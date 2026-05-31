શું તમને ખબર છે ટ્રકની પાછળ 'હોર્ન, ઓકે, પ્લીઝ' કેમ લખેલું હોય છે? બીજા વિશ્વયુદ્ધ સાથે છે તેનું કનેક્શન

Horn Ok Please Meaning: તમે કદાચ ઘણીવાર ટ્રકની પાછળ "હોર્ન, ઓકે, પ્લીઝ" લખેલું વાક્ય જોયું હશે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું હશે કે આ કેમ લખેલું હોય છે? દેશભરના ટ્રક ડ્રાઇવરોની કાર પર આ જ વાક્ય કેમ લખેલું હોય છે? ચાલો સમજી તેનો મતલબ શું છે અને ટ્રક પાછળ કેમ લખવામાં આવે છે.
Horn Ok Please Meaning: દેશના કોઈપણ ભાગમાં જાઓ, અને તમને તે સુંદર ડિઝાઇન અને તેજસ્વી રંગ સાથે ઘાટા અક્ષરોમાં લખેલું જોવા મળશે. તે ભારતીય માર્ગ સંસ્કૃતિનો એક ભાગ બની ગયું છે. તે ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યું છે, તાજેતરમાં જ નહીં. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ વાર્તા શું છે? દેશભરના ટ્રક ડ્રાઇવરોની કાર પર આ જ વાક્ય કેમ લખેલું હોય છે?
એક આર્મી સ્ટોરી
સૌથી લોકપ્રિય સિદ્ધાંત એ છે કે હોર્ન, ઓકે, પ્લીઝ બીજા વિશ્વયુદ્ધનું છે. એવું કહેવાય છે કે તે સમયે ઘણા ટ્રક કેરોસીન પર ચાલતા હતા. તેમાં ખૂબ જ ઝડપથી આગ લાગી ગઈ હતી, જેના કારણે રસ્તા પર વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી પડતી હતી.
એવું કહેવાય છે કે તે સમયે લશ્કરી વાહનો પર હોર્ન પ્લીઝ, ઓન કેરોસીન લખેલું રહેતું હતું. આનાથી પાછળના ડ્રાઇવરોને ઓવરટેક કરતા પહેલા હોર્ન વગાડવાનો સંકેત મળતો હતો. ગતિમાં અચાનક ફેરફાર થવાથી અકસ્માતોના જોખમને ટાળવા માટે આ કરવામાં આવતું હતું.
ડિટર્જન્ટ બ્રાન્ડ્સ સાથે સંબંધ
સમય જતાં, હોર્ન પ્લીઝ, ઓન કેરોસીન વાક્ય બદલાયું. એવું માનવામાં આવે છે કે હોર્ન પ્લીઝ, ઓન કેરોસીન આખરે "હોર્ન ઓકે પ્લીઝમાં વિકસિત થયું. આ વિશેનો બીજો સિદ્ધાંત ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ, ટાટા ઓઇલ મિલ્સમાં ઓકે નામનો ડિટર્જન્ટ બ્રાન્ડ હતો. આ સિદ્ધાંત મુજબ, ડ્રાઇવરો ટ્રકની પાછળ હોર્ન પ્લીઝ લખેલું રાખતા હતા, અને પછી વચ્ચે ઓકે લખવાનું શરૂ કર્યું. પાછળથી, આ ધીમે ધીમે સામાન્ય પ્રથા બની ગઈ, અને હવે તે દરેક ટ્રકની પાછળ જોવા મળે છે.