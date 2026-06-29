/લોહગઢ કિલ્લા પર જવા ચેતને કારને બદલે કેમ પસંદ કર્યું સ્કૂટર? કેતન મર્ડર કેસમાં સામે આવી સિયાના પ્રેમીની નવી ચાલ

Ketan Agarwal Murder Case: કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં દરરોજ કંઈક ને કંઈક ખુલાસો થઈ રહ્યો છે. આ જ સંદર્ભમાં એક નવી માહિતી સામે આવી છે, જેમાં સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતનની એક નવી ચાલ સામે આવી છે. તે મુજબ લોહગઢ કિલ્લા પર જવા માટે ચેતને કારને બદલે સ્કૂટર પસંદ કર્યું હતું. આની પાછળ ચેતનનો ખાસ ઈરાદો હતો. ચેનત નહોતો ઈચ્છતો કે લોહગઢ જતી વખતે રસ્તામાં તે કોઈ ટોલ પ્લાઝા કે CCTVની નજરમાં આવે. તેને ડર હતો કે, કાર લઈને જવાથી તેને રસ્તામાં ટોલ બૂથ પર રોકાવું પડશે અને તે પકડાઈ જશે. જો કે, ચેતન ગમે તેમ કરીને પકડાઈ તો ગયો જ છે અને હાલ પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. પરંતુ પોતાની પ્રેમિકાના થનારા પતિને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે તેણે કેવી કેવી ચાલ ચાલી અને કેટલા ષડયંત્રો રચ્યા, તે પણ હેરાન કરી દે તેવા છે.
એક-એક ડીટેલ પર ઝીણવટભરી રીતે કર્યું કામ
પુણેના કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની તપાસ ચાલી રહી છે. આ મામલામાં આરોપીઓ સિયા અને ચેતનની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. આ પૂછપરછ દરમિયાન એક નવો ખુલાસો થયો છે. જેના અનુસાર, સિયા અને ચેતને અઠવાડિયા પહેલા જ આ મર્ડર પ્લાન બનાવી લીધો હતો. આ માટે એક-એક ડીટેલ પર ઝીણવટભરી રીતે કામ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં સુધી કે લોહગઢ કિલ્લા પર જવા માટે કયા વાહનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, તેને લઈને પણ પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
મળતી માહિતી મુજબ, આ યોજના પર મે મહિનામાં જ કામ કરી લેવામાં આવ્યું હતું. ચેતને નક્કી કર્યું હતું કે, કિલ્લા સુધી જવા માટે તે કાર નહીં, પરંતુ સ્કૂટરનો ઉપયોગ કરશે જેથી તેની આ યાત્રા કોઈપણ પ્રકારે રેકોર્ડમાં નોંધાય નહીં. કારણ કે કાર લઈને જવાથી ટોલ પ્લાઝા અને CCTVમાં આવવાનો ખતરો હતો. એટલું જ નહીં, પુણે પરત ફરતા સમયે પણ તેણે એ જ સ્કૂટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જેથી ચેતનની ઓળખ ન થાય
લોહગઢ કિલ્લા પર ચઢતા સમયે પણ ચેતનની ઓળખ ન થાય, તેના માટે પણ તૈયારી કરવામાં આવી હતી. ચેતને પોતાનો ચહેરો છુપાવવા માટે હુડી (Hoodie) પહેરી હતી. પરંતુ આ હુડી જ તેને પોલીસ સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ બની. જ્યારે સિયા તેના મંગેતર કેતન સાથે લોહગઢમાં હતી, ત્યારે ચેતન બન્નેથી અંદાજે 20-30 ફૂટના અંતરે હાજર હતો. તેણે શોર્ટ્સ અને હુડી પહેરેલી હતી, જેમાં તેનો ચહેરો છુપાયેલો હતો. જ્યારે પોલીસ CCTVની તપાસ કરી રહી હતી, ત્યારે તેમની નજર તે ફૂટેજમાં નોંધાયેલા તે દિવસના તાપમાન પર ગઈ. જેના મુજબ તે દિવસે તાપમાન 33 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. આખરે આવી કાળઝાળ ગરમીમાં કોઈ હુડી કેમ પહેરે, આ વાત પોલીસને ખટકી ગઈ. આખરે પોલીસે તપાસ કરી અને ચેતન પકડાઈ ગયો.
સિયાની સુરક્ષાનું પણ ધ્યાન
કેતનને ધક્કો ક્યારે મારવો, તે માટે ચેતન અને સિયાએ એક કોડ વર્ડ પણ નક્કી કર્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બન્નેએ નક્કી કર્યું હતું કે સિયા કાં તો પાણી પીવાના બહાને અથવા બૂટની દોરી બાંધવાના બહાને નીચે બેસશે. તેનું બેસવું એ જ ચેતન માટે હુમલો કરવાનો સંકેત હશે. સિયાનું બેસાવું એ એક સંકેત તો હતો જ, સાથે જ આ પદ્ધતિ એટલા માટે પણ અપનાવવામાં આવી હતી જેથી સિયા પૂરી રીતે સુરક્ષિત રહે. પોલીસે જણાવ્યું કે, બેસીને સંકેત આપવાની રીત જાણીજોઈને પસંદ કરવામાં આવી હતી, જેથી ધક્કો મારતી વખતે સિયા કેતનની પકડથી દૂર રહે. બન્નેને આશંકા હતી કે, જો ચેતન કેતનને ધક્કો મારે અને પડતી વખતે કેતન સિયાને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે પણ ખીણમાં પડી શકે છે. તેથી આખી યોજના તેની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી હતી.
ડમીની મદદથી પ્રેક્ટિસ
નોંધનીય છે કે, રવિવારે પોલીસ સિયા ગોયલને લોહગઢ કિલ્લા પર લઈ ગઈ હતી, જ્યાં ડમીની મદદથી આખી ઘટનાનું રિક્રિએશન કરવામાં આવ્યું હતું. આનો હેતુ 18 જૂનની ઘટનાના ક્રમની પુષ્ટિ કરવાનો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બન્નેએ પૂછપરછમાં સ્વીકાર્યું છે કે, ગુનો આચરતા પહેલા તેઓ કિલ્લા પર યોગ્ય જગ્યા પસંદ કરવા અને પ્રેક્ટિસ કરવા પણ ગયા હતા.
જો કે, પોલીસ હજુ એ શોધી રહી છે કે તેઓએ કઈ અન્ય જગ્યાએ પ્રેક્ટિસ કરી હતી. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બન્ને આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડી સોમવારે પૂરી થઈ રહી છે. તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરીને વધુ પોલીસ કસ્ટડીની માંગ કરવામાં આવશે. બીજી તરફ શનિવારે પોલીસ દ્વારા સિયા ગોયલના પિતા, માતા અને ભાઈની પણ લાંબી પૂછપરછ કરીને તેમના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા.