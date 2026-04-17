કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને એપ્રિલના પગારમાં લાગશે ઝટકો? DA સાથે જોડાયેલો છે મામલો
Dearness Allowance News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ એપ્રિલ મહિનાનો પગાર મેળવતી વખતે નિરાશ થઈ શકે છે. અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે સરકારે હજુ સુધી DA વધારાની જાહેરાત કરી નથી. ચાલો વિગતો જાણીએ.
Dearness Allowance News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના એપ્રિલ મહિનાના પગારમાં કોઈ ફેરફાર થવાની અપેક્ષા નથી. શરૂઆતમાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે સરકાર એપ્રિલના પહેલા થોડા દિવસોમાં ડીએ વધારાની જાહેરાત કરશે. જોકે, આ વખતે ડીએ અંગે હજુ સુધી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. જો આવું થયું હોત, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના એપ્રિલના પગારમાં ડીએ વધારા ઉપરાંત ત્રણ મહિનાનો બાકી પગાર પણ સામેલ હોત.
ત્રણ મહિનાનો બાકી પગાર
ખરેખર, દર વર્ષે માર્ચમાં હોળીની આસપાસ લેવામાં આવતો ડીએનો નિર્ણય જાન્યુઆરી-જૂન અર્ધવાર્ષિક ગાળા માટે હોય છે. પરિણામે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનાના બાકી પગાર પણ 30 કે 31 માર્ચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળતા પગારમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા. આ બાકી પગાર ડીએ વધારાને કારણે થયો હતો. જો કે, આ વખતે, એપ્રિલના પહેલા 16 દિવસ સુધી ડીએ વધારાનું એલાન કરવામાં આવ્યું ન હતું. તેથી, એવું માનવામાં આવે છે કે કોઈપણ DA વધારામાં ત્રણ મહિનાના બાકી પગારનો સમાવેશ થશે. આ બાકી પગાર જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિના માટે હશે.
DA કેટલો વધી શકે છે?
7મા પગાર પંચ હેઠળ મંજૂર કરાયેલ ફોર્મ્યુલા મુજબ, DA વધારો ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI-IW) સાથે જોડાયેલો છે. વર્તમાન અંદાજોના આધારે, કર્મચારીઓ તેમના મૂળ પગારના વર્તમાન 58%થી આશરે 2 ટકાના વધારાની અપેક્ષા રાખે છે, જે તેને લગભગ 60% સુધી લાવે છે.
આ દરમિયાન, કેટલાક કર્મચારીઓ DAમાં 3% વધારો થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, આ DA વધીને 61% થશે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકાર ફુગાવાની અસર ઘટાડવા માટે વર્ષમાં બે વાર - જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં - DA અને DRમાં સુધારો કરે છે. જ્યારે આ ફેરફારો આ મહિનામાં અસરકારક હોય છે, તે સામાન્ય રીતે પછીથી જાહેર કરવામાં આવે છે.
સરકારને પત્ર લખવામાં આવ્યો
13 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ લખેલા પત્રમાં, જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (JCM) ના નેશનલ કાઉન્સિલ (સ્ટાફ સાઇડ) ના સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કેબિનેટ સેક્રેટરીને પત્ર લખીને આ મુદ્દા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની વિનંતી કરી હતી. આ પત્રમાં, મિશ્રાએ સમજાવ્યું હતું કે દર વર્ષે માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં DA વધારાનું એલાન કરવામાં આવે છે. જો કે, આ વર્ષે કોઈ જાહેરાત ન થવાથી કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત લોકોમાં અસ્વસ્થતા ફેલાઈ છે.
પત્રમાં જણાવાયું છે કે, સરકારે હજુ સુધી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવતા DAની જાહેરાત કરી નથી. આનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં રોષ અને ચિંતા ફેલાઈ છે. તેમણે સરકારને પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા વિનંતી પણ કરી, જેમાં કહ્યું કે, અમે તમને આ બાબતમાં હસ્તક્ષેપ કરવા અને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવતા DA હપ્તાની જાહેરાત કરવાની વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.
