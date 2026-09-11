/ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ પરથી કેમ કરી આ ખાસ અપીલ? અમેરિકાનું વધશે ટેન્શન! જાણો

Iran President Special Appeal: દિલ્હીમાં બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમ દરમિયાન, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે બ્રિક્સ દેશોએ હવે પરસ્પર વેપારમાં યુએસ ડોલરનો ઉપયોગ છોડી દેવો જોઈએ. તેના બદલે, બધા સભ્ય દેશોએ તેમની પોતાની ચલણ (જેમ કે રૂપિયા, રિયાલ અને રૂબલ)માં વ્યવહારો વધારવો જોઈએ.
વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ પર બોલતા, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ એમ પણ કહ્યું હતું કે બ્રિક્સ ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક (NDB)ને મજબૂત કરવા માટે દરેકે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ, જેથી સભ્ય દેશોને વેપાર અને વિકાસ માટે ડોલર પર આધાર ન રાખવો પડે.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Iranian President Masoud Pezeshkian says, "One of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members. This step must be accompanied by the establishment of the necessary… pic.twitter.com/wcz8eJwi4w
— ANI (@ANI) September 11, 2026
ફોરમને સંબોધતા, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને કહ્યું કે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું એ છે કે સભ્ય દેશોએ પરસ્પર વેપારમાં તેમની પોતાની ચલણનો ઉપયોગ વધારવો. વધુમાં, ચલણના વધઘટના જોખમને ટાળવા અને સીધા વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે એક મજબૂત સિસ્ટમ વિકસાવવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વનું વર્તમાન નાણાકીય માળખું ફક્ત એક કે બે ચલણ (જેમ કે ડોલર) પર આધારિત છે. તેથી, જ્યારે પણ રાજકીય ઉથલપાથલ અથવા પ્રતિબંધો આવે છે, ત્યારે સમગ્ર અર્થતંત્ર સીધી અસર પામે છે.
ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકને ખાસ અપીલ
પેઝેશ્કિઆને ભાર મૂક્યો કે બ્રિક્સ ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક (NDB)એ વાતચીતને ફળદાયી બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. આ બેંકે સભ્ય દેશોમાં રોડ, ઉર્જા અને માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સને ભંડોળ પૂરું પાડવું જોઈએ. આ કરવા માટે, બેંકે સ્થાનિક ચલણમાં લોન આપવી જોઈએ, સોફ્ટ ક્રેડિટ લાઇન બનાવવી જોઈએ અને ખાનગી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ગેરંટી આપવી જોઈએ.
'આર્થિક સાધનો દ્વારા રાજકીય દબાણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે'
વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને કટોકટી વિશે બોલતા, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિઆને કહ્યું કે, આજે સમગ્ર વિશ્વ ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા, સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપો અને રાજકીય દબાણ લાવવા માટે આર્થિક પ્રતિબંધોનો ઉપયોગ સાથે મળીને કામ કરવાનું વધુને વધુ જટિલ બનાવી દીધું છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે બ્રિક્સ પાસે કયા ઉકેલો છે?
Delhi | PM Narendra Modi with Iran’s President Masoud Pezeshkian and Russia’s President Vladimir Putin, among other BRICS leaders, at the BRICS Business Forum in Delhi pic.twitter.com/CcCPVgdNGl
— ANI (@ANI) September 11, 2026
અમારું માનવું છે કે BRICSની સાચી તાકાત ફક્ત સભ્ય દેશોની અર્થવ્યવસ્થાના કદમાં જ નથી, પણ જ્યારે આ તાકાત પરસ્પર વેપાર, નવા રોકાણો અને સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ ભંડોળમાં પણ રહેલી છે, એટલે કે, જ્યારે સહકાર ફક્ત કાગળ પર વાત કરવાને બદલે વ્યવહારિક અમલીકરણમાં અનુવાદિત થાય છે.
ડોલરની મનસ્વીતા અને એકપક્ષીયતાને પડકાર ફેંકવો
દિલ્હી જતા પહેલા તેહરાનમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિએ BRICSના હેતુ પર પોતાનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સંગઠનનું પ્રાથમિક ધ્યેય વિશ્વના કોઈપણ એક દેશની મનસ્વીતા, એટલે કે 'એકપક્ષીયતા'નો અંત લાવવાનું છે.
યુએસ ડોલરના વર્ચસ્વ પર બોલતા, તેમણે કહ્યું કે BRICSએ પોતાની સમર્પિત બેંક સ્થાપિત કરી છે અને સભ્ય દેશો પરસ્પર રોકાણ વધારી રહ્યા છે. તેનો ધ્યેય ડોલર વિના દેશો વચ્ચે વેપારને સરળ બનાવવાનો છે, જેનાથી ડોલરનું વર્ચસ્વ અને વૈશ્વિક નાણાકીય વ્યવસ્થા પર તેની પકડ નબળી પડે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પરિષદમાં સ્વતંત્રતા, એકતા, આર્થિક સ્થિરતા અને નવી ટેકનોલોજી સંબંધિત મુદ્દાઓ તેમજ વ્યવસાય, બેંકિંગ અને ઉદ્યોગ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરવામાં આવશે. તેઓ આજે, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં પીએમ મોદી સાથે એક અલગ મુલાકાત પણ કરવાના છે.