ભારતમાં કેમ મોંઘા થયા પેટ્રોલ-ડીઝલ અને દૂધ? હવે સંકટમાં છે 9000000 ભારતીયોની નોકરી

Petrol and Diesel Prices: મિડલ ઈસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ) માં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે સીધી ભારતીય પરિવારોના રસોડા અને ખિસ્સા પર દેખાવા લાગી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા સૈન્ય તણાવને કારણે દેશમાં દૂધ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રસોઈ ગેસ સહિતની અનેક આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થઈ ગઈ છે. આર્થિક નિષ્ણાતોનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે જો બંને દેશો વચ્ચેનો આ સંઘર્ષ જલ્દી શાંત નહીં થાય, તો આગામી દિવસોમાં તેના અત્યંત ભયાનક પરિણામો જોવા મળી શકે છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 15, 2026, 07:36 PM IST|Updated: May 15, 2026, 07:36 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

