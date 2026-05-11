/Somnath Mandir: સોમનાથ મંદિરના પુન:નિર્માણ સામે પંડિત નહેરુને શું વાંધો હતો? કેમ નહતા ગયા ઉદ્ધાટનમાં

Somnath Amrut Mahotsav: સોમનાથ મંદિર માટે વર્ષ 2026 ખુબ મહત્વનું છે કારણ કે આ વર્ષમાં તેના પુન:નિર્માણને 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે જેની ઉજવણી રૂપે સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને આ વર્ષમાં મંદિર પર પ્રથમ આક્રમણને 1000 વર્ષ પૂરા થયા છે.
ગુજરાતનું સોમનાથ મંદિર એકવાર ફરીથી ઈતિહાસ રચી રહ્યું છે. પીએમ મોદી આજે સોમનાથમાં છે. જ્યાં મંદિરના જીર્ણોદ્ધારના 75 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. મંદિરના શિખરનો 90 મીટર ઊંચી ક્રેનની મદદથી 11 પવિત્ર તીર્થોના જળથી કુંભાભિષેક કરાયો. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે જે મંદિરને આજે આટલું ભવ્ય રૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે તેના પુન:નિર્માણ માટે દેશના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ વિરુદ્ધમાં હતા? આ અવસરે આ ઐતિહાસિક કહાની જાણવી ખુબ જરૂરી છે.
બે કારણોસર મહત્વનું છે આ વર્ષ
પીએમ મોદી આજે સોમનાથમાં છે. સોમનાથ મંદિર માટે વર્ષ 2026 ખુબ મહત્વનું છે. કરાણ કે એક તો આજથી બરાબર એક હજાર વર્ષ પહેલા મહેમૂદ ગઝનવીએ સોમનાથ મંદિર પર હુમલો કર્યો હતો. સોમનાથ મંદિર પર સાત વખત હુમલા થયા. સાતેય વાર પુન:નિર્માણ થયું. તેને ફરી બનાવ્યા બાદ આઝાદ ભારતમાં 11 મે 1951ના રોજ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ પણ થયો હતો. તે અવસરને આજે 75 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે સોમનાથ અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ અવસરે 11 તીર્થોના જળથી ભગવાનનો અભિષેક કરાયો.
આઝાદી બાદ જ્યારે દેશી રજવાડાઓનું એકીકરણ થયું ત્યારે ગુજરાતના જૂનાગઢ રજવાડાનો 9 નવેમ્બર 1947ના રોજ ભારતમાં વિલય થયો. સોમનાથ મંદિર આ રજવાડાની અંદર આવતું હતું. ત્યારબાદ તરત તત્કાલિન ગૃહમંત્રી સરદાર પટેલે ત્યાંની મુલાકાત લીધી અને જર્જરીત મંદિરની અંદર ઊભા રહીને સમુદ્રનું પાણી હાથમાં લઈને તેના પુન:નિર્માણની જાહેરાત કરી હતી.
નહેરુ થઈ ગયા હતા અસહજ
સરદાર પટેલની આ જાહેરાતથી જવાહરલાલ નહેરુ અસહજ થઈ ગયા હતા. તેમને લાગ્યું હતું કે વિદેશમાં તેનાથી ભારતની સેક્યુલર છબીને ધક્કો લાગશે. પંડિત નહેરુના મંત્રીમંડળમાં સામેલ તત્કાલિન કેન્દ્રીય મંત્રી એન વી ગાડગિલે પોતાના પુસ્તક 'ગવર્મેન્ટ ફ્રોમ ઈનસાઈડ'માં આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
ગાંધીજી સહમત હતા
મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલના વિચારો સાથે સહમત હતા. તેમનો બસ એ આગ્રહ હતો કે તેના નિર્માણમાં સરકારી ધનનો ઉપયોગ ન થાય. લોકોના દાનના પૈસે તેનું નિર્માણ થવું જોઈએ. અને એવું જ થયું. ગાંધીજીની 1948માં હત્યા થઈ અને 1950માં સરકાર પટેલના નિધન બાદ તેને બનાવવાની જવાબદારી કે એમ મુન્શીના ખભે આવી ગઈ. તે સમયે તેઓ ટ્રસ્ટના મુખિયા અને કેન્દ્રીય મંત્રી હતા.
નહેરુ કેમ કરતા હતા વિરોધ
કે એમ મુન્શીએ પોતાના પુસ્તક પિલગ્રિમેજ ટુ ફ્રિડમમાં લખ્યું છે કે 1951માં એક દિવસ પંડિત નહેરુએ તેમને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે સોમનાથ મંદિરના પુન:નિર્માણના કાર્યક્રમથી તેઓ સહમત નથી કારણ કે આ એક પ્રકારે હિન્દુ પનરુત્થાનવાદ છેતેમની અસહમતિ એ વાતથી પણ સમજી શકાય કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમના ઉદ્ધાટન માટે જ્યારે તેમને આમંત્રણ અપાયું તો તેમણે જવાની ના પાડી દીધી. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદને પણ આવું કરવાનો આગ્રહ કર્યો પરંતુ તેઓ માન્યા નહીં અને ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ 11 મે 1951ના રોજ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં પહોંચી ગયા.
શું હતું નહેરુના મનમાં
હકીકતમાં નહેરુના એવા વિચાર હતા કે આધુનિક ભારતે ભૂખમરો, ગરીબી મીટાવવાની દિશામાં કામ કરવું જોઈએ. નવા બાંધ, નવા ઉદ્યોગો-ફેક્ટરીઓ લગાવવા જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારે ધાર્મિક પ્રોજેક્ટમાં ફસાવું જોઈએ નહીં. તેનાથી વૈશ્વિક જગતમાં ભારતની છબીને ધક્કો લાગશે. તેમણે અનેક દેશોના રાજદૂતોને આ અંગે પત્ર લખીને સ્પષ્ટ પણ કર્યું કે મંદિરના નિર્માણમાં સરકારનો કોઈ હાથ નથી. તે લોકોના દાનથી બની રહ્યું છે.
તેઓ એવું વિચારતા હતા કે પાકિસ્તાન તેનો લાભ ઉઠાવીને ભારત પર હિન્દુવાદી હિતોની પૂર્તિ કરવાનો આરોપ લગાવી શકે છે. તેનાથી ભારતના અલ્પસંખ્યક ખાસ કરીને મુસ્લિમો અસુરક્ષિત ફીલ કરી શકે છે. એટલે કે તેઓ ભારતની સેક્યુલર એટલે કે ધર્મનિરપેક્ષ છબીને જાળવી રાખવાના પક્ષમાં હતા. તેઓ આ ઈમેજને પ્રભાવિત થવા દેવા માંગતા નહતા.