બ્લાસ્ટ પછી કેમ તૂટી જાય છે કાચ? શું તમને ખબર છે ? દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં પણ આવું જ બન્યું હતું

Why Glass Break: જ્યારે પણ ક્યાય બ્લાસ્ટ થાય છે, પછી ભલે તે બોમ્બ બ્લાસ્ટ હોય, ગેસ સિલિન્ડર વિસ્ફોટ હોય કે ઔદ્યોગિક અકસ્માત હોય, ત્યારે નજીકની ઇમારતોની કાચની બારીઓ ઘણીવાર તૂટી જાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:24 PM IST

Why Glass Break: 10 નવેમ્બર, 2025ની સાંજે, દિલ્હીના જૂના શહેરમાં એક સામાન્ય સાંજ અચાનક ભયાનક ક્ષણમાં ફેરવાઈ ગઈ જ્યારે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1ની બહાર એક કારમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો. આ ઘટના ફક્ત એક વાહન પૂરતી મર્યાદિત ન હતી, નજીકમાં પાર્ક કરેલા અન્ય વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ અને નજીક મકાન અને મેટ્રો પર લગાવેલા કાચ તૂટી ગયા હતા. 

વિસ્ફોટનો અવાજ એટલો તીવ્ર હતો કે નજીકની દુકાનો, શેરીઓ અને ઇમારતોમાં રહેતા રહેવાસીઓએ તેને "ભૂકંપ જેવો" ગણાવ્યો. આ એક જ ક્ષણે દર્શકોને યાદ અપાવ્યું કે શહેરની ઊંચી ઇમારતો અને સુખદ સાંજ કેટલી ઝડપથી ખતરનાક વળાંક લઈ શકે છે.

બ્લાસ્ટ પછી બારીના કાચ કેમ તૂટી જાય છે?

જ્યારે પણ વિસ્ફોટ થાય છે, પછી ભલે તે બોમ્બ વિસ્ફોટ હોય, ગેસ સિલિન્ડર વિસ્ફોટ હોય કે ઔદ્યોગિક અકસ્માત હોય, ત્યારે નજીકની ઇમારતોની કાચની બારીઓ ઘણીવાર તૂટી જાય છે. આ હંમેશા લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા કરે છે, આવું કેમ થાય છે? વિસ્ફોટ ઘણા મીટર દૂર હોય ત્યારે પણ કાચ કેમ તૂટી જાય છે? આનો જવાબ "શોક વેવ" નામની મૂળભૂત વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયામાં રહેલો છે.

વિસ્ફોટ પછી ખતરનાક હવાનું દબાણ સર્જાય છે!

જ્યારે વિસ્ફોટ થાય છે, ત્યારે કેન્દ્રથી હવામાં એક મજબૂત દબાણ તરંગ ફેલાય છે. આ તરંગ સામાન્ય ધ્વનિ તરંગ કરતાં સેંકડો ગણો ઝડપી અને વધુ શક્તિશાળી હોય છે. તેને "શોક વેવ" કહેવામાં આવે છે. આ તરંગની ખાસ વાત એ છે કે તે અચાનક આસપાસના વાતાવરણના હવાના દબાણને અનેક ગણો વધારી દે છે.

આ દબાણ દિવાલ, દરવાજો અથવા કાચ જેવી ઘન સપાટી પર અથડાતાની સાથે જ વસ્તુ આંચકાનો સામનો કરી શકતી નથી. ખાસ કરીને કાચ ખૂબ જ નાજુક અને કઠણ હોય છે, જેમાં લવચીકતાનો અભાવ હોય છે. તેથી, તે દબાણનો સામનો કરી શકતું નથી અને તૂટી જાય છે.

શું દિલ્હી વિસ્ફોટમાં પણ કાચ તૂટી ગયા હતા?

દિલ્હી વિસ્ફોટ અંગે, સોશિયલ મીડિયા અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના અહેવાલો મુજબ, નજીકની ઇમારતોમાં કાચ અને અન્ય વસ્તુઓ તૂટી ગઈ હતી. ઓનલાઈન અનેક વિડીયો સામે આવ્યા છે જેમાં તૂટેલી બારીઓ, દરવાજા અને તૂટેલા કાચ દેખાઈ રહ્યા છે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આંચકાના કારણે હવાના તરંગે અહીં પણ પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યો હતો, મેટ્રો સ્ટેશન પર લગાવેલા કાચ પણ તૂટી ગયા હતા.
 

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

