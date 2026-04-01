અશ્લીલ વીડિયો મોકલી તે રીતે કરવાનું દબાણ કરે છે પત્ની, પતિએ નોંધાવી FIR
પતિનો આરોપ છે કે તેની પત્નીએ તેનું જાતીય શોષણ કર્યું. તે કેટલાક અશ્લીલ વીડિયો મોકલી તે પ્રકારે કરવાનું કહેતી હતી. તો પત્નીને એક્સ બોયફ્રેન્ડ પણ છે, જેની સાથે લગ્ન બાદ પણ સંબંધ રહ્યો છે.
- પતિએ પત્ની પર લગાવ્યો જાતીય સતામણીનો આરોપ
- પત્ની બહેનપણી સાથે સંબંધ બનાવવા કરતી મજબૂર
- અશ્લીલ વીડિયો દેખાડી તે પ્રકારે કરવાનું કરતી હતી દબાણ
તમે પતિઆ સામે જાતીય સતામણીના ઘણા આરોપો સાંભળ્યા હશે, પરંતુ શું ક્યારેય પત્ની દ્વારા પતિને પરેશાન કરવા વિશે સાંભળ્યું છે? બેંગલુરૂમાં એક વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની વિરુદ્ધ જાતીય સતામણિ, માનસિક ક્રૂરતા અને અપ્રાકૃતિક કૃત્યો માટે મજબૂર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેને લઈને પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવી છે. 37 વર્ષના એક વ્યક્તિએ પોતાની 31 વર્ષની પત્ની પર તેને વારંવાર યૌન યાતનાઓ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
પતિએ પોલીસ સ્ટેશનમાં લખાવેલી FIRમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેની પત્ની શિલ્પાની માતા એટલે કે તેની સાસુ તેને ઘરે આવવા દેતી નથી. તો વ્યક્તિને પત્નીને છોડવા માટે કહી રહી છે, જેથી શિલ્પાના લગ્ન બીજા કોઈ યુવક સાથે કરાવી શકાય. એનડીટીવીના રિપોર્ટ અનુસાર વ્યક્તિએ સાસરા પર તેને ધમકાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.
ફ્રેન્ડ સાથે બળજબરીથી બંધાવ્યા સંબંધ
પતિનું કહેવું છે કે તેની પત્ની આર્થિક સ્થિતિની મજાક ઉડાવતી હતી. તેને માનસિક રૂપથી ખુબ પરેશાન કરતી હતી. એટલું જ નહીં તે પોતાના ધનવાન મિત્રોની સાથે સમય પસાર કરતી હતી. એવી લાઇફસ્ટાઇલ જીવતી હતી, જેમાં તે પાર્ટીઓ કરતી અને દારૂ પીતી હતી. વ્યક્તિનો આરોપ છે કે પત્નીએ તેની સાથે જાતીય સતામણી પણ કરી. કેટલાક અશ્લીલ વીડિયો મોકલી તેને તે પ્રકારે કરવાનું કહેતી હતી. તો પત્નીને એક પૂર્વ બોયફ્રેન્ડ છે, જેની સાથે લગ્ન બાદ પણ સંબંધ રહ્યો.
અમૃતહલ્લી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ પ્રમાણે વ્યક્તિનો આરોપ છે કે તેની પત્નીએ પોતાની બહેનપણી સાથે અંતરંગ સંબંધ બનાવવા માટે તેના પર દબાવ બનાવ્યો. આ સાથે તે એશ્લીલ વીડિયો મોકલી આવા કૃત્યો કરવા માટે મજબૂર કરતી હતી. એટલું જ નહીં પર્સનલ લાઇફની વાતો તે પોતાના મિત્રોને કરતી હતી.
દારૂ પીવે છે પત્ની
ફરિયાદીનો તે પણ આરોપ છે કે તેની પત્નીએ પોતાના પાછલા અને વર્તમાન સંબંધોની વાત સ્વીકાર કરી છે. પત્નીને લાગે છે કે તેની પાસે એટલા પૈસા નથી કે તે પોતાની જીવનશૈલી મેન્ટેન કરી શકે. પત્ની દારૂ પીવે છે અને ના પાડ્યા છતાં હંમેશા મિત્રોની સાથે સમય પસાર કરે છે. પતિનો આરોપ છે કે આ મુશ્કેલીને લઈને 4 જુલાઈ, 2024ના પારિવારિક મધ્યસ્તા પણ થઈ. છતાં તેની પજવણી યથાવત રહી હતી.
સોના-ચાંદી અને રોકડ પણ ઘરમાં બંધ
પતિએ આરોપ લગાવ્યો કે દોઢ વર્ષ પહેલા સપ્ટેમ્બર 2024મા તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યો. તે માત્ર થોડો સામાન લઈ શક્યો હતો. પોણા બે લાખ રૂપિયા, સોનું અને ચાંદીના ઘરેણા જેમાં 44 ગ્રામના ચોકર, 35 ગ્રામની સોનાની ચેન, 18 ગ્રામનું સોનાનું બ્રેસલેટ વગેરે સામેલ છે, જે તે ઘરમાં બંધ છે. આ સિવાય બંનેના લગ્નની તસવીરો અને વીડિયો પણ ડિલીટ કરાવી દેવામાં આવ્યા. તો પત્નીએ ગંભીર આરોપ લગાવતા પતિ પર કાઉન્ટર એફઆઈઆર દાખલ કરાવી છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
