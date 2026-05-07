/વિજય થલપતિ મુખ્યમંત્રી બનવા રાજભવનના ધક્કા ખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે અચાનક વજુભાઈ વાળા કેમ ચર્ચામાં આવ્યા?

Tamil Nadu Governor vs Vijay : તમિલનાડુમાં TVK પ્રમુખ વિજયને મુખ્યમંત્રીના પદના શપથ અપાવવાનો રાજ્યપાલે ઈન્કાર કરી દીધો. ત્યારે જાણો વર્ષ 2018 માં કર્ણાટકમાં યેદિયુરપ્પાને રાજ્યપાલે છુટ આપી હતી, તો વિજયને તમિલનાડુમાં કેમ ન મળી. રાજભવન અને રાજ્યપાલના બેવડા માપદંડની ઈનસાઈડ સ્ટોરી પર નજર કરીએ, જેને કારણે ગુજરાતના ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને કર્ણાટકના રાજ્યપાલ રહેલા વજુભાઈ વાળા ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે
Tamil Nadu Government Formation 2026 : તમિલનાડુના રાજકારણમાં સિનેમા પડદાથી નીકળીને રાજનીતિના મેદાનમાં ઉતરનાર તમિલગા વેત્રી કડમમ (TVK) ના મુખિયા થલપતિ વિજયને મુખ્યમંત્રી બનવાના રસ્તામાં મોટુ સ્પીડ બ્રેકર આવ્યું છે. રાજભવનના નિયમો આડે આવ્યા છે. કોંગ્રેસના સમર્થનમાં સરકાર બનાવવાનો દાવો કરવા જ્યારે વિજય રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકરને મળવા રાજભવન પહોંચ્યા, ત્યારે તેઓએ શપથ અપાવવાનો ઈન્કાર કર્યો. રાજભવન તરફથી કડક શરત રાખવામા આવી કે, પહેલા 118 ધારાસભ્યોના સમર્થનવાળો પત્ર લઈ આવો, તેના બાદ જ આગળની પ્રોસેસ થશે. પરંતું આ વચ્ચે ગુજરાત ભાજપના દિગ્ગજ નેતા વજુભાઈ વાળા ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. શું છે મામલો જાણો.
આ ઘટનાએ ભારતીય રાજનીતિમાં ફરી એકવાર જોરદાર ચર્ચા શરૂ કરી છે. શું દેશમાં રાજ્યપાલ રાજકીય સ્થિતિ અને પાર્ટીઓના હિસાબથી બેવડુ વલણ કેમ રાખે છે. આ સવાલ ત્યારે થયો, જ્યારે વર્ષ 2018 માં કર્ણાટક વિધાનસભામાં ભૂકંપ આવ્યો હતો, જ્યા રાજભવનની ભૂમિકા બિલકુલ તેનાથી વિપરીત હતી.
યેદિયુરપ્પાના છુટ આપનાર રાજ્યપાલ હતા વજુભાઈ વાળા
મે, 2018 માં કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોઈ પણ પાર્ટીને બહુમત મળ્યું ન હતું. 224 સદસ્યોવાળી વિધાનસભામાં ભાજપને 104 સીટ મળી હતી, જે રાજ્યની સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. પરંતું બહુમતના જાદુઈ આંકડાથી દૂર રહી ગઈ હતી. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ અને જેડીએસ મળીને ગઠબંધન કરી લીધું. જેમની પાસે બહુમતનો સ્પષ્ટ આંકડો હતો. કોંગ્રેસે 80 અને જેડીએસએ 37 સીટ જીતી હતી. પરંતું તત્કાલીન રાજ્યપાલ વજુભાઈ વાળાએ કોંગ્રેસ-જેડીએસને બદલે સૌથી મોટી પાર્ટીના નેતાના રૂપમાં બી.એસ.યેદિયુરપ્પાને સરકાર બનાવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.
યેદિયુરપ્પાએ મુખ્યમંત્રીના રૂપમાં ત્રીજીવાર શપથ લીધા હતા. તેમના શપથ પહેલા 112 ધારાસભ્યોનું લિસ્ટ રાજ્યપાલે માંગ્યું ન હતુ. પરંતું તેઓને સદનમાં બહુમત સાબિત કરવાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ જ્યારે ફ્લોર ટેસ્ટનો સમય આવ્યો, ત્યારે બહુમતના અભાવે યેદિયુરપ્પાને માત્ર 3 દિવસમાં રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. આ બાદ આખરે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ-જેડીએસની સરકાર બની હતી.
કર્ણાટકમાં રાજ્યપાલ મંજૂરી આપે, તો તમિલનાડુમાં કેમ નહિ
કર્ણાટક અને તમિલનાડુના આ બંને કિસ્સાને એકસાથે રાખીને જોઈએ તો વિરોધાભાસ નજરે આવે છે. જે રાજ્યપાલની નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉભા કરે છે. સુપ્રીમ કોર્ટ પહેલા જ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યું છે કે, બહુમતનો નિર્ણય રાજભવનના બંધ રૂમમાં નહિ થાય. પરંતું વિધાનસભામાં હોવો જોઈએ. આ સંદર્ભમાં એસ.આર.બોમ્મઈ બનામ ભારત સંઘનો કિસ્સો ભારતીય સંવિધાનિક ઈતિહાસમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય બની રહ્યો હતો. 11 માર્ચ, 1994 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટની 9 ન્યાયાધીશોની બેન્ચે અનુચ્છેદ 356 અંતર્ગત રાજ્ય સરકારોની મનમાની પર રોક લગાવી હતી. તેમજ આ ઢાંચાને વધુ મજબૂત બનાવ્યું હતું. આ નિર્ણયે સ્થાપિત કર્યું કે, સરકારની બહુમત વિધાનસભામાં સાબિત થવી જોઈએ. વિજયના કિસ્સામાં લાગી રહ્યું ઠે કે, રાજ્યપાલ ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા જ રાજભવન ટેસ્ટ લેવામાં માંગે છે.
વિજય પાસેથી ગેરેન્ટી કેમ મંગાવાઈ
વર્ષ 2018 માં જ્યારે કોંગ્રેસ-જેડીએસના ચૂંટણીના તરત બાદ બહુમતનો દાવો રજૂ કરાયો હતો, તેને નજરઅંદાજ કરીને સૌથી મોટી પાર્ટીને બહુમત વગર બોલાવવામા આવી હીત. હવે જ્યારે તમિલનાડુમાં વિજયને કોંગ્રેસનું સમર્થન મળ્યું છે, અને તે દાવો કરી રહ્યા છે ત્યારે નિયમોમાં અચાનક કડકાઈ કેમ આવી ગઈ. વિજયને કોંગ્રેસના 5 ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યા બાદ તેમનો આંકડો 112-113 પર પહોંચી ગયો છે. જેમાં 6 બેઠક હજી પણ ઓછી છે.
રાજ્યપાલ કાયદાથી ઉપર કેમ રમે છે?
ભારતીય સંવિધાનના આર્ટિકલ 164 અંતર્ગત મુખ્યમંત્રીની નિયુક્તિ રાજ્યપાલ કરે છે. પરંપરા છે કે, સૌથી મોટી પાર્ટી ગઠબંધનને મોકો મળે, પછી ફ્લોર ટેસ્ટ થાય. પરંતું સંતુષ્ટિ તરીકે ગર્વનરના વિવેક પર બધુ નિર્ભર કરે છે. જે હંમેશા વિવાદોનું કારણ બને છે. યેદિયુરપ્પાના મામલામાં ગર્વનરે રિસ્ક લીધું હતું, જેનાથી ભાજપને ફાયદો થયો હતો. વિજય માટે આ જ નિર્ણય બદલી દેવાયો છે.