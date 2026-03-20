ગુજરાતમાં અત્યારે વાવાઝોડા જેવો વરસાદ કેમ? 1000 KM લાંબી આ દુર્લભ સિસ્ટમે વૈજ્ઞાનિકોને પણ ચોંકાવ્યા
Unseasonal Rain: ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદી હવામાન જોવા મળ્યું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ તો આવતા રહે છે પરંતુ અત્યારે જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળ્યું છે તે વિશેષ છે. શું છે એ 1000 કિમી લાંબી વરસાદી પટ્ટીનું રહસ્ય? આ ઉપરાંત હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ શું કહે છે તે પણ જાણો.
- રાજ્યના 121 તાલુકાઓમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પડ્યો વરસાદ.
- આ વખતનું જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે તે વિશેષ કહેવાઈ રહ્યું છે.
- ભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની ઉપર લગભગ 1000 કિમી લાંબી વરસાદની પટ્ટી જેવું બન્યું છે.
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ઉનાળો શરૂ થતા જ પાછો વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 121 તાલુકાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. ચાર તાલુકા તો એવા છે કે જ્યાં એક ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે રાજ્યના 21 તાલુકાઓમાં અડધા ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ જોવા મળ્યો છે. બીજી બાજુ દેશના બીજા ભાગોની વાત કરીએ તો દિલ્હી એનસીઆર સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં છેલ્લા બે દિવસથી અટકી અટકીને વરસાદ આવ્યા કરે છે. માર્ચના મહિનામાં આ રીતે વરસાદ પડવો એ સામાન્ય વાત નથી.
હવામાનની પેટર્નમાં ફેરફાર!
છેલ્લા કેટલાક સમયથી હવામાનની પેટર્ન ખુબ જ અણધારી જોવા મળી રહી છે અને એમા પણ આ ઘટના એ સમગ્ર ભારતમાં બદલાતા જળવાયુ પેટર્નનો એક મોટો સંકેત પણ છે. આખરે અચાનક હવામાન આટલું અનિશ્ચિત કેવી રીતે બની ગયું? અચાનક આવું વાતાવરણ બદલાઈ જવાનું શું કારણ? તો ચાલો આજે એ પણ સમજી લઈએ.
અચાનક આવતા આ ફેરફારનું શું કારણ?
ગુજરાત, દિલ્હી સહિત ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં જે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેનું મુખ્ય કારણ એક સક્રિય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે. જે ઉપરી પવનનું એક સાઈક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે અને હાલ ઉત્તરી પાકિસ્તાન ઉપર બનેલું છે. આ સિસ્ટમના કારણે 40-80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ફૂંકાતા પવન સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને કેટલીક જગ્યાએ તો કરા પણ પડ્યા છે. હિમાલયી વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ બરફવર્ષા પણ જોવા મળી છે.
આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અલગ કઈ રીતે
આમ તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતા રહે છે. ઠંડીના સમયમાં ડિસેમ્બર-ફેબ્રુઆરીમાં જોવા મળતા હોય છે જે ભૂમધ્ય સાગરથી પેદા થાય છે અને ઉત્તર પૂર્વ તરફ આગળ વધતા બરફવર્ષા અને કોલ્ડ વેવ લાવે છે. પરંતુ આ વખતે જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાયું છે તે વિશેષ કહેવાય છે. આ એક સીધા ટ્રફ સ્વરૂપમાં છે, જેણે ભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની ઉપર લગભગ 1000 કિમી લાંબી વરસાદની પટ્ટી જેવું બનાવ્યું છે. માર્ચના અંતમાં જેટ સ્ટ્રીમ નબળી થઈને ઉત્તર બાજુ ખસે છે જેનાથી આવી દુર્લભ સિસ્ટમ બને છે. પરંતુ આ વખતે આ ખુબ સક્રિય છે.
ક્યાંથી મળે છે ભેજ?
આ સિસ્ટમમાં જે ભેજ જોવા મળે છે તે તેમને સમુદ્રોમાંથી મળે છે. જેનો મુખ્ય સ્ત્રોત ભૂમધ્ય સાગર, કેસ્પિયન સાગર, કાળો સાગર, અને પર્શિયન અખાત છે. જ્યારે આ સિસ્ટમ ભારત તરફ આગળ વધે છે ત્યારે અરબ સાગરમાંથી આવતો ભેજ તેને વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે.
હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગે આજે દિલ્હી એનસીઆરમાં વરસાદી એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આઈએમડી મુજબ આજે દિવસભર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. આગામી બે દિવસ સુધી વરસાદનો દોર ચાલુ રહેશે. ત્યારબાદ 22 માર્ચથી વધુ એક હળવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે.
આ જ નવું ન્યૂ નોર્મલ છે?
જળવાયુ પ્રમાણે ભારતમાં ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દર મહિને 4-6 તેજ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. માર્ચના અંત સુધીમાં જેટ સ્ટ્રીમ નબળી પડવાથી આ ગતિવિધિ ઘટી જાય છે અને ઉત્તર બાજુ ખસે છે. આ કારણે મોટી સિસ્ટમ ઓછી બને છે. પરંતુ હાલના વર્ષોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની સીઝનનો સમયગાળો વધી રહ્યો છે. પહેલા જે સિસ્ટમ ફેબ્રુઆરી સુધી ખતમ થઈ જતી હતી તે હવે એપ્રિલ સુધી સક્રિય જોવા મળી રહી છે. જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને સબસ્ટોપિકલ જેટ સ્ટ્રીમના વિલંબથી પાછળ હટવાનું પરિણામ હોઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં શું છે સ્થિતિ
ગુજરાતની વાત કરીએ તો રાજ્ય હવામાન વિભાગે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છે. આજે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને કચ્છમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 24 કલાક બાદ તાપમાન વધવાની આગાહી છે. આગાી સાત દિવસ તાપમાનમાં 4-5 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે.
શું કહે છે અંબાલાલ?
રાજ્યના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કમોસમી વરસાદ અંગે આગાહી કરતા કહ્યું કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. રાજ્યમાં વધુ 3 પશ્ચિમી વેક્ષેપ આવવાની પણ આગાહી કરી છે. 25 થી 26 અને 28થી 31 માર્ચે ફરીથી બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે. જેના કારણે રાજ્યનું વાતાવરણ બદલાઈ શકે છે. એપ્રિલ મહિનામાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની આગાહી કરાઈ છે.
