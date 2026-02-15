ભારતના આઈલેન્ડ પર ભારતીયોને જવા પર કડક પ્રતિબંધ, કારણ જાણી તમને નવાઈ લાગશે
ભારત એક લોકતાંત્રિકદેશ છે અને અહીંના નાગરિકોને દેશના કોઈપણ ભાગમાં આવવા-જવાની આઝાદી છે. લોકો નોકરી, બિઝનેસ કે ફરવાના ઈરાદાથી દેશભરમાં સફર કરે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં ભારતીયો સહિત કોઈપણ વ્યક્તિના જવા પર કડક પ્રતિબંધ છે. આ જગ્યા પર જવાનો પ્રયાસ ન માત્ર ગેરકાયદેસર છે, પરંતુ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. તેવામાં આવોઅમે તમને જણાવીએ કે ભારતના આઈલેન્ડ પર ભારતીયોને જવા પર પ્રતિબંધ કેમ છે?
કયા આઈલેન્ડ પર ભારતીયોને જવા પર છે પ્રતિબંધ?
નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ જે અંડમાન નિકોબાર આઈલેન્ડનો હિસ્સો છે, ત્યાં ભારતીયોને જવા પર પ્રતિબંધ છે. હકીકતમાં બંગાળની ખાડીમાં સ્થિત આ દ્વીપ ભારતના સૌથી પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં ગણવામાં આવે છે. અહીં કોઈ બાહરી વ્યક્તિના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ છે. સરકારે અંડમાન અને નિકોબાર અધિનિયમ1956હેઠળ આ વિસ્તારને સંરક્ષિત જાહેર કર્યો છે. આ અધિનિયમ હેઠળ આ દ્વીપ અને તેની આસપાસનાઆશરે 5થી 9 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં કોઈ બહારની વ્યક્તિને જવા પર પ્રતિબંધ છે. આ ક્ષેત્ર પર ભારતીય નૌસેના અને તટરક્ષક દળો દ્વારા નજર રાખવામાં આવે છે. તો નિયમ તોડવા પર ધરપકડ અને કડક કાયદાકીય કાર્યવાહીની જોગવાઈ છે.
કેમ લગાવવામાં આવ્યો છે પ્રતિબંધ?
આ આઈલેન્ડ પર સેન્ટિનલી જનજાતિના લોકો રહે છે,જેને દુનિયાની સૌથી અલગ-થલગ અને સંવેદનશીલ જનજાતિઓમાં ગણવામાં આવે છે. માનવામાંઆવે છે કે આ સમુદાય હજારો વર્ષોથી બહારની દુનિયાના સંપર્કમાં નથી. તોકહેવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ બહારની વ્યક્તિએ આ આઈલેન્ડની નજીક જવાનો પ્રયાસ કર્યો તો તેના પર તીર-કામઠાથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. વર્ષ 2006મા બે માછીમારો ભૂલથી આ આઈલેન્ડ નજીક પહોંચી ગયા, જેની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. તો 2008મા એક અમેરિકી નાગરિકનું પણ મોત અહીં થયું હતું, જ્યારે તેણે જનજાતિ સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ સિવાય તાજેતરમાં એક 24 વર્ષીય અમેરિકી નાગરિકની આઈલેન્ડની પાસે જવા પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે નાગરિક પોર્ટ બ્લેયર પહોંચ્યો હતો અનેત્યારબાદ કથિત રીતે પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સુરક્ષા અને જનજાતિય સંરક્ષણનો મામલો
આ આઈલેન્ડ પર પ્રતિબંધ માત્ર બહારના લોકોની સુરક્ષા માટે નહીં પરંતુ સેન્ટિનલી જનજાતિના સંરક્ષણ માટે પણ લગાવવામાં આવી છે. નિષ્ણાંતો અનુસાર આ સમુદાયમાં આધુનિક બીમારીઓ સામે લડવાની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખુબ ઓછી છે. તો બહારના સંપર્કથી સાધારણ સંક્રમણ પણ તેના અસ્તિત્વ માટે ખતરો બની શકે છે. આ સિવાય આસમાનથી જોવા પર આ આઈલેન્ડ હરિયાળી અને પ્રાકૃતિક સુંદરતાથી ભરેલો જોવા મળે છે, પરંતુ તેની અંદર રહેતી જનજાતિ બહારના હસ્તક્ષેપનો સ્વીકાર કરતી નથી. જેથી સરકારે આ વિસ્તારને સંપૂર્ણ સીલ કરી રાખ્યો છે.
