/મમતા સરકારની વિદાયની સાથે જ લાલ ઇંટોવાળી આ ઇમારત કેમ આવી ચર્ચામાં? એક સમયે હતી ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની ઓફિસ

Writers Building Kolkata: પશ્ચિમ બંગાળની એ ઐતિહાસિક લાલ ઇંટોવાળી ઇમારતને ફરીથી જીવંત કરવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. વર્ષ 1777માં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ક્લાર્કોની ઓફિસ તરીકે બનેલી આ વસાહતી ઇમારત એક સમયે બંગાળ શાસનનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર હતી. દાયકાઓ સુધી રાજ્યની સત્તા અહીંથી જ સંચાલિત થતી હતી.
Writers Building Kolkata: પશ્ચિમ બંગાળની નવી સરકાર ફરી એકવાર કોલકાતાની ઐતિહાસિક ઓળખ ગણાતી ‘રાઈટર્સ બિલ્ડિંગ’ને રાજ્ય સચિવાલય તરીકે જીવંત કરવાની તૈયારીમાં લાગી ગઈ છે. બ્રિટિશ કાળની આ પ્રતિષ્ઠિત ઇમારત લાંબા સમય સુધી બંગાળની સત્તાનું કેન્દ્ર રહી, પરંતુ 2013માં મમતા બેનર્જી સરકારે વહીવટી કામકાજ અહીંથી હટાવીને હાવડાના શિબપુર સ્થિત આધુનિક ઇમારત ‘નબન્ના’માં શિફ્ટ કરી દીધું હતું. નબન્નાને તે સમયે એક આધુનિક અને સુવિધાજનક વહીવટી કેન્દ્ર તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી રાજ્ય સરકારના મોટાભાગના વિભાગો ત્યાંથી જ કાર્યરત છે.
જો કે, હવે નવી સરકાર ઐતિહાસિક વારસો અને વહીવટી ઓળખને ફરી મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે રાઈટર્સ બિલ્ડિંગને ફરીથી સચિવાલય બનાવવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમારતના પુનઃવિકાસ અને આધુનિકીકરણની યોજના પર ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે, જેથી તેની ઐતિહાસિક સંરચનાને સુરક્ષિત રાખીને આધુનિક વહીવટી જરૂરિયાતો મુજબ તૈયાર કરી શકાય.
રાઈટર્સ બિલ્ડિંગ માત્ર એક સરકારી ઓફિસ નથી, પરંતુ બંગાળના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું પણ મહત્વનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જો આ યોજના પૂરી રીતે અમલમાં આવશે, તો લગભગ એક દાયકા પછી રાજ્ય વહીવટીતંત્રની પ્રવૃત્તિઓ ફરીથી કોલકાતાના હૃદય સમાન વિસ્તારમાં પરત ફરી શકે છે.
1885 :: Writers' Building , Calcutta
It Was Constructed In 1777 by Thomas Lyon pic.twitter.com/eyRMChcU17
— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 6, 2026
1777માં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ક્લાર્કોની ઓફિસ હતી આ ઇમારત
પશ્ચિમ બંગાળની એ ઐતિહાસિક રાઈટર્સ બિલ્ડિંગને ફરીથી રાજ્ય સચિવાલય તરીકે જીવંત કરવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. વર્ષ 1777માં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ક્લાર્કોની ઓફિસ તરીકે બનેલી આ વસાહતી ઇમારત એક સમયે બંગાળ શાસનનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર હતી. દાયકાઓ સુધી રાજ્યની સત્તા અહીંથી જ સંચાલિત થતી હતી. રાઈટર્સ બિલ્ડિંગના પુનઃનિર્માણ અને સમારકામની યોજનાઓ તો બની હતી, પરંતુ કામ અત્યંત ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું હતું.
હવે એવું માનવામાં આવે છે કે, સંભવિત ભાજપ સરકાર આ ઐતિહાસિક ભવનને ફરીથી સત્તાનું કેન્દ્ર બનાવવા માટે ગંભીર છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નવી સરકાર 'નબન્ના'થી કામ કરવાના પક્ષમાં દેખાઈ રહી નથી અને આ કારણે જ રાઈટર્સ બિલ્ડિંગને વહેલી તકે તૈયાર કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.
Kolkata, West Bengal: The new BJP government is likely to make the Writers' Building its main administrative headquarters
(Visuals from the Writers' Building) pic.twitter.com/gxkSRq9jxC
— IANS (@ians_india) May 6, 2026
રાઈટર્સ બિલ્ડિંગના રિનોવેશનનું કામ શરૂ
લોક નિર્માણ વિભાગ (PWD)ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પણ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ ઇમારતના સમારકામ, ઓફિસોની વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા માળખાને લઈને સતત સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. બુધવારે પોલીસ અધિકારીઓની એક ટીમે રાઈટર્સ બિલ્ડિંગની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન અલગ-અલગ માળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, સમારકામની સ્થિતિ જોવામાં આવી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ક્યા પ્રકારના બદલાવની જરૂર પડશે તેનું આકલન કરવામાં આવ્યું.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, નવી સરકાર બન્યા બાદ મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓ અહીંથી જ કામ કરે તેવી શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારીઓ યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી રહી છે. રાજકીય રીતે પણ આ પગલું અત્યંત પ્રતીકાત્મક માનવામાં આવે છે, કારણ કે રાઈટર્સ બિલ્ડિંગ બંગાળની વહીવટી અને ઐતિહાસિક ઓળખનો મહત્વનો ભાગ રહી છે.