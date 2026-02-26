Explainer: કેરલ રાજ્યનું નામ બદલીને કેરલમ કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે? જાણો તેનો અર્થ શું થાય
Explainer: મંગળવારે કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાના રાજ્ય સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. લોકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Trending Photos
Explainer: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાના રાજ્ય સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કેમ કરવામાં આવ્યું, અને તેનો અર્થ શું છે?
કેરલમ કેમ કરવામાં આવ્યું?
હકીકતમાં, મલયાલમ ભાષા બોલતા લોકો લાંબા સમયથી કેરળને કેરલમ કહે છે. આ પાછળનું કારણ એવું માનવામાં આવે છે કે મલયાલમમાં, "કેરા" નો અર્થ "નાળિયેરનું ઝાડ" અને "આલમ" નો અર્થ જમીન થાય છે. આમ, કેરલમનો અર્થ "નાળિયેરના વૃક્ષોની ભૂમિ" થાય છે. આ નામ રાજ્યની ઓળખ દર્શાવે છે.
એક કારણ એ છે કે કેટલાક ઇતિહાસકારો માને છે કે આ નામ પ્રાચીન રાજવંશ "ચેરા" પરથી આવ્યું છે. અશોકના આદેશોમાં "ચેરાપુત્ર" નો ઉલ્લેખ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે "ચેરમ" સમય જતાં કેરળમાં પરિવર્તિત થયું હતું.
કેરળ નામનો ઉપયોગ કેવી રીતે થયો?
એક્સપર્ટ માને છે કે આ બાબત 1 નવેમ્બર, 1956ની છે. તે સમયે, રાજ્ય પુનર્ગઠન અધિનિયમ હેઠળ ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચના થઈ રહી હતી. મલયાલમ બોલતા લોકો માટે એક નવું રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, અમલદારોએ તેનો અંગ્રેજીમાં "કેરળ" તરીકે અનુવાદ કર્યો. હિન્દી પટ્ટાના લોકોએ તેને "કેરળ" કહેવાનું શરૂ કર્યું, જે આખરે લોકપ્રિય બન્યું.
કેરળના વતનીઓ પોતે ઇચ્છતા હતા કે તેમના રાજ્યનું સત્તાવાર નામ કેરલમ હોય, કારણ કે તેઓ પણ તેનો ઉચ્ચાર કેરલમ કરતા હતા. જો કે, તેઓ રાજ્યના સત્તાવાર નામથી અસંતુષ્ટ હતા. તેથી, રાજ્ય સરકારે કેરળને કેરલમમાં બદલવા માટે કેન્દ્ર સરકારને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો. આ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવાનો મુખ્ય હેતુ કેરળના મૂળ લોકોની લાગણીઓનો આદર કરવાનો હતો.
રાજ્યનું નામ બદલવાની પ્રક્રિયા શું છે?
- પ્રથમ પગલું: રાજ્યનું નામ બદલવા માટે, રાજ્યની વિધાનસભા દ્વારા ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે.
- બીજું પગલું: કેન્દ્ર સરકાર આ પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરે છે.
- ત્રીજું પગલું: આ પછી, સંસદમાં એક સુધારા બિલ રજૂ કરવામાં આવે છે.
- ચોથું પગલું: બંને ગૃહો દ્વારા બિલ પસાર થયા પછી, તેને રાષ્ટ્રપતિની સંમતિ મળે છે.
- પાંચમું પગલું: આ બધા પગલાં પૂર્ણ થયા પછી, નવું નામ સત્તાવાર ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થાય છે.
પીએમ મોદીએ કેરળનું નામ બદલવાના નિર્ણય પર પોસ્ટ કરી
કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાના નિર્ણય પર પીએમ મોદીનું નિવેદન પણ બહાર આવ્યું છે. પીએમએ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, "કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળનો નિર્ણય રાજ્યના લોકોની ઇચ્છાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે આપણી ભવ્ય સંસ્કૃતિ સાથેના જોડાણને મજબૂત કરવાના અમારા પ્રયાસો સાથે સુસંગત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે