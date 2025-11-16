ભારતીય ટ્રેનના નંબર હંમેશા 5 અંકના જ કેમ હોય છે ? જાણો શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય
Train Coach 5 Digit Code : ભારતમાં ટ્રેનો વિશેના અનોખા અને વિચિત્ર તથ્યો ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે. પરંતુ આજે અમે તમને ટ્રેન વિશે એક ખૂબ જ રસપ્રદ તથ્ય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
Trending Photos
Train Coach 5 Digit Code : ભારતમાં ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવી મુસાફરો માટે ખૂબ જ સસ્તી, સુલભ અને અનુકૂળ છે. ભારતીય રેલવેએ આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે અનેક પગલાં લીધાં છે, જે તેને વૈશ્વિક ઉદાહરણ બનાવે છે. ભારતીય રેલવે સંબંધિત અનોખા તથ્યો અને રેકોર્ડ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર વાયરલ થાય છે. આ વખતે, એક હકીકત સામે આવી છે જે કદાચ ઘણા લોકો તેનાથી અજાણ હશે. આ હકીકત ભારતીય ટ્રેનોના કોચ પર લખેલા 5-અંકના નંબર સાથે સંબંધિત છે. શું તમે જાણો છો કે ભારતીય ટ્રેનના નંબરો 5-અંકના કેમ હોય છે ?
5 અંકોમાં છુપાયેલી હોય છે આ જાણકારી
જો તમને ખબર ન હોય, તો ભારતીય ટ્રેનના નંબરો 5-અંકના છે કારણ કે આ નંબરો ટ્રેન કોચની સંપૂર્ણ વિગતો આપે છે. આ 5-અંકના કોડમાં પહેલા બે અંક કોચના ઉત્પાદન વર્ષ દર્શાવે છે અને છેલ્લા ત્રણ અંક કોચની કેટેગરી (દા.ત., AC, સ્લીપર, જનરલ) દર્શાવે છે. ટ્રેનોની સંખ્યામાં વધારો નિયંત્રિત કરવા માટે આ સિસ્ટમ 2010માં લાગુ કરવામાં આવી હતી.
ટ્રેન નંબરમાં શૂન્ય કેમ હોય છે ?
ભારતમાં ઘણી ટ્રેનો 0 અને 5ની વચ્ચેના નંબરો હોય છે. 0થી શરૂ થતી ટ્રેનો પણ ખાસ શ્રેણીમાં આવી શકે છે. સામાન્ય રીતે આવી ટ્રેનો ખાસ પ્રસંગો માટે ચલાવવામાં આવે છે, જેને હોલિડે સ્પેશિયલ અથવા સમર સ્પેશિયલ કહેવામાં આવે છે. કેટલીકવાર, આ ટ્રેનો તહેવારો દરમિયાન પણ દોડે છે.
ટ્રેન નંબરના શરૂઆતના અંકો આ માહિતી આપે છે
0 - ખાસ ટ્રેનો માટે
1 - બધી લાંબા અંતરની ટ્રેનો માટે જેમકે રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો, વગેરે
2 - લાંબા અંતરની ટ્રેનો માટે, જ્યારે કોઈપણ શ્રેણીમાં 1થી શરૂ થતી ટ્રેન નંબર ખતમ થઈ જાય ત્યારે ઉપયોગમાં લેવા માટે
3 - કોલકાતા ઉપનગરીય ટ્રેનો માટે
4 - ચેન્નાઈ, નવી દિલ્હી, સિકંદરાબાદ અને અન્ય મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારોમાં ઉપનગરીય ટ્રેનો માટે
5 - પરંપરાગત કોચવાળી પેસેન્જર ટ્રેનો માટે
6 - MEMU ટ્રેનો માટે
7 - DMU (ડેમુ) અને રેલકાર સેવાઓ માટે
8 - હાલમાં આરક્ષિત ટ્રેનો માટે
9 - મુંબઈ ક્ષેત્રમાં ઉપનગરીય ટ્રેનો માટે.
આ નંબરોની વિગતો જોયા પછી હવે તમે કોઈપણ ટ્રેનની શરૂઆતમાં 0-9 ના નંબરો જોઈને ટ્રેનને ઓળખી શકશો.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલા દાવાઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક કોઈપણ દાવાની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે