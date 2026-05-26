  • /કોરોના જેવું લોકડાઉન ફરી લાગશે? ઇબોલાને લઈને દેશમાં હાઈ એલર્ટ, જાણો સરકાર અને DGCAની એડવાઇઝરી

કોરોના જેવું લોકડાઉન ફરી લાગશે? ઇબોલાને લઈને દેશમાં હાઈ એલર્ટ, જાણો સરકાર અને DGCAની એડવાઇઝરી

Ebola Virus Alert: દેશમાં ઇબોલા વાયરસને લઈને હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, દેશમાં હાલમાં ઇબોલાનો એક પણ કેસ નથી, તેમ છતાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ આ સંક્રમણને પહોંચી વળવાની તૈયારીઓ માટે એક હાઈ-લેવલ મીટિંગ બોલાવીને સમીક્ષા કરી અને જરૂરી નિર્દેશો આપ્યા છે. બીજી તરફ, ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ પણ SOP જાહેર કરી છે અને તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા જણાવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: May 26, 2026, 11:29 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:29 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

