ભારતના 5 હજાર લોકોને એરલિફ્ટ કરીને તેલ અવીવ કેમ લઈ જઈ રહ્યું છે ઇઝરાયલ ? ચાલી રહ્યું છે એક ખાસ ઓપરેશન

હોમIndiaભારતના 5 હજાર લોકોને એરલિફ્ટ કરીને તેલ અવીવ કેમ લઈ જઈ રહ્યું છે ઇઝરાયલ ? ચાલી રહ્યું છે એક ખાસ ઓપરેશન

Israel Operation Wings Of Dawn: ઇઝરાયલ ભારતમાંથી 5,000 લોકોને પોતાના દેશ લઈ જવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ પગલું ફક્ત ધાર્મિક કે માનવતાવાદી વિચારણાઓથી જ નહીં, પણ વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક વિચારણાઓથી પણ પ્રેરિત હોવાનું માનવામાં આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 24, 2026, 03:41 PM IST
Israel Operation Wings Of Dawn: ઇઝરાયલ હાલમાં ભારતમાં એક ખાસ કામગીરી ચલાવી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, આ મિશનના ભાગ રૂપે, મણિપુરના આશરે 5,000 લોકોને ઇઝરાયલના તેલ અવીવમાં સ્થાયી થવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ બધા લોકો એક જ સમુદાય, બ્નેઇ મેનાશેના છે. ગુરુવારે, ઇઝરાયલી સરકારે આશરે 250 લોકોના પ્રથમ જૂથને દિલ્હી થઈને તેલ અવીવ પહોંચાડ્યા, જેના કારણે વ્યાપક ધ્યાન ખેંચાયું હતું.

ઇઝરાયલે આ કામગીરીને ઓપરેશન વિંગ્સ ઓફ ડોન નામ આપ્યું છે. ગયા વર્ષે, બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સરકારે ભારતમાંથી આ સમુદાયના આશરે 4,600 સભ્યોના ઇમિગ્રેશન માટે ભંડોળની જાહેરાત કરી હતી. છેલ્લા બે દાયકામાં, આશરે 5,000 લોકોને પહેલાથી જ ઇઝરાયલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. ઇઝરાયલી ઇમિગ્રેશન મંત્રી ઓફિર સોફરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ સમગ્ર સમુદાયના પુનર્વસનની શરૂઆત છે, અને દર વર્ષે આશરે 1,200 લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં આવશે.

બનેઈ મેનાશે સમુદાય કોણ છે?

બનેઈ મેનાશે સમુદાયના મૂળ બાઇબલમાં ઉલ્લેખિત પ્રાચીન ઇઝરાયલની 12 જાતિઓમાંથી એકમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેઓ પોતાને બાઇબલમાં ખોવાયેલી જાતિઓમાંની એક કહે છે. આ સમુદાયના મૂળ જોસેફના પુત્ર મેનાશેમાં છે. ઐતિહાસિક રીતે, આ જાતિને 722 બીસીઇમાં આશ્શૂરના શાસકો દ્વારા દેશનિકાલ કરવામાં આવી હતી. સદીઓથી, આશરે 10,000 લોકો પર્શિયા, અફઘાનિસ્તાન, તિબેટ અને ચીનમાંથી ઉત્તરપૂર્વ ભારત પહોંચ્યા અને મણિપુર અને મિઝોરમમાં સ્થાયી થયા.

ભારતમાં કુકી જાતિ

આ સમુદાય ભારતમાં કુકી જાતિનો ભાગ છે. જોકે મોટાભાગના કુકીઓએ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો છે, બનેઈ મેનાશે સમુદાય યહૂદી ધર્મ અને પરંપરાઓનું પાલન કરે છે. યહૂદીઓએ હંમેશા ભારતમાં સુરક્ષિત વાતાવરણનો આનંદ માણ્યો છે, જેના કારણે તેઓ ધાર્મિક અત્યાચાર વિના અહીં રહી શકે છે.

તો શા માટે તેમને ઇઝરાયલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે?

આ લોકોને ઇઝરાયલ લઈ જવાનું મુખ્ય કારણ સમુદાયનો ધર્મ છે. મણિપુરના દૂરના પર્વતીય પ્રદેશોમાં ધાર્મિક સુવિધાઓના અભાવે, તેઓ તેમની પરંપરાઓનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરી શકતા નથી. સમુદાયના સભ્યો કહે છે કે કેટલીક ધાર્મિક વિધિઓ માટે ઓછામાં ઓછા 10 લોકો (મિન્યાન)ના જૂથની જરૂર પડે છે, જે અહીં શોધવા મુશ્કેલ છે. 

વધુમાં, પરંપરાગત ખોરાક અને સાંસ્કૃતિક સંસાધનોનો અભાવ એક નોંધપાત્ર સમસ્યા છે. ઇઝરાયલ જવાની તૈયારીમાં, ઘણા લોકો હિબ્રુ શીખી રહ્યા છે. પહોંચ્યા પછી, તેમણે નાગરિકતા મેળવવા માટે ઔપચારિક રીતે યહૂદી ધર્મ અપનાવવો પડશે.

આર્થિક કારણો પણ

ઇઝરાયલી સરકારનો દાવો છે કે આ સમુદાયને સ્થાયી કરવાથી દેશના ઉત્તરીય અને ગેલિલી પ્રદેશો મજબૂત બનશે. જો કે, આ નિર્ણય પાછળ આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક કારણો પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ઇઝરાયલ લાંબા સમયથી ગાઝા અને ઈરાન સાથે યુદ્ધમાં છે, જેના કારણે ત્યાં મજૂરોની અછત છે. 

યુદ્ધને કારણે નેપાળ અને થાઇલેન્ડ જેવા દેશોમાંથી આવતા મજૂરોની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં, બ્નેઇ મેનાશે સમુદાયને સ્થાયી કરવાથી ત્યાં મજૂરોની અછત પૂરી થઈ શકે છે. વધુમાં, સરહદી વિસ્તારોમાં આ સમુદાયને સ્થાયી કરીને, ઇઝરાયલ પણ તેની વસ્તી સંતુલન જાળવવા માંગે છે. 2023માં ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ દરમિયાન, આ સમુદાયના 200થી વધુ સભ્યો ઇઝરાયલી સેના સાથે લડ્યા હતા.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

