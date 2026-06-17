Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Explainer: NEET પરીક્ષા વિવાદ વચ્ચે ભારતમાં Telegram પર પ્રતિબંધ: કોણે કરી આ એપની શરૂઆત અને કેમ છે ચર્ચામાં?

Explainer: NEET પરીક્ષા વિવાદ વચ્ચે ભારતમાં Telegram પર પ્રતિબંધ: કોણે કરી આ એપની શરૂઆત અને કેમ છે ચર્ચામાં?

What is Telegram : NEET ની પુનઃપરીક્ષા પહેલા કેન્દ્ર સરકારે ટેલીગ્રામ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્યારે આજે અમે તમને એક્સપ્લેનરમાં જણાવીશું કે ટેલીગ્રામ કઈ રીતે કામ કરે છે, તેની શોધ કોણે કરી હતી અને સરકારે પરીક્ષા પહેલા કેમ ટેલીગ્રામ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:15 PM IST
Explainer: NEET પરીક્ષા વિવાદ વચ્ચે ભારતમાં Telegram પર પ્રતિબંધ: કોણે કરી આ એપની શરૂઆત અને કેમ છે ચર્ચામાં?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8મા પગાર પંચની મહત્વપૂર્ણ ડેડલાઈન પૂરી, હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું શું થશે?
8th Pay Commission latest10 min ago
2
Telegram Ban in India22 min ago
3
Prix Versailles 2026 List27 min ago
4
Ahmedabad CA Couple Arrested38 min ago
5
Bhuj professor39 min ago