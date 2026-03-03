'ઈરાન પર હુમલા, ખામેનેઈના મોત પર ભારત ચૂપ કેમ', શું ખામેનેઈની આ 4 ભૂલો કારણભૂત?
Iran Israel War: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર હુમલો કર્યો, સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ માર્યા ગયા, અનેક નેતાઓ સહિતની ટોપ લીડરશીપ ખલાસ થઈ ગઈ. આમ છતાં ભારતે ઈરાન માટે એક શબ્દ સુદ્ધા ઉચ્ચાર્યો નહીં તેને મુદ્દો બનાવીને વિપક્ષે સરકારને સાણસામાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ત્યારે એ જાણવું પણ જરૂરી બને છે કે આ રાજનીતિક સ્ટેન્ડ પાછળ કઈક તો કારણ હશે. શું ખામેનેઈની છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કરેલી આ 4 ભૂલ યાદ છે?
- કોંગ્રેસનો સવાલ-ઈરાન પર હુમલા અંગે ભારત ચૂપ કેમ?
- ઈરાન ભારતનું મિત્ર હોવા છતાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિરોધમાં લીધુ સ્ટેન્ડ
- ખામેનેઈની એ 4 ભૂલો...જે ભારતના ઘા પર મીઠાનું કામ કરી ગઈ
ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે હાલ યુદ્ધની સ્થિતિ છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા જેમાં સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત ટોપ લીડરશીપ ખલાસ થઈ ગઈ. જો કે ઈરાન પણ તાબડતોબ હુમલા કરી રહ્યું છે. માત્ર ઈઝરાયેલ નહીં પરંતુ ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશો ઉપર પણ ગુસ્સો કાઢી રહ્યું છે. હવે આ બધામાં ભારતનું સ્ટેન્ડ બધા માટે આશ્ચર્ય સર્જી રહ્યું છે. વિપક્ષના અનેક નેતાઓ ઈરાન પર હુમલાના ટાઈમિંગને લઈને પણ સરકારને ઘેરી રહ્યા છે. વાત જાણ એમ છે કે પીએમ મોદી જેવા ઈઝરાયેલથી પાછા ફર્યા કે તરત જ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો. આખી દુનિયા જાણે છે કે પીએમ મોદી અને ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામીન નેતન્યાહૂ ગાઢ મિત્ર છે. સોનિયા ગાંધીએ પણ ભારતના વલણને લઈને મોદી સરકારની ટીકા કરી. ત્યારે એ સમજવું પડે કે શું ખામેનેઈએ કરેલી એ ભૂલો તો ભારતના આ વલણ માટે કારણભૂત નથી ને?
શું કહે છે વિપક્ષ?
કોંગ્રેસના સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ ઈઝરાયેલના ઈરાન પર હુમલાઓ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા ન આપવા મુદ્દે મોદી સરકારની આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ખામેનેઈની ટાર્ગેટેડ હત્યા પર તેમની ચૂપ્પી કર્તવ્યહીનતા છે અને તેનાથી ભારતની વિદેશ નીતિની દિશા અને ભરોસા પર ગંભીર સવાલ ઊભા થાય છે. તેમણે ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં લખેલા એક લેખમાં કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાંધ્યું. તેમણે કહ્યું કે ખામેનેઈની હત્યા પર ભારત સરકારનું ચૂપ રહેવું એ કોઈ ન્યૂટ્રલ સ્ટેન્ડ નથી પરંતુ તે પોતાની જવાબદારીમાંથી પાછળ હટવાનું છે.
અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે સબંધો મજબૂત છે. એમા પણ આ વખતે પીએમ મોદીનો ઈઝરાયેલ પ્રવાસ અનેક રીતે ખાસ રહ્યો. કારણ કે પીએમ મોદીએ આ વખતે ખુલીને ઈઝરાયેલને સપોર્ટ કર્યો. આતંકવાદ વિરુદ્ધ એવું બોલ્યા કે લોકોના રૂવાડાં ઊભા થઈ ગયા. ઈઝરાયેલી સાંસદોએ તેમનો ખુબ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. નોંધપાત્ર વાત એ હતી કે પીએમ મોદી કોઈ પણ પ્રકારના બચાવની નીતિ કે કૂટનીતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરતા જોવા ન મળ્યા. જે પણ બોલ્યા તે સ્પષ્ટ બોલ્યા. હુમલા બાદ પણ પીએમ મોદી અને નેતન્યાહૂએ ફોન પર વાત કરી. નેતન્યાહૂએ પણ કેમેરા સામે પીએમ મોદીનો આભાર જતાવ્યો અને ગ્રેટ ફ્રેન્ડ ગણાવ્યા. ત્યારે વિપક્ષના સવાલો બાદ એવું લાગે કે ભારત આ મામલે કેમ ચૂપ્પી સાધી બેઠું છે? તો જાણી લેવું જરૂરી છે કે આ રીતે અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મોત પર ચૂપ્પી સાધવા પાછળનું સ્ટેન્ડ કઈ એમ જ નથી. તેની પાછળ અનેક કારણો છે જેને જોતા ભારત આ રીતે કૂટનીતિક સ્ટેન્ડ લઈ રહ્યું છે.
મિત્ર છતાં વિરોધી જેવું વર્તન!
ઈરાન આમ તો ભારતનો ઐતિહાસિક મિત્ર ગણાય છે અનેકવાર વૈશ્વિક સ્તરે તેણે ભારતનો સાથ પણ આપ્યો છે. પરંતુ એ વાત પણ નકારી શકાય નહીં કે અનેકવાર તેણે ભારત સાથે પોતાની મિત્રતાને દાવ પર લગાવી છે. 2017થી લઈને 2024 સુધીમાં એવું ચાર વાર બન્યું કે જ્યારે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરે ભારત મામલે પોતાનો મત રજૂ કર્યો. આમ તો ઈરાન સાથે ભારતના સંબંધો વર્ષો જૂના છે. વેપાર પણ થાય છે. ખામેનેઈના ગુરુ ખુમૈનીના દાદા ભારતથી જ ગયા હતા પંરતુ હાલના વર્ષોમાં અનેકવાર ખામેનેઈ સરકારે એવું કર્યું છે જેનાથી ભારતની નારાજગી જોવા મળી. વિદેશ મંત્રાલયે ઈરાની રાજદૂતોને પણ તલબ કર્યા હતા. હવે ખામેનેઈએ એવી તે કઈ ભૂલો કરી નાખી તે પણ જોઈએ.
- 2017માં ઈરાને પાકિસ્તાનની ભાષા બોલતા કાશ્મીરી મુસલમાનોને ઉક્સાવ્યા હતા. 'ઉત્પીડનનો શિકાર કાશ્મીરી' એમ ગણાવ્યું હતું.
- ભારત સરકારે 2019માં આર્ટિકલ 370 જે જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આપતી હતી તેને હટાવ્યા બાદ ઈરાને તે સમયે ભારતના વિરુદ્ધમાં નિવેદન આપ્યું હતું. ખામેનેઈએ નિષ્પક્ષ અને સમાન પોલીસીની માંગણી કરી નાખી.
- 2020માં દિલ્હી તોફાનો સમયે ઈરાનના તત્કાલીન સુપ્રીમ લીડરે હિન્દુઓ માટે કટ્ટરપંથી અને મુસલમાનોના નરસંહાર જેવા શબ્દો વાપરતા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ લખી હતી. ત્યારે #IndianMuslimsInDanger હેશટેગ પણ વાપર્યો હતો. આ વખતે પણ તેમણે હિન્દુ પીડિતોને નજરઅંદાજ ક્યા અને પાકિસ્તાની પ્રોપગેન્ડાને ફોલો કર્યો. ઈરાનની સંસદે નાગરિક સંશોધન કાયદાને મુસ્લિમ વિરોધી ગણાવ્યો અને આ બધુ ભારતીયોને સારું લાગ્યું નહતું.
- સપ્ટેમ્બર 2024માં તેમણે ભારતની સરખામણી ગાઝા અને મ્યાંમાર સાથે કરી હતી ત્યારે ભારતે પણ આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને ખોટી જાણકારી હોવાનું ગણાવતા તેને ફગાવી હતી.
ઈરાનમાં યુદ્ધ પણ USનો ટાર્ગેટ ચીન, બેવડો ફટકો માર્યો, હથિયારો-તેલનો ખેલ કર્યો બંધ
જો કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈના મોત બાદ ભારતમાં પણ શિયા મુસ્લિમોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરથી લઈને દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં મુસ્લિમો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.
