/Explainer: NEET પરીક્ષા વિવાદ વચ્ચે ભારતમાં Telegram પર પ્રતિબંધ: કોણે કરી આ એપની શરૂઆત અને કેમ છે ચર્ચામાં?

Telegram app restricted in India : Telegram એક એવી મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ છે જે ફક્ત ગુજરાતીઓમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના લોકોમાં લોકપ્રિય છે. પ્રાઈવસીની વાત આવે ત્યારે લોકો ઘણીવાર WhatsApp કરતાં ટેલિગ્રામ પર વધુ ભરોસો કરે છે. ભૂતકાળમાં ઘણા દેશોમાં ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે. હવે ભારતમાં પણ તેના પર અસ્થાયી રૂપે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવતાં આ એપ ચર્ચામાં છે. Telegram અન્ય મેસેજિંગ એપ્લિકેશનોથી કેવી રીતે અલગ છે? Telegram પાછળ કોણ છે? ચાલો આ વિગતો સમજીએ...
NEET પરીક્ષા અને Telegram
NEET-UGના રિ ટેસ્ટ પહેલા ભારતમાં Telegram પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો છે, જે 22 જૂન સુધી રહેશે. એવો આરોપ છે કે છેતરપિંડી કરનારા તત્વો Telegram દ્વારા ખોટી માહિતી ફેલાવી રહ્યા છે. આ પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ની ભલામણ પર આ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો.
Telegram શરૂઆત અને તેના સ્થાપકો કોણ છે
Telegramની શરૂઆત બે રશિયન ભાઈઓ, પાવેલ દુરોવ અને નિકોલાઈ દુરોવ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પાવેલે Telegram માટે નાણાકીય પાયો નાખ્યો હતો, જ્યારે નિકોલાઈએ તકનીકી પાસાઓ સંભાળ્યા હતા. Telegram 2013 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. પાવેલ દુરોવ હાલમાં તેના માલિક અને મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) તરીકે સેવા આપે છે.
ઘણી સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશનો ફક્ત નફો કમાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે લોન્ચ કરવામાં આવે છે. જો કે, તે Telegramનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય નથી. ટેલિગ્રામ યુઝર ગોપનીયતાને પ્રાથમિકતા આપીને આગળ વધી રહ્યું છે અને સાથે સાથે રાજકીય અસંમતિમાં જોડાવાની સ્વતંત્રતાને જાળવી રાખે છે.
2021 માં વળાંક આવ્યો જ્યારે WhatsAppએ તેની ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફાર કર્યો. આ પગલાથી વપરાશકર્તાઓમાં નોંધપાત્ર રોષ અને પ્રતિક્રિયા ફેલાઈ, એક પરિવર્તન જેનો Telegramએ નોંધપાત્ર રીતે લાભ લીધો. પરિણામે, મોટી સંખ્યામાં યૂઝર્સ WhatsAppને છોડીને ટેલિગ્રામમાં જોડાયા તો એપ્લિકેશનને જબરદસ્ત સફળતા મળી.
આજે, Telegram વિશ્વભરમાં એક અબજથી વધુ સક્રિય વપરાશકર્તાઓ ધરાવે છે, જે તેને વૈશ્વિક સ્તરે બીજા ક્રમની સૌથી લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ્લિકેશન બનાવે છે, જે ફક્ત ચીનના WeChat પછી છે. ખાસ કરીને, ભારત પ્લેટફોર્મ માટે વિશાળ વપરાશકર્તા આધારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; તેને ટેલિગ્રામનું સૌથી મોટું બજાર ગણી શકાય, જેમાં ફક્ત દેશમાં 150 મિલિયનથી વધુ વપરાશકર્તાઓ છે.
ડેટા અને જાહેરાત આવકના સ્ત્રોત નથી
ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મુખ્યત્વે આવક ઉત્પન્ન કરવા માટે વપરાશકર્તા ડેટા પર આધાર રાખે છે, પરંતુ ટેલિગ્રામનું બિઝનેસ મોડેલ અલગ રીતે કાર્ય કરે છે. Telegram Premium મોડેલ પર કાર્ય કરે છે. ટેલિગ્રામ પરની બધી મૂળભૂત મેસેજિંગ સેવાઓ મફત છે, જ્યારે પ્લેટફોર્મ વધુ અદ્યતન સુવિધાઓ માટે પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ પ્રદાન કરે છે.
આવકનો પ્રાથમિક સ્ત્રોત 'Telegram Premium' સબ્સ્ક્રિપ્શન છે, જે મોટી ફાઇલો અપલોડ કરવાની અને તેમને વધુ ઝડપે ડાઉનલોડ કરવાની ક્ષમતા જેવી વિશિષ્ટ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. 'Telegram Business' એ બીજી પેઇડ સેવા છે જે વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સ્વચાલિત મેસેજિંગ અને ચેટ મેનેજમેન્ટ ટૂલ્સ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, જાહેરાતો જાહેર Telegram ચેનલો પર પ્રદર્શિત થાય છે જેમાં લાખો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે. Telegramની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે આ જાહેરાતો કોઈપણ રીતે વપરાશકર્તાની ગોપનીયતા સાથે સમાધાન કરતી નથી. વધુમાં, પ્લેટફોર્મ બ્લોકચેન ટેકનોલોજી પર બનેલ છે.
NEET-UG 2026 રી-ટેસ્ટ પહેલાં ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ
ટેલિગ્રામની કેવી રીતે થઈ હતી શરૂઆત
ટેલિગ્રામના ઝડપથી ફેલાવાના કારણો કયા છે
Telegramના આકર્ષક ફીચર્સ કયા કયા છે.
ક્લાઉડ-બેઝ્ડ મેસેજિંગ : ડેટા ફોન મેમરીને બદલે ક્લાઉડ પર સેવ રહે છે.
મલ્ટિ-ડિવાઇસ એક્સેસ : એકસાથે અલગ-અલગ ફોન, ટેબ્લેટ કે કોમ્પ્યુટર પર લોગઇન કરી શકાય છે.
મોટી ફાઇલો આસાનીથી થાય છે શેર : અન્ય એપ્સની સરખામણીએ ખૂબ જ મોટા કદની ફાઇલો આસાનીથી મોકલી શકાય છે.
પબ્લિક ચેનલ્સ : બ્રોડકાસ્ટિંગ માટે અનલિમિટેડ મેમ્બર્સ સાથેની ચેનલો બનાવવાની સુવિધા.
મીની-એપ્સ: એક ઓપન API ડેવલપર્સને ચેટ ઇન્ટરફેસમાં ઓટોમેશન, પેમેન્ટ્સ અને ઓનલાઈન કેસિનો અથવા AI આસિસ્ટન્ટ જેવા સંપૂર્ણપણે કાર્યરત "મીની-એપ્સ" માટે બોટ્સ બનાવવાની મંજૂરી આપે છે.
યુઝરનેમ અને ગોપનીયતા: યુઝર્સ સાર્વજનિક યુઝરનેમ સેટ કરી શકે છે, જેનાથી અન્ય લોકો તેમનો ફોન નંબર જાણ્યા વિના તેમને શોધી અને મેસેજ કરી શકે છે.
ટેલિગ્રામ બિઝનેસ : કસ્ટમ સ્ટાર્ટ પેજ, ક્વિક રિપ્લાય, ઓટોમેટેડ ગ્રીટિંગ/અવે મેસેજ અને સંગઠન માટે ચેટ લેબલ્સ જેવા અદ્યતન ફિચર્સ ઓફર કરે છે.
વૈશ્વિક યુઝર બેઝ : ટેલિગ્રામ વિશ્વભરમાં 1 અબજ (1 Billion)થી વધુ માસિક સક્રિય યુઝર્સ (Monthly Active Users) ધરાવે છે.
ભારત સૌથી મોટું માર્કેટ: યુઝર્સની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ભારત એ ટેલિગ્રામનું વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી મોટું માર્કેટ છે.
Telegramના સ્થાપક પાવેલ દુરોવના મતે, આ સિદ્ધિ તેને ચીન WeChat ને બાદ કરતાં વિશ્વની બીજી સૌથી લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ્લિકેશન બનાવે છે. વધુમાં, Telegram વૈશ્વિક સ્તરે ટોચની 5 સૌથી વધુ ડાઉનલોડ થતી એપ્લિકેશનોમાંની એક છે.
Telegramના સ્થાપક પાવેલ દુરોવના મતે, ભારતમાં 150 મિલિયનથી વધુ સામાન્ય ટેલિગ્રામના યૂઝર્સ છે.
ભારતમાં વિદ્યાર્થીઓ, સર્જકો અને ઓનલાઈન સમુદાયોમાં ટેલિગ્રામ આટલું લોકપ્રિય કેમ છે?
ગ્રૂપ કેપેસિટી (Group Capacity)
ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમાં 2,00,000 (2 લાખ) સુધીના મેમ્બર્સ જોડાઈ શકે છે.
ફાઇલ શેરિંગ લિમિટ (File Limit)
Telegram : સામાન્ય યુઝર્સ માટે 2 GB સુધીની અને પ્રીમિયમ યુઝર્સ માટે 4 GB સુધીની ફાઇલ શેરિંગ લિમિટ મળે છે.
અન્ય એપ્સ (મેટા): સામાન્ય રીતે માત્ર 100 MB સુધી જ મર્યાદિત હોય છે.
એકાઉન્ટ ઓનરશિપ અને ડેટા સ્ટોરેજ (Account Ownership)
Telegram : સંપૂર્ણપણે ક્લાઉડ-બેઝ્ડ છે; 'સિક્રેટ ચેટ' સિવાયનો તમામ ડેટા તેના સર્વર્સ પર સ્ટોર થાય છે.
અન્ય એપ્સ (મેટા): ડેટા મુખ્યત્વે યુઝરના પોતાના ડિવાઇસ (ફોન) પર સ્ટોર થાય છે, જ્યારે ક્લાઉડ બેકઅપ વૈકલ્પિક (Optional) હોય છે.
પારદર્શિતા (Transparency)
Telegramના ઓપન API અને વેરિફાઇબલ બિલ્ડ્સ (Verifiable builds) ધરાવે છે, જેનાથી રિસર્ચર્સ એ વાતની ખાતરી કરી શકે છે કે એપ તેના પબ્લિક કોડ સાથે સંપૂર્ણ મેચ થાય છે કે નહીં.
સુરક્ષા અને પ્રાઇવસી સંબંધિત મહત્વની બાબતો
અન્ય માસ-માર્કેટ એપ્સ કે જે બાય-ડિફોલ્ટ E2EE (એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન) નો ઉપયોગ કરે છે, તેનાથી વિપરીત ટેલિગ્રામ 'ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર' પર કામ કરે છે. આ સિસ્ટમમાં ક્લાઉડ ચેટનો ડેટા અને તેની ડિક્રિપ્શન કી (Decryption Keys) અલગ-અલગ દેશોના અધિકારક્ષેત્રોમાં વિભાજિત (Split) કરીને રાખવામાં આવે છે, જેથી કોઈ પણ એક દેશની સરકાર આ ડેટા એક્સેસ ન કરી શકે.
સિક્રેટ ચેટ્સ (Secret Chats): આ ફીચર પ્રાઇવસીનું હાઈ-લેવલ પ્રોટેક્શન પૂરું પાડે છે. તે જે-તે ડિવાઇસ પૂરતું જ મર્યાદિત હોય છે. તેમાં મેસેજ ઓટોમેટિક ડિલીટ થવા માટે 'સેલ્ફ-ડિસ્ટ્રક્ટ ટાઈમર્સ' હોય છે અને મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા પર પ્રતિબંધ હોય છે.
દુબઈ હેડક્વાર્ટર: Telegramનું મુખ્ય મથક (Headquarters) દુબઈમાં આવેલું છે, જે તેને વૈશ્વિક ગુપ્તચર માહિતી શેર કરતા દેશોના ગઠબંધન "Five Eyes" (ફાઇવ આઇઝ) ના દાયરાથી બહાર રાખે છે.
ભારતમાં નહી, પરંતુ અન્ય દેશોમાં Telegramને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ઉગ્રવાદથી લઈને ખોટી માહિતી, ચાંચિયાગીરી અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સુધીની ચિંતાઓને કારણે ઘણા દેશોમાં કામચલાઉ અથવા લાંબા ગાળાના પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જેમ કે રશિયા, ક્યુબા, ઈરાન જેવા દેશો.