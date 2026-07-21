/CJP સાથે ચર્ચા માટે જેપી નડ્ડા જ કેમ? સરકારની પસંદગી પાછળનું મોટું કારણ!

દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા સીજેપીના આંદોલન વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે પહેલીવાર સોમવારે 20 જુલાઈએ સત્તાવાર વાતચીતનો રસ્તો પસંદ કર્યો. આ માટે કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને આગળ ધરવામાં આવ્યા. સવાલ ઉઠવા લાગ્યા કે સરકારમાં અનેક વરિષ્ઠ મંત્રી હોવા છતાં વાતચીતની જવાબદારી નડ્ડાને જ કેમ આપવામાં આવી? એની પાછળ અનેક રાજકીય કારણો છે.
4 મોટા રાજનીતિક કારણ
સૌથી પહેલું રાજકીય કારણ તેમની સંવાદ માટેની શૈલી ગણાય છે. જેપી નડ્ડાને ભાજપમાં એવા નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે જે ઘર્ષણની જગ્યાએ વાતચીત દ્વારા સમાધાન કાઢવામાં વિશ્વાસ ધરાવે છે. તેમનો શાંત સ્વભાવ અને અલગ પક્ષોની વાત સાંભળવાની તેમની રીત તેમને સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર સરકારનો ભરોસાપાત્ર ચહેરો બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે સીજેપી પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત દરમિયાન તેમણે તેમની માંગણીઓને સીધી ફગાવવાની જગ્યાએ સરકાર સામે રજૂ કરવાનો ભરોસો આપ્યો.
જો કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ બેઠક બાદ કહ્યું કે તેમને કોઈ ઠોસ આશ્વાસન મળ્યું નથી. પરંતુ સરકાર તરફથી આ પહેલી ઔપચારિક પહેલ ગણાઈ રહી છે. હવે નજર એ વાત પર રહેશે કે આગળ હજુ વધુ દૌરની વાતચીત થાય છે કે પછી આંદોલન પહેલાની જેમ ચાલુ રહે છે. હાલ એટલું તો નક્કી છે કે સરકારે શરૂઆતના સંવાદ માટે એક એવો ચહેરો પસંદ કર્યો છે કે જે સંગઠન, સરકાર અને રાજનીતિક રણનીતિ ત્રણેય સ્તરે પ્રભાવ ધરાવે છે.