બિહારમાં કેમ ઓલવાઈ ગઈ તેજસ્વીની લાલટેન? CM ફેસ હોવા છતાં લાલુના 'લાલ'ની ક્યા ચૂક થઈ!

Tejashwi Yadav performance Anyalsis: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં તેજસ્વી યાદવની લાલટેન ઓલવાઈ ગયેલી દેખાઈ રહી છે અને મહાગઠબંધનને ગત ચૂંટણી કરતાં પણ ઓછી બેઠકો મળી રહી છે. મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર હોવા છતાં તેજસ્વીની સામે એવા કયા કયા પડકારો હતા, જેને પાર કરવામાં લાલુ યાદવના પુત્ર નિષ્ફળ રહ્યા હતા?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:20 PM IST

Tejashwi Yadav performance Anyalsis: બિહાર ચૂંટણીના પરિણામોમાં સંભવિત હાર સાથે તેજસ્વી યાદવની પાર્ટી આરજેડીની લાલટેન ઓલવાતી જઈ રહી છે. 35 બેઠકોની સરસાઈ હોવા છતાં આરજેડીનું પ્રદર્શન ગત ચૂંટણીના પરિણામો કરતાં પણ નબળું દેખાઈ રહ્યું છે. આની પાછળ સ્પષ્ટપણે તેમના પિતા લાલુ પ્રસાદ યાદવના મુખ્યમંત્રી કાર્યકાળનો પડછાયો છે. ભાજપે લાલુના કાર્યકાળને 'જંગલરાજ'નો સિક્કો મારીને તેને નારામાં ફેરવી દીધો અને તેજસ્વી તથા તેમના પરિવાર પર લાગેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને પણ ઉજાગર કર્યા હતા.

તેજસ્વી યાદવે વળતો પ્રહાર કરતાં આરજેડીના શાસનને જંગલરાજ ગણાવીને વર્તમાન સરકારને 'રાક્ષસ રાજ' ગણાવી. 171 જાહેર સભાઓમાં તેમણે અસ્વસ્થ મતદારોને એવો વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેમનું ધ્યાન બેરોજગારી, અનામત અને બંધારણ બચાવવા જેવા મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત છે, અને તેઓ મનપસંદ પરિવર્તન લાવી શકે છે, પરંતુ મતદારો તેમના વાયદાઓથી સંતુષ્ટ ન થયા.

મુસ્લિમ-યાદવ વોટોને સાથે લાવવામાં નિષ્ફળ
તેજસ્વી માટે પડકાર મુસ્લિમ-યાદવ વોટોને જાળવી રાખવાની સાથે-સાથે ઉચ્ચ વર્ગમાં પકડ મજબૂત બનાવવાનો હતો, પરંતુ તેજસ્વી નિષ્ફળ રહ્યા. તેની સામે, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશે સ્વચ્છ છબી, મહિલાઓ પ્રત્યેની તેમની નીતિઓ, દારૂબંધી જેવા નિર્ણયો દ્વારા જનતાનો વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો. તેમની વિકાસ-કેન્દ્રિત રાજનીતિ મતદારો સાથે તાલમેલ જાળવી રહી છે, જેના કારણે સત્તામાં 20થી વધુ વર્ષો પછી પણ તેમની પ્રાસંગિકતા બની રહી છે.

કોંગ્રેસે પોતાનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું, જેનાથી મહાગઠબંધનની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ. કોંગ્રેસે પણ 2015માં જીતેલી 27 બેઠકોથી 2020માં 19 બેઠકો પર પ્રદર્શનમાં ઘટાડો જોયો. 2015માં, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (આરજેડી) ઉચ્ચ તફાવતથી જીતના મામલે મુખ્ય પક્ષ હતો, જેણે 15%થી વધુના તફાવતથી 29 બેઠકો હાંસલ કરી હતી.

પિતાને પોસ્ટરોમાંથી હટાવ્યા પણ આરોપો ન હટ્યા
'જંગલરાજ'નો સિક્કો દૂર કરવા માટે તેજસ્વીએ આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ યાદવને પોસ્ટરોમાંથી હટાવી દીધા, પરંતુ તેમ છતાં તેમને પોતાના પરિવારના વિવાદાસ્પદ વારસાનું નુકસાન ભોગવવું પડ્યું. વલણો અનુસાર, આરજેડી 34 બેઠકો સાથે આગળ ચાલી રહી હતી, જે 2020ની ચૂંટણીઓની સરખામણીએ 41 બેઠકોનું નુકસાન દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત, ગઠબંધન સહયોગી કોંગ્રેસ પણ 8 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી હતી, જે 2020ની ચૂંટણીઓની સરખામણીએ 11 બેઠકોથી પાછળ હતી.

ભાજપ અને જેડી(યુ) બંને નિયમિતપણે આરજેડીના 15 વર્ષના ખરાબ શાસનની યાદો તાજી કરતા રહ્યા. તેજસ્વી પર કથિત IRCTC હોટેલ કેસમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપો પણ છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે તાજેતરમાં પૂર્વ રેલ મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમની પત્ની રાબડી દેવીની IRCTC હોટેલ ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં સુનાવણી વિરુદ્ધની અરજીને ફગાવી દીધી.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

