ટ્રેનના છેલ્લા કોચ પાછળ કેમ બનેલું હોય છે Xનું નિશાન, બહુ ઓછા લોકો છે ખબર હોય છે સાચો જવાબ !

Indian Railways X Mark: તમે ઘણીવાર છેલ્લી ટ્રેનના ડબ્બાની પાછળ પીળા રંગનું X ચિહ્ન જોયું હશે. આ પ્રતીકનું પોતાનું મહત્વ છે. શું તમને સાચો જવાબ ખબર છે? ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:33 PM IST

Indian Railways X Mark: ભારતીય રેલ્વે દેશનું જીવન છે. લાખો લોકો દરરોજ તેમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવા માટે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. જ્યારે પણ તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હોય, ત્યારે તમે વિવિધ સ્થળોએ ખાસ સાઇનબોર્ડ જોયા હશે. આવી જ એક નિશાની ટ્રેનના છેલ્લા કોચની પાછળ X (ક્રોસ) ચિહ્ન છે. તે સામાન્ય રીતે પીળા રંગનું હોય છે. આ ચિહ્નનું પોતાનું મહત્વ છે, અને તે ફક્ત ટ્રેનની પાછળ મૂકવામાં આવતું નથી.

ખરેખર, તેની પાછળ એક ખાસ કારણ છે. રેલ્વે અનુસાર, તેને છેલ્લા કોચની પાછળ પીળો રંગ આપવામાં આવે છે જેથી રેલ્વે અધિકારીઓ દૂરથી પુષ્ટિ કરી શકે કે ટ્રેન સંપૂર્ણપણે રવાના થઈ ગઈ છે. તેનું બીજું એક મહત્વપૂર્ણ મહત્વ પણ છે. પીળો રંગ દૂરથી દેખાતો હોવાથી, તે જ ટ્રેક પર પહેલાથી જ કોઈપણ વ્યક્તિ જોઈ શકે છે કે આગળ કોઈ ટ્રેન છે. આ ચિહ્નનો ઉપયોગ અકસ્માતોને રોકવા માટે થાય છે.

છેલ્લો કોચ છે

જો ટ્રેનના છેલ્લા કોચ પર પીળો ક્રોસ ચિહ્ન હોય, તો તે જાણવું સરળ છે કે ટ્રેન સુરક્ષિત રીતે તેના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચી રહી છે અને કોઈ અકસ્માત થયો નથી. બધા કોચ અકબંધ છે. આ જ કારણ છે કે રેલ્વે છેલ્લા કોચ પર ક્રોસ ચિહ્ન મૂકે છે. વધુમાં, ટ્રેનના છેલ્લા કોચ પર પણ LV અક્ષર લખાયેલો હોય છે. આનો અર્થ "છેલ્લું વાહન" થાય છે, જેનો અર્થ છે કે તે છેલ્લો કોચ છે.
 

