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ખેડૂતોએ દિલ્હી જવાનો નિર્ણય કેમ બદલ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

Farmer Decision Change: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ ચૌહાણ સાથે મુલાકાતની ખાતરી બાદ શંભુ સરહદ પર દિલ્હી તરફ કૂચ કરી રહેલા ખેડૂતોનો વિરોધ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલનો વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતો પાછા ફર્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:29 AM IST
ખેડૂતોએ દિલ્હી જવાનો નિર્ણય કેમ બદલ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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