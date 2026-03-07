રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સાથે થશે મોટો 'ખેલ'? જાણો BJP કેવી રીતે બગાડી શકે છે વિપક્ષના સમીકરણ
Rajya Sabha Elections 2026: રાજ્યસભામાં 10 રાજ્યોની 37 બેઠકો ભરવા માટે મતદાન થવાનું છે, પરંતુ આ વખતે 2 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ સાથે 'ખેલ' થવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. 7 રાજ્યોમાં સાંસદો બિનહરીફ ચૂંટાઈ શકે છે, જ્યારે 3 રાજ્યોની બેઠકો માટે મતદાન થવાનું છે. આ 3 પૈકી 2 રાજ્યોમાં વિપક્ષના સમીકરણો બગડી શકે તેવી શક્યતા છે.
Rajya Sabha Elections 2026: રાજ્યસભા ચૂંટણી 2026 માટે આગામી 16 માર્ચના રોજ મતદાન થશે. 10 રાજ્યોની ખાલી પડેલી 37 બેઠકો ભરવામાં આવશે, પરંતુ મતદાન માત્ર 3 રાજ્યોની 11 બેઠકો માટે જ થશે. બાકીના 7 રાજ્યોમાં રાજ્યસભા સાંસદો બિનહરીફ ચૂંટાય તે નક્કી છે. 16 માર્ચે બિહારની 5, ઓડિશાની 4 અને હરિયાણાની 2 બેઠકો માટે મતદાન થશે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે ઓડિશા અને હરિયાણામાં ભાજપ કોંગ્રેસની રમત બગાડી શકે છે.
ઓડિશામાં BJP આ રીતે સમીકરણો બગાડશે
ઓડિશામાં ભાજપ બે બેઠકો જીતી શકે છે અને બીજુ જનતા દળ એક બેઠક જીતી શકે છે. ચોથી બેઠક પર ભાજપના સમર્થનથી સ્વતંત્ર ઉમેદવાર દિલીપ રે અને બીજુ જનતા દળના દત્તેશ્વર હોટા વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા છે. જીતવા માટે 30 મતોની જરૂર છે. ભાજપ પાસે કુલ 79 મતો અને ત્રણ અપક્ષ છે, જેનાથી ત્રીજા ઉમેદવાર માટે 22 મત બચ્યા છે, એટલે કે દિલીપ રેને આઠ વધુ મતોની જરૂર છે. બીજુ જનતા દળ પાસે 48 ધારાસભ્યો છે અને દત્તેશ્વર માટે 12 મતોની જરૂર છે. જો કોંગ્રેસને 14 મત મળે અને સીપીઆઈ(એમ)ને એક મત મળે તો વિજય શક્ય છે.
બિહારમાં RJD અને NDA વચ્ચે ટક્કર
બિહારમાં RJD અને NDA વચ્ચે એક બેઠક માટે જોરદાર સ્પર્ધા થઈ શકે છે. આ વખતે નીતીશ કુમારને કારણે બિહારની રાજ્યસભા ચૂંટણી અહેવાલોમાં છે. અહીં 5 બેઠકો માટે 6 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. NDA પાસે 202 ધારાસભ્યો છે અને જીતવા માટે 41 મતોની જરૂર છે. ભાજપ અને JDUના 2-2 ઉમેદવારો માટે કોઈ મુશ્કેલી નથી. અસલી ટક્કર NDAના ઉપેન્દ્ર કુશવાહા અને RJDના અમરેન્દ્ર ધારી સિંહ વચ્ચે છે. NDAને 3 અને RJDને 6 વધુ મતોની જરૂર છે. આવામાં BSPનો 1 અને AIMIMના 5 મતો નિર્ણાયક સાબિત થશે.
હરિયાણામાં કોંગ્રેસને લાગી શકે છે ઝટકો
હરિયાણામાં કોંગ્રેસને વર્ષ 2016 અને 2022ની ચૂંટણીમાં ઝટકો લાગ્યો હતો, અને આ વખતે પણ તેવી જ સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. અહીં 2 બેઠકો માટે ચૂંટણી છે. ભાજપના સંજય ભાટિયા અને કોંગ્રેસના કર્મવીર બૌદ્ધની સામે અપક્ષ સતીશ નાંદલ મેદાનમાં છે. નાંદલ અગાઉ ભાજપ તરફથી ભૂપેન્દ્ર સિંહ હુડ્ડા સામે ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે. આ વખતે ભાજપે નાંદલને અપક્ષ તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જે કોંગ્રેસના મતોમાં ગાબડું પાડી શકે છે. કોંગ્રેસ પાસે 37 મતો છે અને તેમના ઉમેદવારને જીતવા માટે 31 મતોની જરૂર છે. પરંતુ નાંદલના કારણે ક્રોસ વોટિંગ થવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
