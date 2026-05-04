પશ્ચિમ બંગાળમાં આખરે ક્યાં ચૂકી ગયા મમતા બેનર્જી? ભાજપની આંધીમાં ઉડી ગઈ TMC
West Bengal Election Results: પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. 15 વર્ષથી સત્તામાં રહેલી ટીએમસી હારનો સામનો કરી રહી છે. બીજીતરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી આઝાદી બાદ પ્રથમવાર બંગાળમાં સરકાર બનાવવા તરફ આગળ વધી રહી છે.
- પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રચંડ જીત
- આખરે 15 વર્ષ બાદ મમતા બેનર્જીનો કિલ્લો ધરાશાયી
- આઝાદી બાદ બંગાળમાં પ્રથમવાર બનશે BJP સરકાર
Trending Photos
West Bengal Election Results: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતગણનાના વલણમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજકીય માહોલ બદલી નાખ્યો છે. કોલકત્તામાં પાર્ટી મુખ્યાલય બહાર ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ જોરદાર જશ્ન મનાવ્યો અને જય શ્રી રામના નારા લગાવ્યા હતા. બીજીતરફ રાજ્યની સત્તામાં 15 વર્ષથી શાસન કરી રહેલી ટીએમસીનો કારમો પરાજય થયો છે. આવો જાણીએ તે 5 મોટા કારણ જેના કારણે મમતા બેનર્જીની સત્તામાં વાપસી થઈ રહી નથી.
1. કાયદો વ્યવસ્થાના મુદ્દા પર નિષ્ફળતા
રાજ્યમાં કાયદો-વ્યવસ્થા લાંબા સમયથી એક મોટો ચૂંટણી મુદ્દો રહ્યો. વિપક્ષ સતત આરોપ લગાવ્યો કે ઘણા વિસ્તારમાં હિંસા, રાજકીય ઘર્ષણ અને ગુનાઓની ઘટના વધી છે. આરજી કર મેડિકલ કોલેજમાં બળાત્કાર અને હત્યાની ઘટના બાદ લોકોનો ગુસ્સો વધી ગયો હતો. સામાન્ય લોકો વચ્ચે સુરક્ષાને લઈને ચિંતા જોવા મળી. ભાજપે આ મુદ્દાને જોર-શોરથી ઉઠાવ્યો અને રાજ્યના વહીવટી તંત્ર પર ભેદભાવનો આરોપ લગાવ્યો. ચૂંટણી હિંસા અને સ્થાનીક સ્તર પર વધતા તણાવે ઘણા વિસ્તારોમાં મતદાતાઓને પ્રભાવિત કર્યાં અને મમતા સરકાર લોકોમાં કાયદો-વ્યવસ્થાને લઈને ભરોસો અપાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
2. ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા પર જનતાની નારાજગી
ભ્રષ્ટાચારના આરોપોએ પણ ટીએમસીની છબીને નુકસાન પહોંચાડ્યું. ઘણી સરકારી યોજનાઓ અને ભરતી પ્રક્રિયાઓને લઈને સવાલ ઉઠ્યા, જેનાથી સામાન્ય લોકોમાં અસંતોષ વધ્યો. વિપક્ષે આ મુદ્દાને ચૂંટણીમાં જોરશોરથી ઉઠાવ્યો અને સરકારને ઘેરવામાં સફળ રહ્યાં. ભાજપે લોકોને તે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે રાજ્ય સરકારમાં થઈ રહેલી ભરતીથી લઈને ટેન્ડર સુધીમાં પારદર્શિતા નથી અને જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. અમિત શાહે પોતાની ચૂંટણી રેલીમાં વારંવાર સિન્ડિકેટ રાજને ખતમ કરવાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને વલણ જણાવી રહ્યાં છે કે આ મુદ્દે ભાજપને સમર્થન મળ્યું.
3. ઘૂષણખોરો પ્રત્યે નરમ વલણ
ભાજપે ટીએમસી પર દરેક રેલીમાં આરોપ લગાવ્યો કે તે ઘૂષણખોરો પર કડક કામ કરી રહી નથી. સરહદી વિસ્તારમાં આ મુદ્દો ચર્ચામાં રહ્યો. પાર્ટીએ તેને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સ્થાનીક સંસાધનો સાથે જોડ્યો. પીએમ મોદી અને અમિત શાહ સહિત ભાજપના દરેક નેતા જનતાને તે વિશ્વાસ અપાવવામાં સફળ રહ્યાં કે રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બનશે તો ઘૂષણખોરોને બહાર કરવામાં આવશે. તો ટીએમસી આ મુદ્દાનો જવાબ આપવામાં નબળી પડી.
4. મુસ્લિમ તુષ્ટિકરણના આરાપોનો જવાબ નહીં
મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના શાસન દરમિયાન ટીએમસી પર મુસ્લિમ તુષ્ટિકરણના આરોપ પણ લાગ્યા. ભાજપે સતત આ મુદ્દાને ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે સરકાર એક વર્ગને વિશેષ પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. આ આરોપ સંદેશખાલી જેવા તે વિસ્તારમાં અસરકારક રહ્યો,, જ્યાં ગુનાઓમાં સામેલ હોવા છતાં શાહજહાં શેખ જેવા મુસ્લિમ ગુનેગારો પર કડક કાર્યવાહી થઈ નહીં. ભાજપના આ આરોપોનો મજબૂતીથી ટીએમસી જવાબ આપી શકી નહીં, જેનાથી વિપક્ષના પક્ષમાં માહોલ જોવા મળ્યો.
5. 15 વર્ષની સત્તા વિરોધી લહેર
સતત 15 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહીને સત્તા વિરોધી લહેર પણ ટીએમસીના નબળા પ્રદર્શનનું કારણ બની. લાંબા સમય સુધી એક સરકાર રહેવાથી અને તમામ મુદ્દા પર નબળા પ્રદર્શનને કારણે લોકોમાં પરિવર્તનની ભાવના મજબૂત બની. ઘણી જગ્યા પર સ્થાનીક મુદ્દા અને વિકાસ કાર્યોને લઈને પણ અસંતોષ જોવા મળ્યો. ભાજપે આ ભાવનાનો લાભ ઉઠાવ્યો અને ખુદને એક મજબૂત વિકલ્પના રૂપમાં રજૂ કરી. તેનાથી મતદાતાઓનો ઝુકાવ પરિવર્તન તરફ વધ્યો અને અંતે ભાજપને લાભ થયો.
ભાજપની આક્રમક રણનીતિ
પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી વલણે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ વખતે મુકાબલો બદલાઈ ગયો છે. ભાજપની આક્રમક રણનીતિએ ટીએમસી વિરુદ્ધ માહોલ બનાવ્યો. કાયદો-વ્યવસ્થા, ભ્રષ્ટાચાર, ઘૂષણકોરી, તુષ્ટિકરણ અને સત્તાવિરોધી લહેર જેવા મુદ્દા ભારે પડ્યા અને ટીએમસીની હારની કહાની લખવામાં આવી. જોકે હજુ અંતિમ પરિણામ આવી રહ્યાં છે, પરંતુ સંકેત મળી ગયો છે કે બંગાળમાં પ્રથમવાર ભાજપ સરકાર બનાવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે