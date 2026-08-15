ભારત આઝાદ થયું છતાં ગોવામાં કેમ હતું પોર્ટુગીઝ શાસન? કઈ રીતે મુક્ત થયું, જાણો 'ઓપરેશન વિજય' વિશે

ભારત 15 ઓગસ્ટ 2027ના રોજ બ્રિટિશ શાસનમાંથી આઝાદ થયો અને દેશે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર તરીકે નવી શરૂઆત કરી હતી. જો કે આઝાદીના સમયે આખું ભારત સ્વતંત્ર થઈ ગયું હતું એવું નહતું. કારણ કે ગોવા, દીવ અને દમણ સહિત કેટલાક ભાગો એવા હતા જેમના પર હજુ પણ વિદેશી શાસન યથાવત હતું. જેમાં ગોવામાં તો પોર્ટુગલનું શાસન સૌથી લાંબા સમય સુધી રહ્યું હતું. આ કારણે ભારત આઝાદ થયું હોવા છતાં ગોવા તરત જ ભારતીય સંઘમાં જોડાઈ શક્યું નહતું.
પોર્ટુગલ છોડવા તૈયાર નહતું
ભારત આઝાદ થવા છતાં પોર્ટુગલે ગોવા પરથી પોતાનો હક જતો કરવાની ના પાડી દીધી હતી. પોર્ટુગીઝ શાસન અનેક સદીઓથી ગોવામાં હતું અને ત્યાં પ્રશાસન, કાયદો અને શાસન વ્યવસ્થા પોર્ટુગલના નિયંત્રણમાં હતી. ભારત સરકાર તરફથી ગોવાને ભારતમાં સામેલ કરવા માટે સતત માંગણી થઈ રહી હતી. પરંતુ પોર્ટુગલ પોતાની સ્થિતિ બદલવા માટે તૈયાર નહતું.
ભારતે શરૂઆતમાં ગોવાના મુદ્દે શાંતિપૂર્ણ અને કૂટનીતિક રીતે સમાધાન કાઢવાની કોશિશ કરી. ભારતીય નેતૃત્વ ઈચ્છતું હતું કે પોર્ટુગલ ગોવા અને અન્ય પોર્ટુગીઝ તાબાવાળા વિસ્તારો પોતાના શાસનથી મુક્ત કરે. પરંતુ પોર્ટગલ સરકારે ગોવાને ઉપનિવેશ ગણવાની જગ્યાએ તેને પોતાના દેશનો ભાગ ગણાવ્યો. જેના કારણે લાંબા સમય સુધી વિવાદ રહ્યો અને ગોવાની મુક્તિનો સવાલ ટળતો ગયો.
ગોવામાં કઈ રીતે ઉઠ્યો આઝાદીનો અવાજ?
ગોવામાં પણ ધીરે ધીરે આઝાદીની માંગણી થવા લાગી. પોર્ટુગીઝ શાસન પ્રત્યે રાજકીય અને જન આંદોલનોએ વેગ પકડ્યો. સ્થાનિક સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અને ભારતના વિવિધ ભાગોથી આવેલા આંદોલનકારીઓએ ગોવાને પોર્ટુગીઝ શાસનમાંથી મુક્ત કરાવવાની માંગણી ઉઠાવી. સત્યાગ્રહ અને વિરોધ પ્રદર્શનો દ્વારા લોકોએ ગોવાને ભારતમાં ભેળવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. જો કે પોર્ટુગીઝ શાસને આ આંદોલનોને કચડવાની પણ કોશિશ કરી.
શું થયું હતું 1961માં?
ડિસેમ્બર 1961માં ભારત સરકારે સૈન્ય કાર્યવાહીનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ ઓપરેશન વિજય શરૂ કર્યું. આ અભિયાન ગોવા સાથે દમણ અને દીવમાં પણ પોર્ટુગીઝ શાસનનો અંત લાવવાના હેતુસર ચલાવવામાં આવ્યું. ભારતીય સેનાની કાર્યવાહી બાદ પોર્ટુગીઝ સૈનિકોએ આત્મસમર્પિણ કર્યું અને લગભગ 450 વર્ષોથી ચાલતા પોર્ટુગીઝ શાસનનો અંત આવ્યો.
19 ડિસેમ્બર 1961 ઐતિહાસિક
19 ડિસેમ્બર 1961નો દિવસ ગોવાની આઝાદીના ઈતિહાસમાં મહત્વનો ગણાય છે. આ અભિયાન બાદ ગોવા પ્રભાવી રીતે ભારતના નિયંત્રણમાં આવી ગયું. આ ઘટનાએ ભારતના રાજકીય અને ભૌગોલિક એકીકરણની પ્રક્રિયામાં એક મહત્વનો અધ્યાય જોડ્યો. ત્યારબાદ ગોવાને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો દરજ્જો મળ્યો અને 30 મે 1987ના રોજ તે ભારતનું એક પૂર્ણ રાજ્ય બન્યું.
ગોવાની આઝાદી શું દર્શાવે છે
ગોવાની કહાની એ સમજાવવામાં મદદ કરે છે કે 1947માં ભારતની સ્વતંત્રતાની સાથે જ દેશના દરેક ક્ષેત્ર વિદેશી શાસનમાંથી મુક્ત થયા નહતા. પોર્ટુગીઝ શાસનનો અંત 1961માં આવ્યો અને આ સાથે ભારતના એકીકરણની પ્રક્રિયા આગળ વધી હતી. આથી ગોવાનો ઈતિહાસ ભારતીય સ્વતંત્રતા આંદોલનની સાથે સાથે ઔપનિવેશક શાસનના અંત અને રાષ્ટ્રીય એકીકરણની કહાની પણ છે.