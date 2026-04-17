ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaદુનિયાનો સૌથી ખૂંખાર ગણાતો બોલર કેમ નથી લઈ શકતો વિકેટ? MI કોચે આપ્યું કારણ

દુનિયાનો સૌથી ખૂંખાર ગણાતો બોલર કેમ નથી લઈ શકતો વિકેટ? MI કોચે આપ્યું કારણ

Jasprit Bumrah IPL 2026: વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ ફાસ્ટ બોલર તરીકે જેની ગણતરી થાય છે તે જસપ્રીત બુમરાહ માટે આ વખતની આઈપીએલ પડકારજનક રહી છે. કારણ કે હજુ સુધી એક પણ વિકેટ લઈ શક્યો નથી. આ મામલે એમઆઈ કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 17, 2026, 03:24 PM IST
  • જસપ્રીત બુમરાહની ગણતરી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાસ્ટ બોલર તરીકે થાય છે. 
  • બુમરાહને આ વખતે આઈપીએલ 2026માં એક પણ વિકેટ હજુ સુધી મળી નથી.
  • MI ના કોચે બુમરાહના વિકેટ ન લેવા પાછળ શું કારણ આપ્યું તે પણ  ખાસ જાણો.
     

IPL 2026 Jasprit Bumrah Wicket: મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં 16મી એપ્રિલના રોજ ગુરુવારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે આઈપીએલ 2026ની મેચ રમાઈ જેમાં પંજાબની ટીમે મુંબઈને 7 વિકેટથી હરાવી દીધુ. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી ખૂંખાર બોલર ગણાતા જસપ્રીત બુમરાહને આ મેચમાં પણ એકેય વિકેટ મળી નહીં. છેલ્લી પાંચ મેચમાં જસપ્રીત  બુમરાહનું પ્રદર્શન જોઈએ તો ખાલી હાથ રહ્યું છે. હવે આ મામલે કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ શું કહ્યું તે પણ જાણો. 

જસપ્રીત બુમરાહ દુનિયાનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ ફાસ્ટ બોલર ગણાય છે. બુમરાહ માટે આઈપીએલ 2026નું અભિયાન ખુબ ચોંકાવનારું રહ્યું છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે અત્યાર સુધી તેણે એક પણ વિકેટ લીધી નથી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પોતાની પહેલી મેચ જીતી અને ત્યારબાદ સતત હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 

શું કહ્યું કોચે
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કોચ મહેલા જયવર્ધનેને જ્યારે બુમરાહના આ વિકેટના સંઘર્ષ વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે આ વાત માનવાની ઘસીને ના પાડી દીધી કે દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે જયવર્ધનેએ બુમરાહના વિકેટ ન લઈ શકવા પાછળ અન્ય બોલરો દ્વારા પાવરપ્લેમાં દબાણ બનાવવાની અસમર્થતાને જવાબદાર  ઠેરવી. આ સીઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે પાવરપ્લેમાં વિકેટ લેવી એ મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. એવું નથી કે ટીમમાં બોલરોનો દુકાળ છે કારણ કે તેમની પાસે દીપક ચાહર, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા જોરદાર બોલરો પણ છે. 

જયવર્ધનેનું માનવું છે કે બ્રેક થ્રુ (શરૂઆતની સફળતા)ની કમીના કારણે મુંબઈના અભિયાનને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેનાથી વિપક્ષી બેટરોને બુમરાહ વિરુદ્ધ સુરક્ષિત રીતે રમવાની તક મળી જાય છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ જ્યારે શરૂઆતમાં વિકેટો ન પડે તો બેટર બુમરાહ પર જોખમ લેવાની જરૂરિયાત સમજતા નથી. 

બુમરાહ વિશે શું સફાઈ આપી?
જયવર્ધનેએ પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ્યું કે બુમરાહ સારી બોલિંગ કરે છે. બસ અમે પાવરપ્લેમાં દબાણ બનાવી શકતા નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વિપક્ષી ટીમો સારી બેટિંગ કરે છે અને બુમરાહ વિરુદ્ધ વધુ જોખમ લેવા માંગતી નથી. પૂર્વ શ્રીલંકન કેપ્ટને સ્વીકાર્યું કે એક યુનિટ તરીકે ટીમમાં અલગ અલગ પીચો પર પ્રભાવ બનાવવાની કમી છે જેના પર કામ કરવાની જરૂર છે. 

શું મુંબઈ વાપસી કરશે?
કોચ જયવર્ધનેએ બુમરાહ પર ભરોસો વ્યક્ત  કરતા કહ્યું કે એકવાર જ્યારે તેઓ વિકેટ લેવાનું શરૂ કરશે ત્યારે કદાચ આ અભિયાનમાં તેમને રોકવા મુશ્કેલ બનશે. તેમણે એ વાત ઉપર પણ ભાર મૂક્યો કે ટીમના અન્ય બોલરોએ પણ આગળ આવીને જવાબદારી શેર કરવી પડશે. કોચે કહ્યું કે કેમ્પની અંદર ઈજા અને  બીમારીઓના કારણે તેઓ પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમને મેદાન પર ઉતારી શક્યા નથી. પરંતુ તેમને આશા છે કે હવે તે ખેલાડીઓનું સાતત્ય જાળવી શકશે. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

