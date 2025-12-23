અરવલ્લી સાથે જોડાયેલો 100 મીટર વિવાદ શું છે, કેમ મામલો સુપ્રીમમાં પહોંચ્યો? 10 મોટી વાતો
Aravalli Hills Protest: અરવલ્લી ટેકરીઓ પરનો વિવાદ સતત વધતો જાય છે. આ ટેકરીઓ બચાવવા માટે અનેક સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે. દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે એક અરજી સ્વીકારી લીધી છે.
નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતોની "વ્યાખ્યા" અને 100-મીટર ફોર્મ્યુલાને પડકારતી અરજી સ્વીકારી છે. આ અરજી હરિયાણાના નિવૃત્ત વન અધિકારી આરપી બલવાન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. 17 ડિસેમ્બરના પોતાના આદેશમાં, કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર, હરિયાણા અને રાજસ્થાનની સરકારો અને પર્યાવરણ અને વન મંત્રાલય (MoEFCC) પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.
100 મીટરથી નાના પહાડોને ખતરો
આ મામલો જૂના ટીએન ગોદાવરન થિરૂમુલપાદ વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા કેસ સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં 1996મા સુપ્રીમ કોર્ટે વનની વ્યાપક વ્યાખ્યા કરી હતી. નવેમ્બર 2025મા કોર્ટે પર્યાવરણ મંત્રાલયની કમિટીની ભલામણને માનતા અરવલ્લી પહાડોની એક સમાન વ્યાખ્યા નક્કી કરી હતી.
આ હેઠળ સ્થાનીક સ્તરથી 100 મીટર કે તેનાથી વધુ ઊંચા પહાડોને જ અરવલ્લી માનવામાં આવશે, સાથે તેના ઢાળ અને આસપાસની જમીન પણ તેની અંદર સામેલ થશે. પરંતુ અરજીકર્તાનું કહેવું છે કે તેનાથી 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળા પહાડો સુરક્ષાથી બહાર થઈ જશે, જેનાથી પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થશે.
ઘણા રાજ્યોના પર્યાવરણ પર ખતરો વધશે
આરપી બલવાને કહ્યુ કે અરવલ્લી પર્વતમાળા ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી છે અને થાર રેગિસ્તાનને રોકનારી દીવાલ તરીકે કામ કરે છે. 100 મીટરનો નિયમ અપનાવવાથી તેનો મોટો હિસ્સો કાયદાકીય સુરક્ષા ગુમાવી દેશે. તેમણે મંત્રાલયના એફિડેવિડમાં વિરોધાભાસ પણ જણાવ્યો અને કહ્યું કે આ માત્ર તકનીકી મુદ્દો નથી, પરંતુ રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના પર્યાવરણ પર અસર કરશે.
100 મીટરના નિયમનો વિરોધ એક ગેરસમજ છે
કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે 100 મીટરના નિયમનો વિરોધ ગેરસમજ પર આધારિત છે. જ્યાં સુધી ટકાઉ ખાણકામ યોજના વિકસિત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ નવી ખાણકામ લીઝ આપવામાં આવશે નહીં. મંત્રાલયનું કહેવું છે કે આ વ્યાખ્યા રાજસ્થાનમાં 2006 થી અમલમાં છે અને મોટાભાગના વિસ્તારને સુરક્ષિત રાખશે. કોર્ટે અગાઉ ગુરુગ્રામ, ફરીદાબાદ અને નુહ જેવા વિસ્તારોમાં અરવલ્લી રેન્જમાં ખાણકામ પર કડક પ્રતિબંધ લાદ્યો છે, જેમાં અનિયંત્રિત ખાણકામને કારણે થતા ભારે નુકસાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
આ અરજી એવા સમયે દાખલ કરવામાં આવી છે જ્યારે અરવલ્લી સંરક્ષણને લઈને વિવાજ ચાલી રહ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ફક્ત યોગ્ય વ્યાખ્યા જ આ પ્રાચીન વારસાનું રક્ષણ કરી શકે છે. કોર્ટ હવે તમામ પક્ષોના જવાબો સાંભળ્યા પછી કેસની વધુ સુનાવણી કરશે.
હવે આ સમગ્ર મામલાની 10 મોટી વાતો સમજીએ
1. 100 મીટરનો નિયમ શું છે?
અરવલ્લી ટેકરીઓ ફક્ત ત્યારે જ ખાણકામ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે જો તે સ્થાનિક જમીનથી 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચાઈએ, તેમના ઢોળાવ અને આસપાસની જમીન સાથે હોય.
2. આ નિયમ ક્યારે લાગૂ કરવામાં આવ્યો?
નવેમ્બર 2025મા સુપ્રીમ કોર્ટે પર્યાવરણ મંત્રાલયની કમિટીની ભલામણને એક સમાન વ્યાખ્યાના રૂપમાં સ્વીકાર કર્યો હતો.
3. અરજી કોણે દાખલ કરી?
હરિયાણાના નિવૃત્ત વન સંરક્ષક આરપી બલવાને અરજી દાખલ કરી, જે કહે છે કે તેનાથી ઓછી ઊંચાઈવાળા પહાડો સુરક્ષાથી બહાર થઈ જશે.
4. કોર્ટે તાજેતરમાં શું કર્યું?
17 ડિસેમ્બર 2025ના અરજીનો સ્વીકાર કર્યો અને કેન્દ્ર, હરિયાણા, રાજસ્થાન સરકારો અને મંત્રાલય પાસે જવાબ માંગ્યો છે.
5. અરજીકર્તાએ શું ચેતવણી આપી?
100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળા પર્વતોને અરવલ્લીનો ભાગ ન માનવાથી પર્યાવરણીય નુકસાન થશે, રણપ્રદેશ ફેલાશે અને પાણીની સમસ્યા વધશે.
6. સરકારનો પક્ષ શું છે?
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ કહે છે કે વિરોધ ગેરસમજણ છે, કોઈ છૂટ આપવામાં આવી નથી અને મોટા ભાગનું ક્ષેત્ર સુરક્ષિત છે. નવી ખનનની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
7. અરવલ્લીનું મહત્વ શું છે?
આ ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી પ્રાચીન પર્વતમાળા છે, જે થાર રેગિસ્તાનને રોકે છે અને પાણી રિચાર્જ કરે છે.
8. આ મામલા પર જૂનો કેસ શું છે?
તે 1996ના ટીએન ગોદાવરમન કેસ સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં વનની વ્યાપક વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે.
9. શું ખનન પર પ્રતિબંધ લાગ્યો છે?
કોર્ટે પહેલા આ વિસ્તારમાં ખનન પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો, કારણ કે તેનાથી ખૂબ વધુ નુકસાન થાય છે, જેની ભરપાઈ ન થઈ શકે.
10. આ મામલામાં હવે આગળ શું થશે?
બધા પક્ષોનો જવાબ આવ્યા બાદ કોર્ટ નિર્ણય લેશે, જે અરવલ્લીના સંરક્ષણ માટે મહત્વનો હશે.
