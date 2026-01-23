Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

પતિની લાશ પાસે બેસીને પત્નીએ જોઈ ગંદી ફિલ્મો, આખી રાત કરતી રહી... સવારે કર્યો મોટો કાંડ

Crime News: પતિ-પત્નિના સબંધો પર એક હચમચાવી નાખે તેની ઘટના સામે આવી છે, પત્નિએ પતિને પહેલા મારી નાખ્યો અને તેની ડેડબોડી પાસે બેસીને આખી રાત ગંદી ફિલ્મો જોતી રહી. સવાર પડતાની સાથે જે ગામના લોકોએ પોલીસને બોલાવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:24 PM IST

Crime News: આંધ્રપ્રદેશના ગુંટુર જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક મહિલાએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને પોતાના જ પતિની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી દીધી. હત્યા પછી જે સત્ય બહાર આવ્યું તે જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ. પતિની હત્યા કર્યા પછી, આરોપી મહિલા આખી રાત તેના મૃતદેહ પાસે બેસીને અશ્લીલ ફિલ્મો જોતી રહી અને સવારે હાર્ટ એટેકથી તેના મૃત્યુની ખોટી વાર્તા બનાવી હતી.

મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું

આ ઘટના ગુંટુર જિલ્લાના ચિલુવુરુ ગામમાં બની. આ ગામની રહેવાસી માધુરીએ તેના પ્રેમી ગોપી સાથે મળીને તેના પતિ લોકમ શિવંગરાજુને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું. યોજનાના ભાગ રૂપે, માધુરીએ રાત્રિભોજન માટે બિરયાની તૈયાર કરી અને તેમાં ઊંઘની ગોળીઓ ભેળવી દીધી. જ્યારે શિવંગરાજુએ બિરયાની ખાધી, ત્યારે તે થોડી જ વારમાં ગાઢ નિંદ્રામાં સુઈ ગયો હતો. 

પતિના મૃતદેહ પાસે બેસી રહી

માધુરીએ પછી તેના પ્રેમી ગોપીને તેના ઘરે બોલાવી. તક મળતાં જ તેઓએ શિવંગરાજુને ઓશીકાથી ગૂંગળાવી મારી નાખ્યો, જેનાથી તેનું તાત્કાલિક મૃત્યુ થયું. હત્યા પછી પણ માધુરીનું વર્તન આશ્ચર્યજનક હતું. તે આખી રાત તેના પતિના મૃતદેહ પાસે બેસી રહી, તેના મોબાઇલ ફોન પર અશ્લીલ ફિલ્મો જોતી રહી.

તરત જ પોલીસને જાણ કરી

સવાર થતાં જ તેણીએ નાટક શરૂ કર્યું. મોટેથી રડતા રડતા તેણીએ ગામલોકોને કહ્યું કે શિવંગરાજુનું મૃત્યુ અચાનક હૃદયરોગના હુમલાથી થયું છે. જોકે, મૃતકના પિતા અને મિત્રોએ શરીર પર ઈજાઓ અને લોહીના ડાઘા જોયા, જેનાથી તેમને શંકા ગઈ. તેમણે તરત જ પોલીસને જાણ કરી.

પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યો. રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે શિવંગરાજુનું મૃત્યુ હૃદયરોગના હુમલાથી નહીં, પરંતુ ગૂંગળામણથી થયું હતું. ત્યારબાદ, પોલીસે સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી અને માધુરી અને તેના પ્રેમી ગોપીની ધરપકડ કરી.

આખી રાત શરીર પાસે બેસીને અશ્લીલ ફિલ્મો જોતી રહી

મોબાઇલ ફોનની ફોરેન્સિક તપાસથી કેસ વધુ સનસનાટીભર્યો બન્યો. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે માધુરી આખી રાત તેના પતિના શરીર પાસે બેસીને અશ્લીલ ફિલ્મો જોતી રહી હતી. પોલીસ હવે સત્ય શોધવા માટે બંને આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે.

