ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaભારતના રાજદૂત ચીન પહોંચતાની સાથે જ પોતાના નામ કેમ બદલી નાખે છે ? જાણો શું છે કારણ

ભારતના રાજદૂત ચીન પહોંચતાની સાથે જ પોતાના નામ કેમ બદલી નાખે છે ? જાણો શું છે કારણ

ચીનમાં ભારતીય રાજદૂતોના નામ બદલવા એ વ્યક્તિગત પસંદગીનો વિષય નથી, પરંતુ એક અનિવાર્ય રાજદ્વારી જરૂરિયાત છે. ચીની ભાષાની જટિલતાઓ અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિમાં નામોના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને નવું નામ અપનાવવું જરૂરી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:20 PM IST
  • ભારતના રાજદૂત ચીન પહોંચતા જ નામ બદલી નાખે છે
  • આ 1950ના દાયકાથી ચાલી આવતી પરંપરા છે
  • તાજેતરમાં ચીનમાં ભારતના નવનિયુક્ત રાજદૂતે પણ નામ બદલ્યું

ભારતના રાજદૂત ચીન પહોંચતાની સાથે જ પોતાના નામ કેમ બદલી નાખે છે ? જાણો શું છે કારણ

ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહ્યા છે. જો કે, શું તમે જાણો છો કે જ્યારે ભારતના રાજદૂત બેઇજિંગમાં પગ મૂકે છે, ત્યારે તેની ઓળખમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવે છે ? આ પરિવર્તન તેમની કાર્યશૈલીમાં નહીં, પરંતુ તેમના નામમાં છે. રાજદ્વારીની દુનિયામાં આ માત્ર સંયોગ નથી, પરંતુ દાયકાઓ સુધી ચાલતી એક ઇરાદાપૂર્વકની પરંપરા છે. ચીની ભાષા અને સંસ્કૃતિની જટિલતાઓને અનુરૂપ થવા માટે ભારતીય રાજદ્વારીઓ એક નવું ચીની નામ અપનાવે છે અને આ શરૂઆતમાં ભલે વિચિત્ર લાગે, તેની પાછળનો તર્ક ગહન અને વ્યવહારિક બંને છે. 

વિક્રમ દોરાઈસ્વામીનું નવું નામ

તાજેતરમાં ચીનમાં ભારતના નવનિયુક્ત રાજદૂત વિક્રમ દોરાઈસ્વામીએ ચીની નામ વેઈ જિયામેંગ રાખ્યું છે. પ્રથમ નજરમાં આ ફક્ત ભાષાકીય પરિવર્તન લાગે છે. જો કે, મેન્ડરિન (ચીની ભાષા)માં નામોની પસંદગી ધ્વનિ અને અર્થ વચ્ચે સુમેળભર્યા સંતુલન પર આધારિત છે. અહીં, 'વેઈ' એક ઐતિહાસિક અટક છે, જે ચીનના પ્રાચીન શાહી યુગ સાથે જોડાયેલી છે. તો 'જિયા'નો અર્થ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને 'મેંગ'નો અર્થ ગઠબંધન અથવા સંધિ છે. આમ આ નામનો એક ઊંડો મેસેજ એ પણ હોઈ શકે છે કે તે બે રાષ્ટ્રો વચ્ચેના જોડાણને મજબૂત કરવા માટે સમર્પિત દૂત તરીકે આવ્યો છે.

1950ના દાયકાથી ચાલી આવતી પરંપરા

ચાઇનીઝ નામ અપનાવવાની પ્રથા તાજેતરની ઘટના નથી. તે દાયકાઓથી ચાલી આવતી ફેલાયેલી પરંપરા છે. 1950ના દાયકાની શરૂઆતમાં જ્યારે ભારતે ચીન સાથે રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપિત કર્યા, ત્યારે પ્રથમ ભારતીય રાજદૂતને પણ ચીની નામ આપવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે તેઓ 'પાન એન જી' તરીકે ઓળખાતા હતા. 

તે યુગથી આજ સુધી ચીનમાં પોસ્ટ કરાયેલ દરેક રાજદૂત આ સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયાનો અભિન્ન ભાગ બની ગયો છે. આ પરંપરા ફક્ત ભારત પૂરતી મર્યાદિત નથી. વિશ્વભરના ઘણા મોટા રાષ્ટ્રોના રાજદૂતો, વ્યાવસાયિકો અને વિદ્વાનો ચીનમાં કામ કરતી વખતે સ્થાનિક ભાષા સાથે સુસંગત થવા માટે તેમની ઓળખને અનુકૂલિત કરે છે. 

ભાષાકીય જટિલતા અને ઉચ્ચારણ પડકારો

રાજદૂતો દ્વારા તેમના નામ બદલવા પાછળનું પ્રાથમિક અને સૌથી વ્યવહારુ કારણ ચીની ભાષાનું સ્વરૂપ છે. ચાઇનીઝ એક 'ટોનલ' ભાષા છે. જેનો અર્થ એ છે કે તે ચોક્કસ સ્વર પર આધાર રાખે છે અને વિદેશી નામોનો ઉચ્ચારણ ઘણીવાર સ્થાનિક વસ્તી માટે અત્યંત મુશ્કેલ બને છે. 

પરિણામે જો રાજદૂતો તેમના મૂળ નામોનો ઉપયોગ કરે તો તે સત્તાવાર બેઠકો દરમિયાન મીડિયા અહેવાલોમાં અને સામાન્ય લોકો સાથેની વાતચીતમાં મૂંઝવણ ઉભી કરી શકે છે. સ્થાનિક નામ અપનાવવાથી વાતચીત સરળ બને છે અને સ્થાનિક વહીવટ સાથે સરળ સહયોગની સુવિધા મળે છે.

નામ બદલવું એક વૈશ્વિક પ્રથા

સ્થાનિક ઢાંચાને અનુરૂપ નામોને અનુકૂલિત કરવાની આ પ્રથા ફક્ત ચીન સુધી મર્યાદિત નથી. જાપાન અને કોરિયામાં પણ વિદેશી રાજદ્વારીઓ સ્થાનિક લિપિનો ઉપયોગ કરીને તેમના નામોનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરે છે. આરબ દેશોમાં નામોના ઉચ્ચારણમાં ઘણીવાર અરબી ધ્વન્યાત્મકતા સાથે સંરેખિત થવા માટે ફેરફાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે યુરોપમા નામો વારંવાર ટૂંકા અથવા અંગ્રેજીમાં લખવામાં આવે છે.
 

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

