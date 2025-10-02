Prev
Next

Indian Subcontinent: ભારતને કેમ કહેવામાં આવે છે ઉપખંડ, જાણો તેના પાછળનું કારણ

Indian Subcontinent: ભારત તેની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિના કારણે દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. આજે આપણે જાણીશું કે, ભારતને ઉપખંડ કેમ કહેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ, તેના પાછળના કારણ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:55 PM IST

Trending Photos

Indian Subcontinent: ભારતને કેમ કહેવામાં આવે છે ઉપખંડ, જાણો તેના પાછળનું કારણ

Indian Subcontinent: દક્ષિણ એશિયામાં સ્થિત ભારત તેની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, શાનદાર ઇતિહાસ અને જીવંત પરંપરાઓ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. ભૌગોલિક રીતે ભારત વૈવિધ્યસભર છે. જેમ કે, ઉત્તરમાં હિમાલય પર્વત, વિશાળ મેદાનો, મોટી નદીઓ, રણ અને ગાઢ જંગલો અને દક્ષિણમાં હિંદ મહાસાગરની સાથે લાંબો દરિયાકિનારો આવેલો છે. ભારતનો ભૂમિભાગ માત્ર વિશાળ જ નથી પણ બાકીના એશિયાથી અલગ પણ છે. આ લાક્ષણિકતાને કારણે તેને ઉપખંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે ભારતને ઉપખંડ કેમ કહેવામાં આવે છે.

ઉપખંડ શું છે?
સૌથી પહેલા તો આપણે એ સમજવાની જરૂર છે કે ઉપખંડ શું છે. ઉપખંડ એ એક વિશાળ અને અલદ-અલગ ભૂમિ વિસ્તારને કહેવામાં આવે છે. જે એક ખંડનો ભાગ હોય છે, પરંતુ પર્વતો અથવા મહાસાગરો જેવા મુખ્ય ભૌગોલિક વિશેષતાઓના કારણે તેનાથી અલગ પડે છે. ઉપખંડો ઘણીવાર માત્ર ભૂગોળમાં જ નહીં પરંતુ ભૂવિજ્ઞાન, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસમાં પણ અલગ હોય છે. આ તેમને ખંડની અંદર અલગ પ્રદેશો તરીકે ઓળખી શકાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઉપખંડની ખાસિયત
ઉપખંડોમાં ઊંચા પર્વતો અથવા આસપાસના મહાસાગરો જેમ કે કુદરતી અવરોધો હોય છે, જે આ પ્રદેશને સંપૂર્ણપણે અલગ કરે છે. આ સાથે જ કેટલાક મામલામાં ઉપખંડો તેમની પોતાની અલગ ટેક્ટોનિક પ્લેટો પર આવેલા હોય છે અથવા બાકીના ખંડથી અલગ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય વિશેષતાઓ ધરાવે છે.

એક ઉપખંડના દેશો ઘણીવાર એક સમાન ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે, જે આ પ્રદેશને તેની વિવિધતા હોવા છતાં એક સામાન્ય ઓળખ આપે છે.

ભારત ઉપખંડ શા માટે છે?
ભારત એક વિશાળ ત્રિકોણાકાર દ્વીપકલ્પ છે અને જે અરબી સમુદ્ર, બંગાળની ખાડી અને હિંદ મહાસાગરથી ઘેરાયેલો છે. ઉત્તરમાં હિમાલય એક મુખ્ય કુદરતી અવરોધ તરીકે કામ કરે છે, જે તેને બાકીના એશિયાથી અલગ કરે છે. આ સાથે જ ભારત તેની પોતાની ટેક્ટોનિક પ્લેટ પર સ્થિત છે, જેને ઈન્ડિયન પ્લેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્લેટ એક સમયે પ્રાચીન સુપરમહાદ્વીપ ગોંડવાનાથી અલગ થઈ ગઈ હતી. લાખો વર્ષોથી આ પ્લેટ ઉત્તર તરફ ખસી ગઈ અને યુરેશિયન પ્લેટ સાથે અથડાઈ, જેનાથી હિમાલયનું નિર્માણ થયું.

આ ઉપરાંત ભારતના વિશાળ કદ અને એકલતાને કારણે સંસ્કૃતિઓ, ભાષાઓ અને ધર્મોની અસાધારણ વિવિધતાનો વિકાસ થયો છે, જે સમગ્ર ખંડ કરતા ઘણી વધારે છે. આ ઉપખંડ સેંકડો ભાષાઓ, અસંખ્ય વંશીય જૂથો અને ઘણા ધર્મોનું જન્મ સ્થાન છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Indian subcontinentIndia geographyIndian cultureભારતીય ઉપખંડભારતનું ભૂગોળ

Trending news