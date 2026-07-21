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CJP સાથે ચર્ચા માટે જેપી નડ્ડા જ કેમ? સરકારની પસંદગી પાછળનું મોટું કારણ!

CJP Protest: કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે. આંદોલન વચ્ચે સરકારે વાતચીતની જવાબદારી જે પી નડ્ડાને સોંપતા જ બધાને નવાઈ લાગી હતી. રાજકીય જાણકારોનું કહેવું છે કે તેમનો અનુભવ આ ભૂમિકા માટે સટિક હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:33 PM IST
CJP સાથે ચર્ચા માટે જેપી નડ્ડા જ કેમ? સરકારની પસંદગી પાછળનું મોટું કારણ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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