસંદ કર્યું હતું. તેણે આવું કેમ કર્યું હતું? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:53 PM IST
લોહગઢ કિલ્લા પર જવા ચેતને કારને બદલે કેમ પસંદ કર્યું સ્કૂટર? કેતન મર્ડર કેસમાં સામે આવી સિયાના પ્રેમીની નવી ચાલ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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