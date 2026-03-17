Prev
Next
'બધાની માફી માંગતા જાઓ...' હરીશ રાણાને અંતિમ વિદાય પહેલા કેમ કહેવામાં આવી આ વાત? જાણો તેનો અર્થ?

Harish Rana case: ગાઝિયાબાદના હરીશ રાણાની અંતિમ વિદાય પહેલા આપવામાં આવેલો સંદેશ 'બધાની માફી માંગતા જાઓ' હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા બહેન લવલીએ હરીશને એઈમ્સ (AIIMS) લઈ જતા પહેલા જે શબ્દો કહ્યા હતા, હવે તેનો આધ્યાત્મિક અર્થ સમજાવ્યો છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે અંતિમ સમયે માફીનો સંદેશ માનસિક શાંતિ અને ભાવનાત્મક સંતુલન માટે અત્યંત મહત્વનો માનવામાં આવે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:28 PM IST

Trending Photos

Harish Rana case: હરીશ રાણાને ઘરથી એઈમ્સ મોકલતા પહેલા કહેવામાં આવેલા શબ્દોએ લોકોને ભાવુક કરી દીધા હતા. "બધાને માફ કરતા, બધાની માફી માંગતા હવે જાઓ, ઠીક છે..."- બહેન લવલીએ આ શબ્દોનો અર્થ સમજાવતા કહ્યું કે, અંતિમ સમયે 'માફી'નો સંદેશ વ્યક્તિને માનસિક રીતે શાંત અને સહજ બનાવવા માટે આપવામાં આવે છે. તેમના મતે, આ પ્રક્રિયા મનનો બોજ ઓછો કરી એક સંતુલિત અને શાંત વિદાય તરફ દોરી જાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોણ છે બહેન લવલી અને કેમ કહી આ વાતો?
વીડિયોમાં દેખાતા બહેન લવલી છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ ગાઝિયાબાદના મોહનનગર અને રાજનગર એક્સટેન્શન વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી આધ્યાત્મિક સેવા આપી રહ્યા છે. જ્યારે આ વીડિયો વિશે તેમની સાથે વાત કરવામાં આવી, ત્યારે તેમણે તેને એક ગહન આધ્યાત્મિક અનુભવ ગણાવ્યો. તેમનું કહેવું છે કે, "જ્યારે કોઈ આત્મા શરીર છોડે છે, ત્યારે તે ક્ષણ ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. તે સમયે વ્યક્તિ ભલે બોલી ન શકે, પરંતુ તેની ચેતના એક વિશેષ અવસ્થામાં હોય છે. આવા સમયે આસપાસનું વાતાવરણ, શબ્દો અને લાગણીઓ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. આપણે જે કહીએ છીએ તે માત્ર શબ્દો નથી, તે ઊર્જા છે. અંતિમ સમયે આત્માને શાંતિ, સુકૂન અને મુક્ત થવાનો સંદેશ આપવો જરૂરી છે."

માફીનો ભાવ કેમ સૌથી મહત્વનો છે?
બહેન લવલી જણાવે છે કે જીવનમાં આપણે જાણતા-અજાણતા ઘણા સંબંધો બાંધીએ છીએ, ઘણીવાર મનમાં ફરિયાદો પણ રહી જતી હોય છે. અંતિમ સમયે ‘બધાને માફ કરવા’ અને ‘બધાની માફી માંગવી’ એ એક રીતે આત્માને હળવો કરી દે છે. આ એક આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયા છે, જેમાં વ્યક્તિ પોતાના તમામ બોજ છોડીને શાંતિ તરફ આગળ વધે છે. આ પરંપરા માત્ર કોઈ એક સંસ્થા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ભારતીય આધ્યાત્મિક વિચારધારામાં ઊંડે સુધી જોડાયેલી છે, જ્યાં વિદાયને પણ એક શાંત અને પવિત્ર યાત્રા માનવામાં આવે છે.

હરીશ રાણા અને પરિવારનું આધ્યાત્મિક કનેક્શન
હરીશ રાણાનો પરિવાર લાંબા સમયથી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલો છે. હરીશના પિતા અશોક રાણા અને તેમનો પરિવાર છેલ્લા 18 વર્ષથી બ્રહ્માકુમારી સાથે જોડાયેલો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી જ્યારે આ પરિવાર રાજનગર એક્સટેન્શનની રાજ એમ્પાયર સોસાયટીમાં રહેવા આવ્યો, ત્યારે પણ તેમનું આ કનેક્શન જળવાઈ રહ્યું. આ આધ્યાત્મિક કનેક્શને જ છેલ્લા 13 વર્ષની મુશ્કેલ યાત્રામાં પરિવારને હિંમત આપી અને સંભાળી રાખ્યો.

13 વર્ષ... માત્ર દેખભાળ અને રાહ
હરીશ રાણાનું જીવન છેલ્લા 13 વર્ષથી એવી સ્થિતિમાં હતું જ્યાં સમય આગળ વધતો રહ્યો, પણ તેમની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો ન થયો. સોસાયટીના લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, હરીશના પિતા અને આખો પરિવાર દિવસ-રાત તેમની સેવામાં મગ્ન રહેતો હતો. દવાઓ, પોષણ, સફાઈ અને દરેક નાની-મોટી જરૂરિયાતનું ધ્યાન રાખવું એ તેમની દિનચર્યાનો ભાગ હતો. આ માત્ર શારીરિક દેખભાળ નહોતી, પણ એક લાંબો ભાવનાત્મક સંઘર્ષ હતો, જે પરિવારે કોઈ પણ ફરિયાદ વગર જીવ્યો.

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી રાહત
જ્યારે ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે (Supreme Court) ઈચ્છામૃત્યુની પરવાનગી આપી, ત્યારે તે પરિવાર માટે અત્યંત મુશ્કેલ વળાંક હતો. એક તરફ લાંબા કષ્ટમાંથી મુક્તિની રાહત હતી, તો બીજી તરફ પોતાના જ દીકરાને વિદાય આપવાનું દુઃખ પણ એટલું જ ગહન હતું. હરીશ રાણાને અત્યારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ડોક્ટરોની વિશેષ ટીમ તેમની દેખરેખ રાખી રહી છે. ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા હેઠળ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ ધીમે-ધીમે હટાવવામાં આવશે જેથી તેમને કોઈ પીડા ન થાય. ડૉક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર આ એક તબક્કાવાર પ્રક્રિયા છે, જેમાં દર્દીની ગરિમા અને આરામને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news