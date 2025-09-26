બિહાર ચૂંટણી પહેલા 22% મહિલા મતદારો સુધી પહોંચશે 10-10 હજાર રૂપિયા? શું ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે આ દાવ?
Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: ચૂંટણી પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારમાં 'મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના' ની શરૂઆત કરી છે, જેના હેઠળ 75 લાખ મહિલાઓ એટલે કે લગભગ 22% મહિલા મતદારોના ખાતામાં ₹10,000 મોકલવામાં આવ્યા છે. મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં ભાજપને મળેલી સફળતાના આધારે તેને ગેમ ચેન્જર માનવામાં આવી રહ્યું છે, શું આ ચૂંટણીમાં જીતની ગેરંટી છે?
Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: બિહારની ચૂંટણીમાં મહિલા મતદારોની મોટી ભૂમિકા હોય છે. આ જ કારણ છે કે નીતિશ કુમારનો શરૂઆતથી જ મહિલાઓ સંબંધિત યોજનાઓ પર વિશેષ ભાર રહ્યો છે. અને, મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના આ કડીમાં બિહારની મહિલાઓ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નીતિશ કુમાર તરફથી નવી ચૂંટણી ભેટ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના લોન્ચ કરતી વખતે કહ્યું, "જ્યારે આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, ત્યારે હું વિચારતો હતો કે નીતિશજીની સરકારે બિહારની બહેનો-દીકરીઓ માટે કેટલું મોટું અને મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. જ્યારે કોઈ બહેન કે દીકરી રોજગાર કે સ્વરોજગાર કરે છે, તો તેના સપનાઓને નવી પાંખો મળે છે, અને સમાજમાં તેનું સન્માન પણ વધે છે."
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "આ મહિનાની શરૂઆતમાં જ મને 'જીવિકા નિધિ સાખ સહકારી સંઘ' શરૂ કરવાની તક મળી હતી. હવે આ વ્યવસ્થાની તાકાત 'મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર' યોજના સાથે જોડાઈ જશે." વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે નવી યોજના સાથે અત્યાર સુધીમાં 75 લાખ બહેનો જોડાઈ ચૂકી છે, અને એક સાથે તમામ બહેનોના બેંક ખાતામાં ₹10,000 મોકલવામાં આવ્યા છે. બિહારમાં લગભગ 3.39 કરોડ મહિલા મતદારોમાં આ 75 લાખ લાભાર્થી મહિલાઓ 22% છે.
યોજના પર વિપક્ષના સવાલ
મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં મહિલાઓ માટેની કેશ ટ્રાન્સફર યોજનાઓ ભાજપ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહી છે. બિહારમાં તો નીતિશ કુમાર પહેલાથી જ મહિલાઓ માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવી રહ્યા છે, મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના તેનાથી થોડી અલગ છે. જોકે, બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવનું કહેવું છે કે, "આ જે યોજના છે તેમાં મોદીજીએ તો એક પણ રૂપિયો આપ્યો નથી. તમામ પૈસા રાજ્ય સરકારના છે. અને, તેમાં પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની પછીથી સમીક્ષા થશે. બિહારની જનતાને મૂર્ખ ન સમજો."
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના કેટલી અસરકારક?
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના, બિહારની મહિલાઓ માટે માત્ર આર્થિક મદદની સ્કીમ નથી. આ સ્કીમ, ખરેખર, મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોને ટેકો આપવા સંબંધિત છે, અને તે તમામ મહિલાઓ માટે પણ નથી. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જીવિકા સાથે જોડાવું જરૂરી છે. જે મહિલાઓ અત્યાર સુધી જીવિકા સાથે જોડાઈ નથી, તેમણે પહેલા ગ્રામ સંગઠનમાં અરજી આપીને સભ્યપદ લેવું પડશે, અને ત્યારબાદ જ તેઓ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે.
નિઃશંકપણે ₹10,000નો પ્રથમ હપ્તો તેમને મળી રહ્યો છે, પરંતુ આગળ જતાં તેમના કામની સમીક્ષા થશે. મૂલ્યાંકનના આધારે જ, કામ શરૂ કર્યાના છ મહિના પછી, લાયક મહિલાઓને મહત્તમ ₹2 લાખની નાણાકીય સહાય મળશે. કમ્યુનિટી આધારિત આ યોજના હેઠળ સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી મહિલાઓને નાણાકીય મદદની સાથે સાથે કામના હિસાબે તાલીમ પણ આપવામાં આવશે. અત્યાર સુધી મોટાભાગની મહિલાઓએ પશુપાલન, કરિયાણાની દુકાન, કોસ્મેટિક્સ, હસ્તકલા, કે નાના બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે અરજી કરી છે.
યોજના માટેની પાત્રતા
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનાનો લાભ લેવા માટે મહિલાએ બિહારની સ્થાયી નિવાસી હોવું જરૂરી છે. અરજી માટે ન્યૂનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત 10+2, ઇન્ટરમીડિયેટ, આઈટીઆઈ, પોલિટેકનિક ડિપ્લોમા અથવા સમકક્ષ હોવી જોઈએ. અરજદારની ઉંમર પણ 18 વર્ષથી 60 વર્ષની વચ્ચે જ હોવી જોઈએ અને મહિલાના પરિવારમાં કોઈ પણ સભ્ય સરકારી નોકરીમાં ન હોવો જોઈએ, અને ન તો આવકવેરો ભરનાર હોવો જોઈએ.
શું આ ચૂંટણીમાં જીતની ગેરંટી છે?
જ્યાં સુધી આ યોજનાથી ચૂંટણીલક્ષી ફાયદો થવાનો સવાલ છે, તે ઘણી વસ્તુઓ પર નિર્ભર કરે છે. સૌથી શક્તિશાળી સંદેશ તો એ જ છે કે 75 લાખ મહિલાઓના ખાતામાં ₹10,000 પહોંચ્યા છે, પરંતુ આ સ્કીમ 18-60 વર્ષની દરેક મહિલા માટે નથી, જેવી યોજનાઓ મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં લાવવામાં આવી છે, અથવા દિલ્હીમાં પ્રસ્તાવિત છે. બિહારમાં કોંગ્રેસ અને આરજેડી તરફથી પણ સત્તામાં આવવા પર માઈ બહેન માન યોજના હેઠળ દર મહિને ₹2,500 આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મધ્ય પ્રદેશમાં પણ કોંગ્રેસે આવી યોજનાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ ભાજપની સરકારે ચૂંટણી પહેલા જ મહિલાઓના ખાતામાં પૈસા મોકલવાનું શરૂ કરી દીધું હતું, અને તેનો પૂરો ફાયદો પણ મળ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનામાં કોઈને દર મહિને અને દરેકને પૈસા નથી મળવાના, પરંતુ જો કામ બરાબર ચાલ્યું તો છ મહિના પછી ₹2 લાખ સુધીની નાણાકીય સહાય મળી શકે છે. ધ્યાન રહે, આ યોજના દરેક પરિવારની મહિલાને રોજગાર શરૂ કરવા અને આત્મનિર્ભર બનવાની તક પૂરી પાડે છે. આથી યોજનાની અસર એ વાત પર જ નિર્ભર કરે છે કે લોકો તેને કેવી રીતે લે છે? આમ પણ, કામ કરવા માટે પૈસા મળવા અને મફતમાં અનાજ અને પૈસા મળવામાં ફરક તો હોય જ છે.
મહિલાઓ માટે નીતિશ કુમારની યોજનાઓ
2020ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 74 બેઠકો મળી હતી, અને ત્યારબાદ દિલ્હીના ભાજપ કાર્યાલયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના **સાયલન્ટ વોટર**નો જોર આપીને ઉલ્લેખ કર્યો હતો. મોદીએ ત્યારે બિહારની મહિલાઓને જ સાયલન્ટ વોટર ગણાવી હતી. ત્યારે મોદીનું કહેવું હતું, "અખબારોમાં, ટીવી ચેનલો પર એનડીએને બહુમતી મળવા પર ચર્ચા થઈ રહી હતી. સાયલન્ટ વોટરની...ચૂંટણી પરિણામોમાં તેમની ગુંજ સંભળાવા લાગી છે. ભાજપ પાસે સાયલન્ટ વોટરનો એક એવો વર્ગ છે, જે તેને વારંવાર વોટ આપી રહ્યો છે, નિરંતર વોટ આપી રહ્યો છે...આ સાયલન્ટ વોટર છે. દેશની માતાઓ, બહેનો, મહિલાઓ, દેશની નારી શક્તિ."
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, "ગ્રામીણ વિસ્તારોથી લઈને શહેરી વિસ્તારો સુધી મહિલા મતદાર જ ભાજપનો સૌથી મોટો સાયલન્ટ વોટ સમૂહ બની ગયો છે." મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના શરૂ કરતી વખતે પણ મોદી બિહારની મહિલાઓ સાથે એ જ અંદાજમાં જોડાવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા. 2015ની વિધાનસભા ચૂંટણી નીતિશ કુમાર મહાગઠબંધનમાં લાલુ યાદવ સાથે લડી રહ્યા હતા, અને કેમ્પેઇન દરમિયાન મહિલાઓના એક કાર્યક્રમમાં જ સત્તામાં આવવા પર બિહારમાં શરાબબંધી લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી હતી. સરકાર બનાવ્યા પછી નીતિશ કુમારે વાયદો પણ પૂરો કર્યો, એ વાત અલગ છે કે તેને લાગુ કરવાને લઈને વિવાદો થતા રહ્યા છે. અને બીજા કોઈ તો નહીં, પણ જન સુરાજ નેતા પ્રશાંત કિશોરે પોતાની સરકાર બનવા પર શરાબબંધી ખતમ કરવાની વાત કહી છે.
2005માં મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી નીતિશ કુમાર બિહારમાં મુખ્યમંત્રી બાલિકા સાયકલ યોજના, મુખ્યમંત્રી કન્યા ઉત્થાન યોજના, મુખ્યમંત્રી બાલિકા પોશાક યોજના, મુખ્યમંત્રી કન્યા વિવાહ યોજના, તલાકશુદા સહાયતા યોજના અને વિધવા-વૃદ્ધ પેન્શન જેવી તમામ યોજનાઓ સમયાંતરે લાવતા રહ્યા છે અને નીતિશ કુમારના મુખ્યમંત્રી બની રહેવામાં બિહારના મહિલા મતદારનું મોટું યોગદાન રહ્યું છે.
