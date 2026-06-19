/ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ કેમ અટક્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

Weather Forecast: દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસુ, જે 4 જૂન, 2026ના રોજ સમય પહેલા આવવાનું હતું, જે સમગ્ર દેશમાં ગરમીથી રાહત લાવવા માટે હતું, તે અચાનક એક ઊંડા સંકટમાં ફસાઈ ગયું છે, જેની હવામાનશાસ્ત્રીઓએ પણ અપેક્ષા રાખી ન હતી. પ્રારંભિક ગતિ દર્શાવ્યા પછી, ચોમાસાની પ્રગતિ એટલી તીવ્ર રીતે ધીમી પડી ગઈ છે કે જૂનમાં ભારે વરસાદની ખાધ નોંધાઈ રહી છે. ખેતરો સૂકા છે, અને ખેડૂતો આકાશ તરફ જોઈ રહ્યા છે.
ભારતીય હવામાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે ચોમાસાના અચાનક કોમા પાછળ કોઈ એક કારણો જવાબદાર નથી. સામાન્ય રીતે, ચોમાસાની બિનઅસરકારકતા માટે ફક્ત અલ નીનોને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે, અવકાશ અને સમુદ્રની અંદર ઘણી ખતરનાક હવામાન પ્રણાલીઓએ ભેગા થઈને એક એવો માર્ગ બનાવ્યો, જેણે ભારતીય ચોમાસાની સંપૂર્ણ ઊર્જાને શોષી લીધી હતી.
આ 5 કારણોએ ચોમાસાનો રસ્તો રોકી રાખ્યો
હવામાનશાસ્ત્રીઓએ આ ચોમાસાની બ્રેક પાછળ પાંચ મુખ્ય ગુનેગારો ઓળખી કાઢ્યા છે, જેણે મળીને ભારતમાં આવતા વાદળોનો માર્ગ અવરોધ્યો છે.
1. વાવાઝોડા જગ્મીની અસર:
જૂનની શરૂઆતમાં, હિંદ મહાસાગરમાં એક વિશાળ ચોમાસાનું મોજું ઉભું થયું, જે ભારતમાં ભારે વરસાદ લાવી શકે છે. જો કે, પેસિફિક મહાસાગરમાં એક ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત, જે પાછળથી વાવાઝોડા જગ્મીમાં વિકસિત થયું, તેણે બંગાળની ખાડીમાંથી આ બધી વાતાવરણીય ઊર્જા અને ભેજ ખેંચી લીધો અને તેને પૂર્વ તરફ વાળ્યો.
2. પશ્ચિમી વિક્ષેપોનું આક્રમણ:
ઉત્તર ભારતમાં વારંવાર થતી પશ્ચિમી વિક્ષેપો અસામાન્ય રીતે ખૂબ દક્ષિણ તરફ પહોંચી. આ સિસ્ટમો સતત ઉત્તરપશ્ચિમથી સૂકા અને ગરમ પવનોને મેદાનોમાં મોકલતી રહી, જેના કારણે ચોમાસાના વાદળોનું નિર્માણ થતું અટકાવાયું.
3. સમાંતર પવન છેતરપિંડી:
આ વખતે, ચોમાસાના ખાડા (નીચા દબાણવાળા વિસ્તાર) સાથે વળાંક લેવા અને એકરૂપ થવાને બદલે, પવનો સીધા અને સમાંતર પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ફૂંકવા લાગ્યા. પરિણામે, બંગાળની ખાડીમાં ચોમાસાને આગળ ધપાવતો નીચા દબાણનો વિસ્તાર બનવામાં નિષ્ફળ ગયો.
4. મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન (MJO) બિનઅસરકારક:
જૂનના પહેલા ભાગમાં, વૈશ્વિક ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી લહેર, MJO, ભારત માટે ખૂબ જ પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં રહી, જેના કારણે હિંદ મહાસાગર પર વાદળો માટે કોઈ ટેકો મળ્યો નહીં.
5. ઉભરતો અલ નીનો:
વધુમાં, ઉભરતો અલ નીનોએ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કર્યો, વાવાઝોડાના વાદળો બનાવવા માટે પર્યાવરણને વધુ નબળું પાડ્યું છે.
જૂનના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ચોમાસું ફરી ગર્જના કરશે
આ અભૂતપૂર્વ મંદી પછી, આખરે સામાન્ય લોકો અને ખેડૂતો માટે નોંધપાત્ર રાહતના સમાચાર આવી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના મતે, આ ચોમાસા ચક્રને તોડવાનો દિવસ હવે નજીક છે. હવામાન વિભાગના મતે, જૂનના ચોથા અઠવાડિયા (છેલ્લા દિવસોમાં)માં મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન (MJO) ભારત માટે અનુકૂળ બની રહ્યું છે.
આ સાથે, 'નીચા-સ્તરનો જેટ', 'ક્રોસ-ઇક્વેટોરિયલ ફ્લો' (વિષુવવૃત્ત પરથી આવતા પવનો), અને ઉપરના સ્તરના પૂર્વીય પવનો ઝડપથી મજબૂત થઈ રહ્યા છે. આશા છે કે આ ફેરફારો ઉત્તરપશ્ચિમ તરફથી આવતા શુષ્ક પવનોની અસરોને સંપૂર્ણપણે ઘટાડી દેશે, અને જૂનના અંત સુધીમાં, સમગ્ર ભારતમાં ચોમાસુ ફરીથી સંપૂર્ણ બળ સાથે એક્ટિવ થશે.