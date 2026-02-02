Prev
ડરામણી ઘટના ! પતિની લાશ પાસે ઊભી રહીને તૈયાર થઈ પત્નિ, રીલ બનાવવાની ના પાડતા કરી હત્યા

Crime News: 28 જાન્યુઆરીના રોજ પતિની હત્યાના કેસમાં વધુ એક ખુલાસો થયો છે, જ્યારે તેણે તેને રીલ બનાવવાની ના પાડી હતી. પતિની હત્યા કર્યા પછી, આરોપી પત્નીએ માત્ર બીયર પીધી જ નહીં પરંતુ ખૂબ જ નાચી પણ હતી. આ ઘટનાના વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવી રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:17 PM IST

Crime News:  મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆમાં 28 જાન્યુઆરીના રોજ પતિની હત્યાના કેસમાં વધુ એક ખુલાસો થયો છે, જ્યારે તેણે તેને વીડિયો બનાવવાની મનાઈ કરી હતી. જે બાદ આરોપી પત્નીએ માત્ર બીયર પીધી અને ખૂબ જ ડાન્સ કર્યો હતો. આ ઘટનાના વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવી રહ્યા છે.

કૈલાશની હત્યાથી શોક છવાઈ ગયો

ઝાબુઆ જિલ્લાના થાંડલા તહસીલના ખાવાસા ચોકી વિસ્તારમાં આવેલા નરેલા ગામમાં આ ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. રાયચંદ માલના પુત્ર કૈલાશના લગ્ન જૂનમાં થયા હતા. તે સમયે, તેને ખ્યાલ નહોતો કે તે જે સ્ત્રીને તેના પરિવારમાં ખુશી લાવવા માટે ઘરે લાવ્યો હતો તે તેનું જીવન બરબાદ કરી દેશે. આજે કાકા થાવર સિંહ માલના પુત્ર બંટીના લગ્નને કારણે ઘર ખુશીથી ભરાઈ ગયું હતું, ત્યારે કૈલાશની હત્યાથી શોક છવાઈ ગયો છે.

28 જાન્યુઆરીની સવારે, જ્યારે નરેલાનો માલ પરિવાર લગ્નની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે કૈલાશની મોટી બહેન લીલા તેના ભાઈ સાથે લડવા ગઈ. જ્યારે કૈલાશે તેને બોલાવવા છતા અને તેના શરીર પરથી ધાબળો કાઢવા છતાં જાગ્યો નહીં, ત્યારે તેણે તેનો પગ પકડી લીધો, જે કડક થઈ ગયો અને તે ડરી ગઈ. 

તેણે તેના બીજા ભાઈને બોલાવ્યો, અને પરિવારના અન્ય સભ્યો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, પરંતુ ખબર પડી કે કૈલાશ હવે નથી. કૈલાશની પત્નીએ કથિત રીતે દોરડાથી તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી. હત્યા પછી, તેણે દોરડું તેના કાકાના પુત્રના લગ્ન માટે ખરીદેલા નવા કપડામાં છુપાવી દીધું. ઝાબુઆ પોલીસ અધિક્ષકે સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે સગીર પત્નીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે.

પતિના લાસ પાસે ઉભી રહીને પત્નિ તૈયાર થઈ

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપી પત્નીએ માત્ર પોશાક પહેર્યો જ નહીં, પરંતુ તેના પતિ કૈલાશના મૃતદેહ પાસે ઉભી રહીને સાડી પહેરવામાં તેની ભત્રીજીની મદદ પણ લીધી. જ્યારે ભત્રીજીએ કૈલાશને જગાડવા કહ્યું, ત્યારે મહિલાએ ના પાડી દીધી, અને કહ્યું કે કૈલાશે તેને જગાડવાની મનાઈ કરી હતી. 

તેણે તેને કહ્યું હતું કે તેને જગાડશો નહીં. તેણીએ તેને કહ્યું હતું કે તેને જગાડશો નહીં, એમ કહીને કે તે લગ્નના વરઘોડામાં નહીં આવે. આ સાથે, આરોપી પત્ની પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે ઘરની બહાર નજીકના મંડપમાં ગઈ. ત્યાં, તેણે બિયર પીધો અને પછી ખૂબ ડાન્સ કર્યો હતો.

