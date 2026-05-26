/કોરોના જેવું લોકડાઉન ફરી લાગશે? ઇબોલાને લઈને દેશમાં હાઈ એલર્ટ, જાણો સરકાર અને DGCAની એડવાઇઝરી

Ebola Virus Alert: દેશમાં ઇબોલા વાયરસને લઈને હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, દેશમાં હાલમાં ઇબોલાનો એક પણ કેસ નથી, તેમ છતાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ આ સંક્રમણને પહોંચી વળવાની તૈયારીઓ માટે એક હાઈ-લેવલ મીટિંગ બોલાવીને સમીક્ષા કરી અને જરૂરી નિર્દેશો આપ્યા છે. બીજી તરફ, ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ પણ SOP જાહેર કરી છે અને તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા જણાવ્યું છે.
Ebola Virus Alert: કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને ઇબોલાની રોકથામ, દેખરેખ અને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સિસ્ટમની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી નડ્ડાના નિર્દેશ પર સ્વાસ્થ્ય સચિવે વિવિધ મંત્રાલયો અને સંબંધિત એજન્સીઓના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. તમામ એરપોર્ટ, બંદરો અને બોર્ડર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર સ્ક્રીનિંગ અને દેખરેખની વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર રાખવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.
ટ્રેકિંગ, ટેસ્ટિંગ અને સર્વેલન્સ એક્ટિવ રહેશે
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) અને નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (NCDC) ને ટ્રેકિંગ, ટેસ્ટિંગ અને સર્વેલન્સ સિસ્ટમને ચોવીસ કલાક એક્ટિવ રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલમાં દેશમાં ઇબોલાનો કોઈ કેસ સામે આવ્યો નથી, પરંતુ સાવચેતીના ભાગરૂપે આ રોગ સામે લડવાની તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. દેશમાં આ વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે તમામ સંભવિત પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
WHO દ્વારા ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સીની જાહેરાત
આફ્રિકાના કેટલાક દેશોમાં ઇબોલા વાયરસ ફેલાયો છે અને તે સતત જીવલેણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને WHO એટલે કે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને 'ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી' લાગુ કરી દીધી છે. WHO નું નોટિફિકેશન મળ્યા બાદ DGCA એ પણ તમામ એરપોર્ટ માટે SOP જાહેર કરીને ગાઇડલાઇન્સ લાગુ કરી છે અને કોરોના જેવા પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
20 થી વધુ એરલાઇન્સ માટે આદેશ
SOP મુજબ, યુગાન્ડા અને કોંગો સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંપર્ક ધરાવતી એરલાઇન્સને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓ ભારતમાં મુસાફરોને પ્લેનમાંથી ઉતારતા પહેલા તેમની પાસેથી સેલ્ફ-ડિક્લેરેશન ફોર્મ (સ્વ-ઘોષણા પત્ર) ભરાવે અને તેને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય સુધી પહોંચાડે. એર ઇન્ડિયા, ઇન્ડિગો, અકાસા એર, એમિરેટ્સ, એર ફ્રાન્સ, એતિહાદ એરવેઝ અને ઇજિપ્તએર કોંગો સાથે કનેક્ટેડ છે. જ્યારે યુગાન્ડા સાથે કનેક્ટેડ 17 એરલાઇન્સની યાદીમાં એર ઇન્ડિયા, ઇન્ડિગો અને KLM સામેલ છે.
માસ્ક અને પીપીઈ કીટ સાથે રાખવી પડશે
એરલાઇન્સ ફ્લાઇટમાં જાહેરાત (Anouncement) કરશે કે જો કોઈ મુસાફરને મુસાફરી દરમિયાન તાવ, નબળાઈ, સ્નાયુઓમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો, ગળામાં ખરાશ, ઉલ્ટી, ઝાડા, ચામડી પર ચકામા કે રક્તસ્રાવ જેવા લક્ષણો દેખાય, તો તેઓ તરત જ ક્રૂ મેમ્બર્સને જાણ કરે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરને પ્લેનના પાછળના ભાગમાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે. પીડિત મુસાફરની આગળની અને બાજુની સીટો ખાલી કરાવવામાં આવશે. એરલાઇન્સે ફર્સ્ટ એઇડ કીટમાં થ્રી-લેયર માસ્ક, સિંગલ-યુઝ ગ્લોવ્ઝ (મોજાં), પીપીઈ કીટ અને સેનિટાઈઝર પણ રાખવા પડશે.
યુગાન્ડામાં ઇબોલાથી પહેલા પણ 11,000 લોકોના મોત થયા હતા
તમને જણાવી દઈએ કે આફ્રિકાના દેશ યુગાન્ડામાં ઇબોલા વાયરસ પહેલા પણ ફેલાઈ ચૂક્યો છે. વર્ષ 2000માં આ જીવલેણ વાયરસ પહેલીવાર ફેલાયો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 2014-2016 દરમિયાન પશ્ચિમ આફ્રિકામાં ઇબોલાએ ભારે તબાહી મચાવી હતી. તે 2 વર્ષમાં ઇબોલાની ઝપેટમાં આવવાથી 11,000 થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. ઇબોલા વાયરસ વિશે સૌથી પહેલા 1976માં ખબર પડી હતી. તે સમયે ઇબોલા નદીની નજીક આવેલા દક્ષિણ સુદાન અને કોંગોમાં એકસાથે આ રોગચાળો ફેલાયો હતો, તેથી તેનું નામ 'ઇબોલા' રાખવામાં આવ્યું હતું.