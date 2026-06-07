/કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ છોડશે BJP અને જોઈન કરશે કોંગ્રેસ? અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડાને કેમ મળ્યા પંજાબના પૂર્વ CM?

Punjab Politics Update: પંજાબમાં વર્ષ 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. તે પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ને મોટો ઝટકો લાગવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા કેપ્ટન અમરિંદર સિંહને લઈને એવી અટકળો લગાવાઈ રહી છે કે તેઓ ભાજપ છોડીને ફરીથી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે છે.
શા માટે અટકળો તેજ થઈ?
આ અટકળોને ત્યારે વેગ મળ્યો જ્યારે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ પંજાબ ભાજપના નવા પ્રમુખ કેવલ સિંહ ધિલ્લોનના સત્તાવાર પદગ્રહણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા નહોતા અને દિલ્હીમાં અમિત શાહને મળવા પહોંચી ગયા હતા. ગઈકાલે 6 જૂનના રોજ દિલ્હીમાં કેપ્ટને અમિત શાહની સાથે જેપી નડ્ડા સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.
Had a meeting with Union Home Minister Shri Amit Shah Ji today in New Delhi and discussed various issues concerning Punjab.@AmitShah pic.twitter.com/ryzH7XJyLa
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 6, 2026
નવા પ્રમુખની વરણીથી નારાજગી
કેપ્ટન અમરિંદર સિંહે કેવલ સિંહ ધિલ્લોનને પંજાબ ભાજપના નવા પ્રમુખ બનાવવાના હાઈકમાન્ડના નિર્ણય સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જાહેરમાં આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી ટીકા પણ કરી હતી. ચર્ચા છે કે તેઓ ભાજપ નેતૃત્વથી અસંતુષ્ટ છે, જેના કારણે 2027ની ચૂંટણી પહેલા તેમની કોંગ્રેસમાં વાપસીની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે.
કેપ્ટને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કર્યું કે, "આજે નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત થઈ." અન્ય એક પોસ્ટમાં તેમણે જેપી નડ્ડા સાથેની મુલાકાત વિશે જણાવ્યું અને કહ્યું કે બંને દિગ્ગજો સાથે પંજાબના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ છે. જેપી નડ્ડાએ પણ આ મુલાકાતની પુષ્ટિ કરતા લખ્યું કે આજે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ.
PHOTO | Senior BJP leader and former Punjab CM Captain Amarinder Singh met Union Minister JP Nadda in Delhi.
(Source: Third Party) pic.twitter.com/5rjbIdPhT9
— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
કેપ્ટને શું કહ્યું?
84 વર્ષીય દિગ્ગજ નેતા કેપ્ટન અમરિંદર સિંહે જણાવ્યું હતું કે પંજાબમાં આટલી મોટી સંગઠનાત્મક નિમણૂક પહેલા તેમની સલાહ લેવામાં આવી નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે, "મને પંજાબના રાજકારણમાં 60 વર્ષનો અનુભવ છે અને પાર્ટીએ આટલા મહત્વના નિર્ણય પર સલાહ ન લીધી, તેનાથી ઉપેક્ષા અનુભવાય છે." તેમણે ધિલ્લોનની ક્ષમતા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે નેતૃત્વના પદ જાતિગત સમીકરણોને બદલે યોગ્યતાના આધારે નક્કી થવા જોઈએ.
કોંગ્રેસના સંપર્કમાં હોવાની ચર્ચા
હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા ભૂપેન્દ્ર સિંહ હુડ્ડાએ તાજેતરમાં નિવેદન આપ્યું હતું કે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ હજુ પણ કોંગ્રેસના નેતાઓના સંપર્કમાં છે. બીજી તરફ, પંજાબ ભાજપના પ્રવક્તા પ્રિતપાલ સિંહ બલિયાવાલે આ વાતોને માત્ર અફવા ગણાવી છે અને કહ્યું છે કે કેપ્ટન ક્યાંય જઈ રહ્યા નથી, તેઓ સંપૂર્ણપણે ભાજપની સાથે છે.
નોંધનીય છે કે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ લાંબા સમય સુધી કોંગ્રેસમાં રહ્યા હતા. વર્ષ 2021માં તેમણે કોંગ્રેસ છોડી હતી અને 2022માં પોતાની પાર્ટી 'પંજાબ લોક કોંગ્રેસ'નું ભાજપમાં વિલીનીકરણ કર્યું હતું.