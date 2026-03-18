હરીશ રાણા કેમ સાજો ન થઈ શક્યો, શું છે ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશન, દર્દીને શું થાય છે? જાણો દરેક વિગત

Harish Rana Disease: ઇચ્છામૃત્યુ મેળવનાર હરીશ રાણા ક્વાડ્રિપ્લેજિયા નામની એક ગંભીર સ્થિતિને કારણે સાજો થઈ શક્યો નહીં. હરીશ છેલ્લા 13 વર્ષથી બેભાન અવસ્થામાં છે. જાણો શું છે ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશન અને તેમાં શું થાય છે?
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 18, 2026, 03:16 PM IST
  • છેલ્લા 13 વર્ષથી બેભાન અવસ્થામાં છે હરીશ રાણા
  • સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશ રાણાને આપી છે ઈચ્છામૃત્યુની મંજૂરી
  • ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશનને કારણે સાજો ન થઈ શક્યો હરીશ રાણા

નવી દિલ્હીઃ હરીશ રાણાને ઇચ્છામૃત્યુની મંજૂરી મળ્યા બાદ તેના ઘણા ભાવુક વીડિયો સામે આવ્યા છે. ભારતમાં આ પ્રથમ ઘટના છે જ્યારે કોઈને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી ઇચ્છામૃત્યુની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હરીશ છેલ્લા 13 વર્ષથી બેભાન અવસ્થામાં છે, જેમાં તે જીવિત તો છે પરંતુ તેની આસપાસ શું ચાલી રહ્યું છે. તેને કોઈ ખ્યાલ નથી. હરીશ આટલા વર્ષોથી માત્ર દવા અને મશીનોના સહારે જીવિત છે. એમ્સમાં તેને આપવામાં આવી રહેલી લાઇફ સપોર્ટ સિસ્ટમ ધીમે-ધીમે હટાવવામાં આવી રહી છે.

તેવામાં લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠે ઠે કે હરીશને એવું શું થયું જેથી તેની આવી હાલત થઈ ગઈ. હકીકતમાં 2013મા હરીશ રાણા ચંદીગઢમાં હોસ્ટેલના ચોથા માળેથી પડી ગયો હતો. હરીશ રાણા બેભાન અવસ્થામાં હતો અને તેને ક્વાડ્રિપ્લેજિયા નામની એક ગંભીર સ્થિતિ હતી, જેના કારણે તેના શરીરના અંગોએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. આવો ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશન શું છે અને તે કઈ રીતે થાય છે. તેનાથી શરીર પર ક્યા પ્રભાવ પડે છે?

ક્વાડ્રિપ્લેજિયા શું છે?
ડોક્ટર આદિત્ય ગુપ્તાએ જણાવ્યુ કે ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશનમાં દર્દીના બંને હાથ અને બંને પગ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં ક્વાડ્રિપ્લેજિયાના કેટલાક કેસો સામે આવ્યા છે. તેનું મુખ્ય કારણ પૂરપાટ ઝડપે વાહનો ચલાવવા અને અકસ્માત થવો છે. સ્પીડ વધારે હોવાને કારણે છતાં અકસ્માતમાં ગરદન પર ગંભીર ઈજા થવાનો ખતરો રહે છે. ગરદનમાંથી આપણી સ્પાઇનલ કોર્ડ જાય છે, જે મગજના સંકેતોના હાથો અને પગ સુધી પહોંચાડે છે. તેવામાં જ્યારે ગરદન સ્પાઇનલ કોર્ડને ઈજા થાય છે તો હાથ-પગને ચલાવનારી નસો પોતાની શક્તિ ગુમાવી દે છે. તેને સર્વાઇકલ સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇંજરી કહેવાય છે. જેના કારણે કેટલાક મામલામાં ક્વાડ્રિપ્લેજિયા થઈ શકે છે.

ક્વાડ્રિપ્લેજિયા શું હોય છે?
ઊંચાઈ પરથી પડી જવાને કારણે ગંભીર ઈજા થવી
સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ટ્યુમર કે બ્લીડિંગ
હાઈ-સ્પીડ વાહનનો અકસ્માત થવો
સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર ટ્યુમર થવું
કરોડરજ્જુની ચેતાના સમૂહમાં રક્તસ્ત્રાવ
કરોડરજ્જુના વિસ્તારમાં વધુ રેડિએશન
મલ્ટીપલ સ્ક્લેરોસિસ અને એક્યુટ ડિસેમિનેટેડ એન્સેફેલોમાયલાઇટિસ

ક્વાડ્રિપ્લેજિયાથી શરીર પર શું અસર થાય છે?
ડોક્ટર આદિત્યએ જણાવ્યું કે ક્વાડ્રિપ્લેજિયા કંડીશનમાં દર્દી હલન-ચલન કરી શકતો નથી. પોતાના કામ જાતે કરી શકતો નથી. દર્દીના હાથ અને પગમાં સંવેદના ખતમ થઈ જાય છે. દર્દીને કોઈ ઈજા થાય તો ખ્યાલ આવતો નથી. ક્વાડ્રિપ્લેજિયામાં દર્દીને પેશાબ અને મોશન પાસ કરવાની પણ ખબર પડતી નથી. તેવામાં દર્દી લાંબા સમય સુધી બેડ પર રહેવાથી બેડ સોર્સ લાગે છે. ઘાવ વધવાનો ખતરો રહે છે.

ક્વાડ્રિપ્લેજિયાની સારવાર
કેટલાક મામલામાં દર્દીને સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇંજરી બાદ ઓપરેશન કરી નસો પર પડનાર દબાવને ઘટાડી શકાય છે. આ રીતે થોડી સાજા થવાની સંભાવના રહે છે. આ સિવાય સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ગંભીર ઈજા થઈ હોય તો ઓપરેશન બાદ પણ સુધાર સીમિત હોય છે. જો કરોડરજ્જુ અથવા અન્ય હાડકાં ખસી જાય, તો ઓપરેશન જરૂરી છે. ફિઝિયોથેરાપીથી ઉઠવા-બેસવામાં સુધાર થાય છે. ક્વાડ્રિપ્લેજિયાની સંપૂર્ણ સારવાર સંભવ છે કે નહીં, તે સ્પાઇનલ કોર્ડમાં થયેલી ઈજા અને નસોને થયેલા નુકસાન પર સંભવ રહે છે. જો સ્પાઇનલ કોર્ડ હંમેશા માટે ડેમેજ થઈ જાય તો દર્દીનું સાજા થવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

