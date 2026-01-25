Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશના બંધારણની રસપ્રદ માહિતી : દરેક પાનાની નીચે કેમ લખાયો છે ‘પ્રેમ’ શબ્દ, જાણવું ગમશે

Secret Of Prem Word On Indian Constitution : ભારતીય બંધારણના દરેક પાના પર કેમ 'PREM' શબ્દ લખાયેલો છે, જાણો તેની પાછળ એક ભારતીયના અતૂટ પ્રેમ અને સમર્પણની કહાની

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:40 AM IST

Trending Photos

દેશના બંધારણની રસપ્રદ માહિતી : દરેક પાનાની નીચે કેમ લખાયો છે ‘પ્રેમ’ શબ્દ, જાણવું ગમશે

Republic Day : આવતીકાલે દેશનો પ્રજાસત્તાક દિવસ છે. ત્યારે ભારતના બંધારણની એક વાત કરીએ, જે જાણીને તમને પણ અજુગતુ લાગશે. ભારતીય બંધારણની પહેલી કોપી હાથથી લખવામાં આવી હતી, એ તો સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતું બહુ ઓછા લોકો એ વાત જાણે છે કે, આ કોપીના દરેક પાના પર પ્રેમ શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે. તમને પણ અજુગતુ લાગ્યું ને! ત્યારે આવું કેમ લખાયું હતું, અને કોણે આવું લખ્યુ તે પાછળ એક રોચક સ્ટોરી છે. 

ભારતનું બંધારણ દુનિયાનું સૌથી મોટું બંધારણ કહેવાય છે. તેના રચયિતા બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર હતા. પંરતું શું તમને ખબર છે કે આ બંધારણને સૌથી પહેલા કોણે લખ્યું. બિહારના મધુબની જિલ્લાના પ્રેમબિહારી નારાયમ રાયજાદા એ શખ્સ છે, જેઓએ સંવિધાનની મૂળ કોપી પોતાના હાથે લખી છે. આ પ્રતિ અંગ્રેજી ભાષામાં લખવામાં આવી હતી. સંવિધાનની મૂળ પ્રતિ અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલી છે. જેનો બાદમાં હિન્દીમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજાદાએ પેનથી 432 નીબ બદલી બદલીને સંવિધાન લખ્યું હતું. શાહીમાં નીબ ડુબોડી ડુબોડીને કેટલાય દિવસોની મહેનત બાદ આ પ્રતિ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

લખવા માટે એક પણ રૂપિયો ફી ન લીધી હતી
તે સમયે દેશમાં અનેક એવા લોકો હતા, જે મદદ માટે આગળ આવતા હતા. આ માટે તેઓ એક પણ રૂપિયો લેતા ન હતા. ભારતના તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ પ્રેમ બિહારીને ઈટાલવી ભાષામાં સંવિધાન લખવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. પરંતુ પ્રેમ બિહારીએ તેને લખવા માટે એક પણ રૂપિયો લેવાની પાડી હતી. પંરતું આ માટે તેઓએ એક શરત મૂકી હતી. કે સંવિધાનના દરેક પેજ પર તેમનું નામ લખવામાં આવે. તેમજ અંતિમ પાના પર તેમના દાદાજી રામપ્રસાદ સક્સેનાનું નામ હોય. આ શરતને આધારે સંવિધાનના દરેક પાના પર પ્રેમ શબ્દનો લખવામાં આવ્યો છે. 

બંધારણની મૂળ નકલ વિશેની રસપ્રદ માહિતી 

  • બંધારણની મૂળ નકલનું વજન 13 કિલો જેટલું છે
  • બંધારણ જે કાગળ પર લખાયું તે ઉચ્ચ ક્વોલિટીનો છે, જેને 1000 વર્ષ સુધી કંઈ થતુ નથી
  • એકલા બંધારણની હસ્તપ્રતનું વજન 3.75 કિલો છે 
  • બંધારણની હસ્તપ્રતમાં 233 પાના છે
  • બંધારણ લખવામાં પ્રેમ બિહારીને 6 મહિના લાગ્યા
  • તેમાં 395 કલમો, 8 અનુસૂચિ અને એક પ્રસ્તાવના છે

ક્યા બેસીને લખ્યું સંવિધાન
સંવિધાન લખવા માટે પ્રેમ બિહારીને ખાસ જગ્યા ફાળવવામાં આવી હતી. જે કક્ષમાં બેસીને સંવિધાન લખ્યુ હતુ, ત્યાં જ સંવિધાન ક્લબનું નિર્માણ કરવામા આવ્યું છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન હોલમાં પ્રેમ બિહારીને સંવિધાન લખવામાં 6 મહિનાનો સમયગાળો લાગ્યો હતો. 

1000 વર્ષ સુધી ચાલે તેવું કાગળ વપરાયું 
સંવિધાનની મૂળ પ્રતિ 45.7 બાય 57.4 સેન્ટીમીટરના ખાસ પ્રકારના પાર્ચમેન્ટ કાગળ પર લખવામાં આવી હતી. બ્રિટનના બકિંગહામ શહેરમાંથી આ ખાસ કાગળ મંગાવાયું હતું. આ કાગળના બે પાના ક્યારેય ચીપકતા નથી. આમ તે લાંબા સમય સુધી સચવાયેલા રહે છે. સંવિધાનની મૂળ કોપી આજે પણ સચવાયેલી છે, અને લેધરના કાળા જિલ્દમાં સચવાયેલી છે. અંગ્રેજીમાં લખાયેલી આ પ્રતિના દરેક 233 પાના પર સોનાથી કારીગરી કરવામાં આવી છે. સંવિધાની હિન્દીની પ્રતિમાં 264 પાના છે. જેનું વજન 13 કિલો છે. સંવિધાનની હિન્દીની નકલ પૂણેના રિસર્ચ સેન્ટરમાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી. જેને કેલિગ્રાફર વસંત કૃષ્ણ વૈદ્યે પોતાના હાથે લખી હતી. 

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Republic DayConstitutionપ્રજાસત્તાક દિવસબંધારણ

Trending news