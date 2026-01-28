GK : લાલ, લીલો કે પીળો નહીં... પરંતુ હંમેશા સફેદ જ કેમ હોય છે વિમાનનો રંગ ?
GK : દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં એકવાર તો વિમાનમાં બેસવાનું સપનું જોતો હોય છે. પરંતુ બધા લોકો આ સપનું પૂરું કરી શકતા નથી. જો કે, મોટાભાગના લોકોએ વિમાનને જોયું તો હશે જે, ત્યારે શું તમારા મનમાં ક્યારેય સવાલ આવ્યો કે, વિમાન કેમ સફેદ રંગનું જ હોય છે.
GK : જ્યારે પણ કોઈ વિમાન આકાશમાં ઉડે છે, ત્યારે આપણું પહેલું ધ્યાન તેના વિશાળ કદ અને તેની ગતિ તરફ જાય છે. પરંતુ એક વસ્તુ જે લગભગ દરેક વિમાનમાં કોમન છે તે છે તેનો રંગ. શું તમને ક્યારેય સવાલ થયો કે, વિમાનનો રંગ લાલ, લીલો કે પીળો નહીં, પરંતુ સફેદ જ કેમ હોય છે ? તેના પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વિમાનમાં મુસાફરી કરવી એ હજુ પણ ઘણા લોકો માટે એક ખાસ અનુભવ છે. તમે કદાત જોયું હશે તો વિશ્વની લગભગ દરેક મોટી એરલાઇનના વિમાનો સફેદ રંગના હોય છે. તેમાં બ્રાન્ડિંગના વિવિધ રંગો હોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રાથમિક રંગ સફેદ જ હોય છે. આ ફક્ત ડિઝાઇન માટે નથી, પરંતુ સલામતી, વિજ્ઞાન અને ખર્ચ સંબંધિત ઘણા કારણોસર છે.
સફેદ રંગ સૂર્યપ્રકાશને રિફ્લેક્ટ કરે છે
વિમાન જમીનથી ઘણા કિલોમીટર ઉપર ઉડે છે, જ્યાં તેઓ સીધા તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવે છે. ઊંચાઈ પર સૂર્યના કિરણો વધુ તીવ્ર હોય છે અને વિમાન ઝડપથી ગરમ થઈ શકે છે. સફેદ રંગની લાક્ષણિકતા એ છે કે તે વધુ સૂર્યપ્રકાશને રિફ્લેક્ટ કરે છે. જે વિમાનની અંદર અને બહાર તાપમાનને સંતુલિત કરે છે. સફેદ રંગમાં ઓછા રસાયણો અને રંગદ્રવ્યો હોય છે, જે તેને હળવા બનાવે છે.
નિષ્ણાતોના મતે, જો કોઈ મોટા વિમાનને સંપૂર્ણપણે ઘેરા રંગથી રંગવામાં આવે, તો તેનું વજન 7-8 મુસાફરોના વજન જેટલું વધી શકે છે. વધુ વજન એટલે વધુ બળતણ અને વધુ ખર્ચ. નાની ખામી પણ વિમાન સલામતીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
સફેદ રંગના ફાયદા
સફેદ રંગમાં તિરાડ અથવા સ્ક્રેચ સરળતાથી જોઈ શકાય છે. જે એન્જિનિયરોને સમયસર સમારકામ કરવામાં મદદ કરે છે. ઘાટો રંગ ફ્લાઇટ દરમિયાન જોખમ ઊભું કરી શકે તેવી ખામીઓને છુપાવી શકે છે. સફેદ રંગ સસ્તો પણ છે. જો કોઈ ભાગને ફરીથી રંગવાનો હોય કે એરલાઇનનો લોગો બદલવાનો હોય, સફેદ બેઝ ઝડપી અને સસ્તો છે. આ જ કારણ છે કે એરલાઇન્સ સફેદ રંગને સૌથી આર્થિક વિકલ્પ માને છે.
જ્યારે વિમાન ઊંચાઈ પર ઉડાન ભરે છે, ત્યારે વિમાન અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોના સંપર્કમાં આવે છે. સફેદ રંગ આ કિરણોથી થતા નુકસાનને ઘટાડે છે અને વિમાનની બોડીને કાટથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. જે વિમાનનું આયુષ્ય વધારે છે.
