Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભારતના ક્યા શહેરને કહેવામાં આવે છે 'ચોકલેટ ટાઉન ઓફ ઈન્ડિયા', કેમ અને કોણે આપ્યું આ નામ? જાણો

Chocolate Town Of India: ભારતનું એક શહેર એવું પણ છે, જેની ઓળખ માત્ર પહાડો, સરોવરો અને ટ્રેન સુધી સીમિત નથી. અહીંની દરેક ચોકલેટ આ શહેરની ઓળખ બની ગઈ છે, તેથી જ તેને 'ચોકલેટ ટાઉન' કહેવામાં આવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:44 PM IST

Trending Photos

ભારતના ક્યા શહેરને કહેવામાં આવે છે 'ચોકલેટ ટાઉન ઓફ ઈન્ડિયા', કેમ અને કોણે આપ્યું આ નામ? જાણો

Chocolate Town Of India: ભારતમાં કેટલાક શહેરો પોતાની ખુબસુરત વાદીઓ માટે જાણીતા છે, તો કેટલાક પોતાના ખોરાક માટે. પરંતુ એક શહેર એવું પણ છે, જેની ઓળખ મીઠી સુગંધથી થઈ રહી છે. અહીંથી પાછા ફરતી વખતે ભાગ્યે જ કોઈ એવી વ્યક્તિ હશે જે પોતાના બેગમાં ચોકલેટનો ડબ્બો લઈને ન જતી હોય. પહાડોની ઠંડી હવા, જૂની દુકાનોની સુગંધ અને હાથેથી બનાવેલી (Handmade) ચોકલેટ્સે આ શહેરને એક અનોખું નામ આપ્યું છે. સવાલ એ છે કે, આખરે ભારતનું 'ચોકલેટ ટાઉન' કયું શહેર છે? ચાલો જાણીએ.

ભારતમાં તમિલનાડુના નીલગિરી પર્વતોમાં વસેલું ઊટી એ શહેર છે જેને અવારનવાર 'ચોકલેટ ટાઉન ઓફ ઈન્ડિયા' કહેવામાં આવે છે. આ કોઈ સરકારી ખિતાબ નથી, પરંતુ વર્ષોથી પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકોના અનુભવોથી બનેલું એક નામ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા?
ઊટી પોતાની સુંદરતાની સાથે-સાથે ઘરે બનાવેલી ચોકલેટ્સ માટે પણ દેશભરમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે. ઊટીમાં ચોકલેટ બનાવવાની પરંપરા અચાનક શરૂ નહોતી થઈ. જ્યારે અહીં પર્યટન વધવા લાગ્યું, ત્યારે નાના પરિવારોએ ઘરે જ ચોકલેટ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે કોઈ મોટી ફેક્ટરી કે બ્રાન્ડિંગ નહોતું.

લોકો પોતાના હાથે દૂધ, કોકો અને ડ્રાયફ્રૂટ્સમાંથી ચોકલેટ બનાવતા અને દુકાનોમાં વેચતા હતા. ધીરે ધીરે પ્રવાસીઓ માટે આ ચોકલેટ સૌથી પ્રિય યાદ બની ગઈ. ઊટીનું ઠંડું અને ખુશનુમા હવામાન ચોકલેટ બનાવવા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. અહીં આખું વર્ષ તાપમાન સામાન્ય રહે છે, જેના કારણે ચોકલેટ જલ્દી ઓગળતી નથી. 

ઊટી જ કેમ?
આ જ કુદરતી ફાયદાને કારણે સ્થાનિક કારીગરો વધુ મશીનો વગર ચોકલેટ તૈયાર કરી શકે છે. આ કુદરતી ફાયદો ઊટીને અન્ય શહેરોથી અલગ પાડે છે. નીલગિરી પ્રદેશ તેના ડેરી ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. અહીંનું તાજું દૂધ અને ક્રીમ ચોકલેટની ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે. સ્થાનિક સામગ્રીનો ઉપયોગ થવાને કારણે ઊટીની ચોકલેટ સ્વાદમાં વધુ રિચ અને ફ્રેશ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, લોકો ફેક્ટરીમાં બનેલી મીઠાઈઓને બદલે અહીં બનેલી ચોકલેટ વધુ પસંદ કરે છે.

ચોકલેટની વિવિધતા
ઊટીની ચોકલેટ ઘણી પ્રકારની હોય છે. મિલ્ક ચોકલેટ, ડાર્ક ચોકલેટ, નટ્સવાળી ચોકલેટ, રમ ફ્લેવર, ફ્રૂટ મિક્સ અને ટ્રફલ જેવી વેરાયટી અહીં સરળતાથી મળી જાય છે. તેનો સ્વાદ પરંપરાગત અને ઘર જેવો હોય છે, જે મોટી બ્રાન્ડ્સ કરતા બિલકુલ અલગ હોય છે.

ઊટી શહેરના મુખ્ય બજારો અને પ્રવાસી વિસ્તારોમાં ચોકલેટની નાની-નાની દુકાનો આવેલી છે. કાચના કાઉન્ટરમાં સજાવેલી ચોકલેટ્સ અને દુકાનોમાં ફેલાયેલી સુગંધ દરેક પ્રવાસીને પોતાની તરફ ખેંચે છે. ઘણી દુકાનોમાં પ્રવાસીઓ ચોકલેટ બનતી પણ જોઈ શકે છે, જે ખરીદીને એક યાદગાર અનુભવ બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Chocolate TownChocolate Town Of IndiaOoty chocolatesભારતનું ચોકલેટ ટાઉનહાથેથી બનાવેલી ચોકલેટનો ઇતિહાસ

Trending news