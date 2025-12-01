Prev
8th Pay Commission: શું મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવશે મોંઘવારી ભથ્થું? સરકારે સંસદમાં આપ્યો જવાબ

8th Pay Commission: આ પ્રશ્ન સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કેન્દ્ર સરકારે તેનો જવાબ આપ્યો છે. સોમવારે, કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.
 

Dec 01, 2025

8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચની જાહેરાત, સૂચના અને રચના પછી, 49 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોના મનમાં એક મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે શું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) કે મોંઘવારી રાહત (DR) મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ થશે. આ પ્રશ્ન સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને કેન્દ્ર સરકારે તેનો જવાબ આપ્યો છે. સોમવારે, કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.

શું DA મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ થશે?

કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાને સત્તાવાર રીતે સૂચિત કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે હાલમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. તે સ્પષ્ટ છે કે પેન્શનરોને પણ આ જ પ્રશ્ન લાગુ પડે છે, મોંઘવારી રાહત (DR) તેમના મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ થશે નહીં.

કેમ હતો આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન ?

વાસ્તવમાં, શરૂઆતમાં એવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું હતું કે DA અને DRમાં વધારો કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, DAની ગણતરી આગામી ટર્મથી કરવામાં આવશે અને મર્જ કરેલા મૂળ પગારના આધારે કરવામાં આવશે. 

ઉદાહરણ તરીકે, જો વર્તમાન કર્મચારીનો મૂળ પગાર 30,000 રૂપિયા છે અને DA ને 8મા પગાર પંચ હેઠળ મર્જ કરવામાં આવે છે, તો તેમનો મૂળ પગાર 55,000 રૂપિયા થશે. આવા કિસ્સામાં, જો આગામી ટર્મમાં DA 10% નક્કી કરવામાં આવે, તો આ રકમ 5,500 રૂપિયા થશે.

મોંઘવારી ભથ્થું કેવી રીતે નક્કી થાય છે?

કેન્દ્ર સરકાર વધતી જતી ફુગાવાના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું નક્કી કરે છે. ફુગાવાની અસરને ધ્યાનમાં લેવા માટે AICPI-IW સૂચકાંકના આધારે દર 6 મહિને DA દરમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. પેન્શનરો માટે DR (મોંઘવારી રાહત) નક્કી કરવા માટે પણ આ જ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડે છે. DA અને DR ના દર સમાન છે.

હવે જ્યારે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે DA અથવા DR ને મૂળ પગારમાં ભેળવવામાં આવશે નહીં, તો એ ચોક્કસ છે કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને પહેલાની જેમ મોંઘવારી ભથ્થું મળતું રહેશે. AICPI-IW સૂચકાંકના આધારે તે દર છ મહિને વધશે.

હાલનો DA-DR શું છે?

હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે DA-DR દર 55% છે. ઓક્ટોબરમાં, દિવાળી પહેલા, કેન્દ્ર સરકારે DA-DR માં 3% વધારો કર્યો હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે DA કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં સમાવવામાં આવે છે, જ્યારે DR પેન્શનરોના પેન્શનમાં સમાવવામાં આવે છે.

કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષની શરૂઆતમાં 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી. પગાર પંચનો કાર્યકાળ 10 વર્ષનો હોવાથી અને 7મું પગાર પંચ આ વર્ષે તેનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહ્યું હોવાથી, કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી. તેની રચના પણ તાજેતરમાં જ કરવામાં આવી છે.

ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) રંજન દેસાઈના નેતૃત્વમાં આ પંચની રચના કરવામાં આવી છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, 2026 એ વર્ષ છે જ્યારે નવો પગાર ધોરણ લાગુ કરવામાં આવશે. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે તેના અમલીકરણમાં વિલંબ થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે

