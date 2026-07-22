/વિરોધનો વંટોળ છતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પર કેમ અતૂટ વિશ્વાસ? મોદી સરકારના ભરોસા પાછળના 5 મોટા કારણ!

દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે મંગળવારે થયેલા પ્રદર્શન બાદ રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે. હવે કોંગ્રેસ સહિતના અનેક વિપક્ષી પક્ષોએ પણ આંદોલનને ખુલ્લો ટેકો આપતા સરકાર પર દબાણ વધારવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની મુખ્ય માંગણી એ છે કે નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક મામલે નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપે. આ માંગ સાથે CJPના કાર્યકરોએ સંસદ તરફ કૂચ કરી હતી, જેમાં ભારે હોબાળો અને અથડામણની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. જોકે, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ છતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપે તેવી કોઈ સંભાવના હાલ દેખાતી નથી.
વાસ્તવમાં, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારોમાં વિરોધ પ્રદર્શન અથવા વિપક્ષના દબાણને કારણે કોઈ કેન્દ્રીય મંત્રીએ પદ છોડ્યું હોય તેવી ઘટનાઓ અત્યંત દુર્લભ રહી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીથી લઈને દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ પણ મોદીએ મહત્વના રાજકીય નિર્ણયો પોતાના અંદાજમાં જ લીધા છે. તેથી એવો સવાલ પણ ઊભો થાય છે કે આટલા મોટા વિરોધ પ્રદર્શન અને રાજકીય દબાણ છતાં કેન્દ્ર સરકાર કોઈ ખાસ ચિંતિત કેમ દેખાતી નથી અને શું સરકાર પોતાના વલણ પર અડગ રહેશે? આ વસ્તુ પણ સમજવા જેવી છે.
"We will not leave Jantar Mantar until Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns,"
: Ashutosh Ranka pic.twitter.com/b536E5I8KT
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 22, 2026
ટોચના સાત મંત્રીઓમાં સામેલ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન
2014માં નરેન્દ્ર મોદી પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા ત્યારબાદથી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એવા સાત મંત્રીઓમાં સામેલ છે જે સતત ત્રીજા કાર્યકાળમાં પણ સરકારનો ભાગ રહ્યા છે. અન્ય છ મંત્રીઓમાં રાજનાથ સિંહ, નીતિન ગડકરી, નિર્મલા સીતારમણ, પીયુષ ગોયલ, રાવ ઈન્દ્રજીત સિંહ અને ડો. જિતેન્દ્ર સિંહ સામેલ છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને એસ એસ જયશંકર પણ ધર્મેન્દ્ર પ્રદાન સહિત સાત નેતાઓથી પછીથી સરકારનો ભાગ બન્યા છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં અનેક મહત્વના વિભાગો સંભાળેલા છે.
#WATCH | Delhi | Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, "We must think why the government is not able to remove its minister. What kind of pressure is there on the govt? Does the minister hold secrets of the government because of which it is not able to remove him? The govt is… pic.twitter.com/U86clw7SyI
— ANI (@ANI) July 22, 2026
12 વર્ષથી મંત્રી છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન
ઓડિશાથી આવતા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન મોદી સરકારના સમયગાળાથી મંત્રી છે.
મોદી સરકારમાં શિક્ષણ મંત્રીઓનો કાર્યકાળ
મુરલી મનોહર જોશીનો તોડશે રેકોર્ડ!
જો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન હજુ થોડો સમય શિક્ષણમંત્રી રહેશે તો તેઓ જલદી ડો. મુરલી મનોહર જોશીનો રેકોર્ડ તોડશે. મુરલી મનોહર જોશી અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં લગભગ 6 વર્ષ 2 મહિના (1998-2004) સુધી આ પદ પર રહ્યા. મુરલી મનોહર જોશીને ક્રોસ કર્યા બાદ તેમના પછી મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, અર્જૂન સિંહ, કે એલ શ્રીમાળી રહી જશે. અર્જૂન સિંહે બે કાર્યકાળ મળીને કુલ આઠ વર્ષ 183 દિવસ શિક્ષણ મંત્રી રહ્યા જ્યારે શ્રીમાળી પાંચ વર્ષ 280 દિવસ. શ્રીમાળીનો રેકોર્ડ પણ પ્રધાન આગામી મહિને તોડશે.
#WATCH | Delhi: Wearing black clothes, Opposition MPs protest on the Parliament premises.
Earlier this morning, Congress MP Pawan Khera told ANI that all Opposition MPs are wearing black today as a mark of "protest against what they have done to the students of this country in… pic.twitter.com/ov8Q26p6hL
— ANI (@ANI) July 22, 2026
રાજીનામું નહીં આપવાનું કારણ!
આટ આટલું વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે, સરકાર પર માછલા ધોવાઈ રહ્યા છે આમ છતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન કેમ રાજીનામું નથી આપતા? તમને પણ એ પ્રશ્ન હશે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રોટેસ્ટ વચ્ચે પેપર લીક મુદ્દે રાજીનામાની માંગણી થઈ રહી છે પરંતુ સરકારે હજુ સુધી એવો કોઈ સંકેત નથી આપ્યો કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપશે. તેનું એક મોટું કારણ એ છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના આંદોલનમાં ક્રેડિબિલિટીની કમી અને જોશ વધુ છે. બીજું કારણ એ કહી શકાય કે સરકારને પોતાની સમીક્ષામાં આ વિરોધ પ્રદર્શનથી કોઈ મોટું નુકસાન થતું જોવા મળતું નથી. ચોમાસું સત્ર ચાલે છે પરંતુ કોઈ ચૂંટણી નજીક નથી.
ત્રીજી વાત એ છે કે પીએમ મોદીની સરકારમાં દરેક મંત્રીના કામકાજ પર પીએમઓની સીધી નજર રહે છે. જો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન યોગ્ય રીતે પરફોર્મ ન કરતા હોત તો કદાચ ભાગ્યે જ 12 વર્ષ સતત ટકી શક્યા હોત. એનબીટી રિપોર્ટ મુજબ રાજકીય વિશ્લેષક દયાનંદ નેનેનું કહેવું છે કે જે નીટ યુજી પરીક્ષાના પેપરલીકને આધાર બનાવીને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું મંગાઈ રહ્યું છે તે પરીક્ષા તો પતી ગઈ છે અને પરિણામ પણ આવી ગયું. તેમનું માનવું છે કે અંગ્રેજો-કોંગ્રેસના જમાનાથી જે ખોટો ઈતિહાસ ભણાવવામાં આવી રહ્યો હતો તેમાં શિક્ષણમંત્રી ફેરફાર કરી રહ્યા છે. આથી ડાબેરી સંગઠન વધુ નારાજ છે. રાજીનામા અને વિરોધનું સૌથી મોટું કારણ પણ આ લાગે છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીની ક્રેડિબિલિટી ઓછી છે, આમ છતાં તેમણે પોતાના આંદોલનનું રાજનીતિકરણ થવા પણ દીધુ. આવામાં ચર્ચા છે કે તેમનું પ્રદર્શન સરકારનું નેતૃત્વ કરતા પીએમ મોદી અને અમિત શાહની નજરમાં ઠીક છે.
ચોથી વાત એ છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી કે જેના પ્રદર્શનને 'Gen Z પ્રોટેસ્ટ' કહેવામાં આવી રહ્યું છે તેની માંગણીઓ યોગ્ય નથી. તેઓ રાજીનામું માંગે છે પરંતુ ઓલ્ટરનેટ બતાવી શકતા નથી. આખરે શું થવું જોઈએ?20 જુલાઈએએ પહેલીવાર તેમણે લેખિતમાં કઈક જે પી નડ્ડાને સોપ્યું. આ માત્ર સંયોગ છે કે જે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જુલાઈમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી (પહેલા માનવસંસાધન વિકાસ મંત્રી)નું પદ સંભાળ્યું હતું તેમના રાજીનામાને લઈને જુલાઈ મહિનામાં દિલ્હી અશાંત છે અને મોનસૂન સત્રમાં સંસદ ચાલી રહી નથી.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो!
इस्तीफा दो! pic.twitter.com/yiEJyhhdfV
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 22, 2026
પાંચમું કારણ છે કે ધર્મન્દ્ર પ્રધાન કોઈ આયાતી નેતા નથી. તેઓ એબીવીપીથી ભાજપમાં આવ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. જો તેમનું રાજીનામું પડે તો પીએમ મોદીના અત્યાર સુધીના કાર્યકાળમાં પહેલીવાર વિપક્ષ કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીને સમર્થન આપનારા પક્ષોને મનોવૈજ્ઞાનિક લાભ થઈ શકે છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે જો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું મંત્રાલય ચેન્જ થયું કે રાજીનામું પડ્યું તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, એબીવીપી, ભાજપ અને પીએમ મોદી માટે અસહજ સ્થિતિ બની શકે છે.
એક દલીલ એવી પણ અપાઈ રહી છે કે તેમણે પાઠ્યક્રમમાં જે પ્રકારે આરએસએસની મરજી મુજબ ફેરફાર કર્યા તે પણ તેમના વિરોધનું એક મોટું કારણ છે. હવે મુઘલ શાસક અકબર ધ ગ્રેટ પાઠ્યક્રમમાં નથી પરંતુ ઈમરજન્સી ભણાવવામાં આવી રહી છે