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ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ પરથી કેમ કરી આ ખાસ અપીલ? અમેરિકાનું વધશે ટેન્શન! જાણો

Iran President Special Appeal: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ પરથી એક મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી હતી. તેઓ ઇચ્છે છે કે બ્રિક્સ સભ્ય દેશો તેમના પોતાના ચલણમાં વેપાર કરે. તેમણે આ પાછળનું કારણ પણ સમજાવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:26 PM IST
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ પરથી કેમ કરી આ ખાસ અપીલ? અમેરિકાનું વધશે ટેન્શન! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ પરથી કેમ કરી આ ખાસ અપીલ? જાણો
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