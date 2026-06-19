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ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ કેમ અટક્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

Weather Forecast: ચોમાસુ 4 જૂને ભારતમાં સમય પહેલા પહોંચ્યા પછી અચાનક ધીમું પડી ગયું છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે માત્ર અલ નીનો જ નહીં, પરંતુ ટાયફૂન જગ્મી, શુષ્ક પશ્ચિમી પવનો અને પ્રતિકૂળ MJO સહિત પાંચ હવામાન પ્રણાલીઓના સંયોજને પણ ચોમાસાને રોકી રાખ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:52 PM IST
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ કેમ અટક્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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