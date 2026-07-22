/ખેડૂતોએ દિલ્હી જવાનો નિર્ણય કેમ બદલ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ

Farmer Decision Change: પ્રસ્તાવિત ભારત અમેરિકા વેપાર કરારનો વિરોધ કરવા માટે મંગળવારે દિલ્હી તરફ કૂચ કરી રહેલા ખેડૂતોનો વિરોધ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. પંજાબ-હરિયાણા સરહદ, શંભુ સરહદ પર ભારે હંગામો અને પોલીસ દખલગીરી બાદ, ખેડૂતોએ પાછા ફરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હરિયાણા સરકારે ખેડૂતોના મેમોરેન્ડમનો સ્વીકાર કર્યો છે અને તેમને ખાતરી આપી છે કે આગામી 10 દિવસમાં કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ ચૌહાણ સાથે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવશે.
ખેડૂતો શા માટે વિરોધ કરી રહ્યા હતા?
મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યે, પંજાબના ખેડૂતો દિલ્હીના કિસાન ઘાટ ખાતે મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા માટે કૂચ કરી હતી. ખેડૂતો પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
એક ખેડૂત નેતાએ કહ્યું કે, અમે આ મહત્વપૂર્ણ કરાર પર અમારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ. અમેરિકામાં ખેતી ખૂબ જ યાંત્રિક અને મોટા પાયે થાય છે, જેને ભારે સબસિડી મળે છે. જો આ ડીલ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે, તો ભારતીય બજાર સસ્તા અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનોથી ભરાઈ જશે, જેનાથી નાના જમીન ધરાવતા ભારતીય ખેડૂતોને સીધું નુકસાન થશે.
શંભુ સરહદ પર દિવસભર હાઇ વોલ્ટેજ ડ્રામા
દિલ્હી તરફ ખેડૂતોની કૂચની અપેક્ષાએ, હરિયાણા પોલીસે, પૂર્વ સૂચના વિના, શંભુ સરહદ પર ઘગ્ગર નદીના પુલ પાસે બેરિકેડ અને સિમેન્ટ બ્લોક ઉભા કર્યા. દિલ્હી જતા અટકાવવામાં આવતા, કિસાન મજૂર સંઘર્ષ સમિતિના સર્વન સિંહ પંધેર અને ભારતીય કિસાન યુનિયન (શહીદ ભગત સિંહ)ના પ્રવક્તા તેજવીર સિંહના નેતૃત્વમાં ખેડૂતોએ કેન્દ્ર અને હરિયાણા સરકારો વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.
આ સમયગાળા દરમિયાન, પોલીસે દિલ્હી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા અનેક સ્થળોએ અંબાલા અને કુરુક્ષેત્રના ખેડૂતોની અટકાયત કરી. BKU (પેહોવા)ના પ્રવક્તા પ્રિન્સ વારૈચને કુરુક્ષેત્ર પોલીસ લાઇન્સ પર રોકવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે BKU (શહીદ ભગત સિંહ) જૂથને શાહાબાદ (NH-44) પર રોકવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેઓએ ધરણા પ્રદર્શન કર્યા હતા.
મામલો કેવી રીતે ઉકેલાયો અને કયો કરાર થયો?
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, વધતી જતી ગતિરોધ વચ્ચે, હરિયાણાના કૃષિ મંત્રી શ્યામ સિંહ રાણા અને અંબાલાના ડેપ્યુટી કમિશનર અજય સિંહ તોમર શંભુ સરહદ પર પહોંચ્યા અને ખેડૂત નેતાઓ સાથે વાતચીત કરી. હરિયાણાના કૃષિ મંત્રીએ ખેડૂતોના મેમોરેન્ડમનો સ્વીકાર કર્યો અને તેમને ખાતરી આપી કે આઠથી દસ દિવસમાં કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ ચૌહાણ સાથે મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવશે.
તેમણે BKU (ચાદુની)ના પ્રમુખ ગુરનામ સિંહ ચાદુનીની ધરપકડનો મુદ્દો મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની સાથે ઉઠાવવાનું પણ વચન આપ્યું હતું. મંત્રીના આશ્વાસન બાદ, ગુરનામ સિંહ ચાદુની, પ્રવક્તા રાકેશ બેન્સ અને અન્ય અટકાયત કરાયેલા ખેડૂતોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ખેડૂત નેતા તેજવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે મામલો ઉકેલાઈ ગયો છે અને ખેડૂતો પાછા ફરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, અમારો ક્યારેય અનિશ્ચિત સમય માટે ધરણા કરવાનો ઇરાદો નહોતો. આગામી રણનીતિ કેન્દ્રીય મંત્રાલય સાથેની બેઠક પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે.
મુસાફરોને મોટી અસુવિધાનો સામનો કરવો પડ્યો
સરહદ બંધ થવાને કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અને ચંદીગઢ રાજપુરા ધોરીમાર્ગ પર મોટા પાયે ટ્રાફિક જામ થયો હતો, જેના કારણે જનતાને ઘણી અસુવિધા થઈ હતી. ફતેહગઢ સાહિબથી દિલ્હી એરપોર્ટ જનારા મુસાફર કરણદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે એક કલાકની મુસાફરીમાં ત્રણ કલાકથી વધુ સમય લાગ્યો હતો.
અંબાલાના પોલીસ અધિક્ષક અજિત સિંહ શેખાવતના જણાવ્યા અનુસાર, કરાર બાદ ખેડૂતોએ તેમની કૂચ રદ કરી દીધી છે. સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં ખેડૂતોએ સરહદનો મોટો ભાગ સાફ કરી દીધો હતો, ત્યારબાદ ટ્રાફિક અવરજવર ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.