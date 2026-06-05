Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /કોકરોચ જનતા પાર્ટીથી 10 કિમી દૂર રહે મુસલમાન, મુસ્લિમો દ્વારા જ આવી અપીલ કેમ થઈ રહી છે?

'કોકરોચ જનતા પાર્ટીથી 10 કિમી દૂર રહે મુસલમાન', મુસ્લિમો દ્વારા જ આવી અપીલ કેમ થઈ રહી છે?

Cockroach Janata Party: સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી ચૂકેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી હવે 6 જૂનના રોજ દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર શિક્ષણમાં થયેલી સમસ્યાઓના પગલે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા જઈ રહી છે. પાર્ટી ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે આ માટે અમેરિકાથી ભારત પાછા ફરી રહ્યા છે. જો કે આશ્ચર્ય વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર અનેક મુસ્લિમ હેન્ડલ્સ દ્વારા તેમના લોકોને આ પ્રદર્શનથી દૂર રહેવાની અપીલ કરાઈ રહી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:15 PM IST
'કોકરોચ જનતા પાર્ટીથી 10 કિમી દૂર રહે મુસલમાન', મુસ્લિમો દ્વારા જ આવી અપીલ કેમ થઈ રહી છે?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પંત પાસેથી કેમ છીનવાઈ વાઈસ કેપ્ટનશીપ? ઋષભની આ આદતથી કોચ ગંભીર નારાજ? જાણો
gautam gambhir7 min ago
2
money15 min ago
3
Roti45 min ago
4
RBI58 min ago
5
8th Pay Commission1 hr ago