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ભારત આઝાદ થયું છતાં ગોવામાં કેમ હતું પોર્ટુગીઝ શાસન? કઈ રીતે મુક્ત થયું, જાણો 'ઓપરેશન વિજય' વિશે

શું તમને ખબર છે કે ભારત જ્યારે 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયું હતું ત્યારે એવા પણ કેટલાક વિસ્તારો હતા જેમને તે દિવસે આઝાદીની ઉજવણી કરવા મળી નહતી. જેમાં ગોવા અને દીવ દમણ સહિત કેટલાક વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. કઈ રીતે ઓપરેશન વિજયથી ગોવાને ભારત સાથે જોડાયું તે જાણવા ઈતિહાસ પર ફેરવો નજર. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:46 AM IST
ભારત આઝાદ થયું છતાં ગોવામાં કેમ હતું પોર્ટુગીઝ શાસન? કઈ રીતે મુક્ત થયું, જાણો 'ઓપરેશન વિજય' વિશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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