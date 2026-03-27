'કંઈક ખરાબ થવાનું છે...' Google પર અચાનક કેમ આ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે ? શું ખરેખર દુનિયા ખતરામાં છે ?

Prev
Next
‘Something Very Bad Is Going To Happen’ ગૂગલ પર અચાનક કેમ આ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે ? આની પાછળની કહાની શું છે, શું ખરેખર દુનિયા ખતરામાં છે ? ત્યારે શું છે સમગ્ર મામલો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:14 PM IST
  • ‘Something Very Bad Is Going To Happen’ ગુગલ પર ટ્રેન્ડ
  • ઘણા લોકો તેને કોઈ નજીકના મોટા ભય સાથે જોડી રહ્યા છે
  • જો કે, વાસ્તવિકતા આ જેટલું લાગે છે તેટલું ખતરનાક નથી

Trending Photos

Trending On Google : છેલ્લા 24 કલાકમાં ‘Something Very Bad Is Going To Happen’ આ અચાનક ગુગલ પર ઝડપથી ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું. આ ભયાનક વાક્યએ લોકોને ચોંકાવી દીધા છે, જેના કારણે ઘણા લોકો તેને કોઈ નજીકના મોટા ભય સાથે જોડી રહ્યા છે. જો કે, વાસ્તવિકતા આ વાક્ય જેટલું લાગે છે તેટલું ખતરનાક નથી. હકીકતમાં તેની પાછળ એક એન્ટરટેઈનમેન્ટ સંબંધિત કારણ છે જેણે ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ જ ચર્ચા જગાવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું આ કોઈ ખતરાનું એલર્ટ છે ?

જે રીતે ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે કે ‘Something Very Bad Is Going To Happen’ એ એક નવી હોરર-ડ્રામા સિરીઝનું ટાઈટલ છે, જે 26 માર્ચે નેટફ્લિક્સ પર પ્રીમિયર થઈ હતી. તેના આ ટાઈટલે વિશ્વભરના લોકોની જિજ્ઞાસા જગાવી, જેના કારણે તેઓ ગુગલ પર તેને સર્ચ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે આ વાક્ય અચાનક ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે.

સિરીઝના ટાઈટલે લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું

આ સિરીઝની લોકપ્રિયતા પાછળનું મુખ્ય કારણ ડફર બ્રધર્સ ખાસ કરીને મેટ અને રોસ ડફર, જે જાણીતી સિરીઝ સ્ટ્રેન્જર થિંગ્સના ક્રિએટર છે. આ નવા પ્રોજેક્ટમાં તેમના જોડાવાથી ચાહકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ વધ્યો છે. વધુમાં શોના રહસ્યમય અને ભયાનક ટાઈટલે પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.

 

આ હોરર-ડ્રામા પાછળની કહાની શું છે ?

આ સિરીઝ એક કપલ રશેલ અને નિકીની આસપાસ ફરે છે, જેઓ તેમના લગ્ન પહેલાના દિવસો સાથે વિતાવવા માટે નિકીના વતન જાય છે. શરૂઆતમાં બધું સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં વિચિત્ર અને ભયાનક ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. એક સરળ પારિવારિક સમારોહ ધીમે ધીમે એક ભયાનક વળાંક લે છે.

સિરીઝમાં કુલ 8 એપિસોડ છે, જે બધા એક સાથે રિલીઝ થયા હતા. દરેક એપિસોડમાં સસ્પેન્સ અને હોરર છે, જે દર્શકોને સંપૂર્ણ રીતે વ્યસ્ત રાખે છે. કહાની એવી રીતે વણાયેલી છે કે દરેક વખતે એક નવું રહસ્ય બહાર આવે છે, જેના કારણે દર્શકો અંત સુધી જોડાયેલા રહે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Google trendingSomething Very Bad Is Going To HappenNetflix

Trending news