NaMo ટૂરિસ્ટ સેન્ટર બનશે તો તોડી નાખીશું... અચાનક કેમ આટલા ગુસ્સે થયા રાજ ઠાકરે? કોને આપી ખુલ્લેઆમ ચેતવણી?
Raj Thackeray: મહારાષ્ટ્રમાં બીએમસી ચૂંટણી પહેલા ઠાકરે બ્રધર્સમાં ભાઈચારો વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં અચાનક રાજ ઠાકરેએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, આત્મસન્માનને ગીરવે મૂકવાની પણ કોઈ સીમા હોય છે. કોઈ મુખ્યમંત્રી બનવા માટે કેટલા બેતાબ હોય શકે છે. તેમણે વધુમાં ચેતવણી આપી કે, જો આ નમો સેન્ટર બનાવવામાં આવશે, તો તોડી પાડવામાં આવશે. મનસે અધ્યક્ષ રાજ ઠાકરે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના આ જાહેરાતથી નારાજ છે, જેમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના ચાર કિલ્લાઓ પર નમો ટૂરિસ્ટ સેન્ટર કેન્દ્ર સ્થાપવાની વાત કહેવામાં આવી હતી.
નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ હાલમાં જ જાહેરાત કરી હતી કે, રાજ્ય પ્રવાસન વિભાગ શિવાજી મહારાજના ચારેય કિલ્લાઓ પર નમો ટૂરિસ્ટ સેન્ટર બનાવવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યું છે. નમો ટૂરિસ્ટ સેન્ટર બનાવવાની પહેલ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે કરવામાં આવી હતી. પ્રવાસન મંત્રી શંભુરાજ દેસાઈ રાજ્યમાં આ યોજના પર કામ કરી રહ્યા છે. MNS નેતા 30 ઓક્ટોબરના રોજ જનતાની સામે આવ્યા તો પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો અને ખુલ્લેઆમ ચેતવણી આપી.
શિવાજી મહારાજના ચાર કિલ્લા રાયગઢ, પ્રતાપગઢ, શિવનેરી અને સોલ્હેરમાં છે, જ્યાં 'નમો' નામનું પ્રવાસન માહિતી કેન્દ્ર બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. શિંદે પર સીધો પ્રહાર એટલા માટે કરવામાં આવ્યો કારણ કે શિવસેના (શિંદે) પાસે જ પ્રવાસન વિભાગ છે. પોતાની પાર્ટીના અધિકારીઓના એક સમેલનમાં બોલતા મનસે અધ્યક્ષએ EVM પર પ્રશ્નો ઉઠાવતા કહ્યું કે, ભારત અને આફ્રિકન દેશોમાં જ EVMનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે અન્ય દેશોમાં બેલેટ પેપરથી વોટિંગ થાય છે. તેમણે મતદાર યાદીમાં ઘણા મતદારોના નામ અનેક વખત હોવાનો દાવો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, મનસે કાર્યકરોએ ઘરે-ઘરે જઈને મતદાર યાદી તપાસવી જોઈએ.
રાજ ઠાકરેએ વધુમાં કહ્યું કે, મતદાર યાદીમાં થયેલી ગેરરીતિઓ સામે 1 નવેમ્બરના રોજ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાઈ રહ્યું છે. આ વિરોધ એટલો મોટો હોવો જોઈએ કે તેના પડઘા દિલ્હી સુધી સંભળાય. રાજ ઠાકરેએ જણાવ્યું કે, તેઓ વિરોધમાં સામેલ થવા માટે લોકલ ટ્રેનથી આવશે.
ઉદ્ધવ સાથેના સંબંધો પર બોલ્યા રાજ ઠાકરે
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે થઈ રહેલી બેઠકો અંગે રાજે કહ્યું કે, ઉદ્ધવની સાથે મુલાકાત અને બેઠકો ચાલુ રહેશે. બન્ને પક્ષો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી ગઠબંધન અંગે કોઈ ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
બીજી તરફ શિવસેના (UBT)ના નેતા સંજય રાઉતે દાવો કર્યો છે કે, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી શિંદે જ્યારે અવિભાજિત શિવસેનાનો ભાગ હતા, ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે, ભાજપને રોકવા માટે ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેએ એક થવું જોઈએ અને આ દિશામાં કામ કરવું જોઈએ. શિવસેના (UBT)ના મુખપત્ર સામનામાં તેમના સાપ્તાહિક કોલમમાં રાઉતે કહ્યું કે, હવે ઠાકરે બ્રધર્સ એક સાથે આવી રહ્યા છે, તો શિંદે નાખુશ છે.
