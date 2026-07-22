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વિરોધનો વંટોળ છતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પર કેમ અતૂટ વિશ્વાસ? મોદી સરકારના ભરોસા પાછળના 5 મોટા કારણ!

Dharmendra Pradhan: કોકરોચ જનતા પાર્ટી પેપરલીકના મુદ્દે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અડી છે. જ્યારે વિપક્ષી દળો પણ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ એવી માંગણી કરી રહ્યા છે. આમ છતાં સરકાર કેમ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસેથી રાજીનામું લેવાના મૂડમાં નથી એવો સંકેત મળી રહ્યો છે?

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:30 PM IST
વિરોધનો વંટોળ છતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પર કેમ અતૂટ વિશ્વાસ? મોદી સરકારના ભરોસા પાછળના 5 મોટા કારણ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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