'કોકરોચ જનતા પાર્ટીથી 10 કિમી દૂર રહે મુસલમાન', મુસ્લિમો દ્વારા જ આવી અપીલ કેમ થઈ રહી છે?

દેશના સીજેઆઈ દ્વારા થયેલી એક કમેન્ટ અને ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયામાં અસ્તિત્વમાં આવેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી જેણે ટૂંકા ગાળામાં 20 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર મેળવી લીધા. હવે આ પાર્ટી દેશના રાજકારણમાં પગ પેસારો કરવાની તૈયારી કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. પરીક્ષા સંબંધિત ગડબડીઓને મુદ્દે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે દિલ્હીના જંતર મંતર પર 6 જૂનના રોજ એક પ્રોટેસ્ટ કરવી તૈયારીઓ કરી રહી છે. પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે આ માટે ભારત પણ આવી રહ્યા છે. જો કે આ બધા વચ્ચે સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ જોવા મળી રહી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યૂઝર્સ મુસલમાનોને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આ આંદોલનથી અંતર જાળવવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. મુસ્લિમનામવાળા આ યૂઝર્સનું કહેવું છે કે મુસલમાનો આ આંદોલનથી અંતર જાળવે અને તેના વિશે વિચારે સુદ્ધા નહીં.
'10 કિલોમીટર દૂર રહે મુસલમાનો'
મુસ્લિમ આઈટી સેલ નામના હેન્ડલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું કે ભારતના મુસલમાનો કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આંદોલનથી 10 કિલોમીટરનું અંતર જાળવી રાખે, આ તમારા ભવિષ્યને બરબાદ કરવાની જાળ છે. લખ્યું છે કે, "ડિયર ઈન્ડિયન મુસ્લિમ GenZ, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના અભિજીત દીપકેએ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું છે. પરંતુ તેમાં સામેલ ન થતા, એટલે સુધી કે તેની નજીક પણ ન જતા. એરપોર્ટ ન જતા, કોઈ ત્યાં ન જતા, તેના વિશે વિચારતા પણ નહીં. 10 કિલોમીટરનું અંતર જાળવી રાખજો. આ તમારા ભવિષ્યને બરબાદ ક રવા માટે જાળ તૈયાર કરાઈ છે."
Dear Indian Muslims GenZ,
Abhijeet Dipke (Chockroach Janta Party) is calling for protests, DO NOT JOIN. Not even close.
Do not go near the airport.
Donot show up. Do not even think about it.
Keep a full 10-kilometer distance.
This is a trap designed to destroy your future.… pic.twitter.com/UQDzNF7TzU
— Muslim IT Cell (@Muslim_ITCell) June 3, 2026
'મુસલમાનોને મહોરાની જેમ ઉપયોગ કરશે'
મુસ્લિમ આઈટી સેલ નામના હેન્ડલ પર શેર કરાયેલી પોસ્ટમાં વધુમાં લખ્યું છે કે તેઓ (CJP) તમને (મુસ્લિમોને) મહોરાની જેમ ઉપયોગ કરશે, તસવીરો ખેંચશે, વાહવાહ લૂંટશે અને ગાયબ થઈ જશે. જ્યારે તમે જેલમાં સડતા રહેશો અને તમારો અભ્યાસ, કરિયર, અને જીવન સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ થઈ જશે. આ હિન્દુત્વની સરકાર છે, એટલે કે બહુમતની સરકાર. બહુમતને પોતાની ક્રાંતિ પોતે લડવા દો. તેમને જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા દો. આજે તમારી લડાઈ રસ્તાઓ પર નથી. તમારી લડાઈ તો અસ્તિત્વ બચાવવા, સારા બનવા અને ભવિષ્ય માટે તાકાત ભેગી કરવા માટે છે. બેવકૂફ ન બનો. ઉશ્કેરણીમાં ન આવો. તેમના હાથનું રમકડું ન બનો. ઘર પર રહો. સમજદારીથી કામ લો. સુરક્ષિત રહો. પોતાના ભવિષ્યની રક્ષા એવી રીતે કરો જે રીતે તમે તમારા જીવની કરો છો કારણ કે તમારું ભવિષ્ય જ તમારો જીવ છે.
'કોઈના હાથની કથપૂતળી ન બનો'
મોહમ્મદ જિયાઉલ્લાહે એક્સ પર મુસ્લિમ આઈટી સેલની વાતને દોહરાવી છે. તેમણે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આંદોલનથી દૂર રહેવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે મુસલમાનો મુરખ ન બનો. ઉશ્કેરણીમાં ન આવો. કોઈના હાથની કથપૂતળી ન બનો. ઘર પર રહો. સમજદારીથી કામ લો. સુરક્ષિત રહો. તમારા ભવિષ્યની એવી રીતે રક્ષા કરો જેમ કે તમારું આખું જીવન તેના પર નિર્ભર હોય કારણ કે હકીકતમાં એવું જ છે.
ઉપયોગ કરો અને ફેંકી દો- ઝહાક તનવીર
બીજી બાજુ ઝહાક તનવીરે કહ્યું કે રસપ્રદ વાત છે: મુસ્લિમ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પોતાના GenZ પેઢીને કોકરોચ જનતા પાર્ટી અને તેના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ ન થવા માટે અપીલ કરે છે. તેઓ તેને સોશિયાલિસ્ટ અને કમ્યુનિસ્ટોની 'ઉપયોગ કરો અને ફેંકી દો'વાળી રણનીતિને દોહરાવવા જેવી પેટર્ન ગણે છે!
Interesting: Muslim Handles urging their GenZ NOT to join Cockroach Janata Party #CJP, and their protests. They see it as a repeated pattern of “use and throw” tactic by socialists and communists! pic.twitter.com/ZXIvvq4zGm
— Zahack Tanvir — ضحاك تنوير (@ZahackTanvir) June 4, 2026
'CJPના પ્રદર્શનોમાં સામેલ થતા બચો'
આ જ રીતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ રેડિટ પર વધુ એક હેન્ડલ ઈન્ડિયન મુસ્લિમ્સ તરફથી લખવામાં આવ્યું છે કે, "તમામ મુસલમાનોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનો, ધરણામાં ભાગ લેવાથી બચો. જો આવા પ્રદર્શનો કે ધરણા દરમિયાન કોઈ ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ જોવા મળી તો ભાગ લેનારાઓ વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. જેમાં ધરપકડ કે જેલ પણ હોઈ શકે છે. કેટલાક કિસ્સામાં ઓથોરિટી કાયદાની ઐસી કી તૈસી કરનારાઓની સંપત્તિ સામે પણ કાર્યવાહી કરી શકે છે. આથી આવી બાબતોથી દૂર રહો અને સાવધાનીથી કામ લો."
'તમે ઉર્દૂ નામવાળા છો, લાઠી તમારા પર પડશે'
આ ઉપરાંત શેખ મોહમ્મદ શુફિયાને પણ લખ્યું છે કે મારા વ્હાલા અબ્દુલ, 6 જૂનના રોજ દિલ્હીમાં કોઈ કોકરોચ વોકરોચનો ભાગ ન બનતા, સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ તરફ તો બિલકુલ ન જતા, અને ક્યાંય પણ ધરણા, વિરોધ કઈ પણ હોય ભાગ ન લેતા. તમારી રોજની બે વખતની રોટી કમાવવા સાથે મતલબ રાખો. તેમના અને તેમના લોકો ધમાલ કરીને જતા રહેશે, તમે ઉર્દૂ નામ વાળા છો, લાઠી તમારા પર પડશે, એફઆઈઆર થશે, જેલમાં જશો, પોલીસ સ્ટેશન, કોર્ટ કચેરીના ચક્કર લગાવવા પડશે.
Mere Pyare Abdul! 👍👍 pic.twitter.com/KutooyRKAS
— Zahack Tanvir — ضحاك تنوير (@ZahackTanvir) June 4, 2026
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઘર તો તમારા આમ પણ ગેરકાયદેસર છે અને હવે તો તમારા વ્યક્તિગત ગુનાઓ બદલ મસ્જિદો અને મદરેસાઓને સીલ કરીને સજા અપાઈ રહી છે. આથી ભીડનો ભાગ બનવાનું ટાળો અને તમારી શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું રક્ષણ કરો. તમારી પ્રાર્થનામાં નિયમિત રહો. શિક્ષણ પર ધ્યાન આપો અને તમારા કામકાજ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરો. કોકરોચ તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ નથી.