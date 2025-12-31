80 વર્ષના વૃદ્ધે 12 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને પોતાની કબર પોતે જાતે જ કેમ બનાવડાવી? રોજ આવીને જુએ છે
આ એક એવી કહાની છે જે તમને ભાવુક કરી નાખશે. એક વ્યક્તિએ પોતાની જ કબર બનાવવામાં 12 લાખ રૂપિય ખર્ચ્યા છે. જીવતેજીવ પોતાની કબર કેમ બનાવી? ખાસ વાંચો આ અહેવાલ.
પોતાની કબર પોતે જાતે જ ખોદવી એટલે કે...સામાન્ય રીતે આ શબ્દોનો ઉપયોગ આપણે દ્રષ્ટાંત આપવા માટે કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ આ શબ્દો તમને આ વ્યક્તિ માટે સાચા ઠરતા લાગશે. 80 વર્ષના એક વૃદ્ધે પોતાની કબર પોતે જ ખોદાવી છે. તેઓ કહે છે કે આ મારું ઘર ચે અે તમે પોતે તેને તૈયાર કર્યું છે. આ તેમનું અંતિમ આરામ માટેનું સ્થળ છે. તેઓ રોજ તેની દેખભાળ કરે છે. આ વૃદ્ધ વ્યક્તિએ ગ્રેનાઈટના પથ્થરોની પાસે છોડ પણ લગાવ્યા છે. દૂરથી આવતા લોકોને એવું લાગે કે જાણે કોઈ બગીચો છે.
તમને સાંભળીને નવાઈ લાગે કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના મોતની તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ જે કબર છે તે તેલંગણામાં હૈદરાબાદથી લગભગ 200 કિમી દૂર જગતિયાલ જિલ્લામાં નક્કા ઈન્દ્રય્યાની કબર છે. તેણે પોતાના હાથ પોતાનું અંતિમ ઘર બનાવ્યું છે. સામાન્ય રીતે કબર તો જે તે મૃત વ્યક્તિના પરિજનો બનાવડાવતા હોય છે. પરંતુ આ વ્યક્તિએ પોતાની કબર પત્નીની કબરની પાસે જગ્યા પસંદ કરીને બનાવડાવી છે. તેમણે પોતાના ચાર સંતાનોને પણ આ કામ કરવા માટે કહ્યું નહીં. ભાગ્યના ભરોસે પણ ન છોડ્યું.
કબર પાસે આવીને બેસે છે
દરરોજ સવારે અહીં આવીને તેઓ છોડવાને પાણી પાય છે. આસપાસ સફાઈ કરે છે અને કબરની પાસે થોડીવાર ચૂપચાપ બેસે છે. જે વાત બીજાને પરેશાન કરે છે, પરંતુ તેમને નહીં. તેઓ કહે છે કે મારા મોત બાદ મને અહીં દફનાવવામાં આવશે આથી મે તેને મારી પસંદ પ્રમાણે ડિઝાઈન કરાવી છે.
ઈન્દ્રય્યાની કબર 5 ફૂટ ઊંડી, 6 ફૂટથી થોડી વધુ લાંબી છે. આ સંપૂર્ણ રીતે ગ્રેનાઈટથી બનેલી છે. જેથી કરીને ખરાબ ન થાય. તેના પર લગભગ 12 લાખ રૂપિયા ખર્ચાયા છે. તમિલનાડુના એક રાજમિસ્ત્રીએ તેને બનાવવામાં મદદ કરી. ઈન્દ્રય્યાએ એપણ કહી રાખ્યું છે કે મૃત્યુ બાદ તેમને કઈ રીતે દફનાવવામાં આવશે. તેઓ બોલ્યા કે બસ ઉપર રાખેલો એક ગ્રેનાઈટ હટાવવાનો છે. જ્યારે મને દફનાવવામાં આવે ત્યારે ગ્રેનાઈટને પાછો ધકેલીને સીલ કરી દેવાનો.
અત્રે જણાવવાનું કે જ્યારે તેમના પિતાનું મોત થયું ત્યારે તેમની ઉંમર 10 વર્ષ હતી. ત્યારબાદ ઈન્દ્રય્યાએ તરત કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. પહેલા તેમણે મજૂરી કરી અને પછી દુબઈના કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરમાં 45 વર્ષ વીતાવ્યા. થોડા વર્ષો પહેલા જ તેમના પત્નીનું મોત થયું હતું. તેઓ પોતાની બચત, એકલાપણું અને સાફ સોચ સાથે ઘરે પાછા ફર્યા.
TOIના રિપોર્ટ મુજબ તેમણે કહ્યું કે, હું કોઈના પર બોજો બનવા માંગતો નહતો. મોતથી ડરવાની જરૂર નથી. દરેક જણ મરવાના છે. મને ખબર છે કે હું પણ મરીશ. મને એ પણ ખબર છે કે મને ક્યાં દફનાવવામાં આવશે. દરરોજ તે વ્યક્તિ કબરથી ચાલીને લક્ષ્મીપુર ગામ પાછ આવે છે. જ્યાં તેમનું ઘર છે.
