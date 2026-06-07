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કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ છોડશે BJP અને જોઈન કરશે કોંગ્રેસ? અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડાને કેમ મળ્યા પંજાબના પૂર્વ CM?

Punjab Politics Update: પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેપ્ટન અમરિંદર સિંહે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મુલાકાત બાદ રાજકીય ગલિયારાઓમાં તેમના પક્ષ છોડવાની અટકળો તેજ બની છે. પંજાબના રાજકીય બજારમાં ચર્ચાઓ ગરમાઈ છે કે કેપ્ટન ફરીથી કોંગ્રેસમાં ઘરવાપસી કરી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:02 AM IST
કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ છોડશે BJP અને જોઈન કરશે કોંગ્રેસ? અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડાને કેમ મળ્યા પંજાબના પૂર્વ CM?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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