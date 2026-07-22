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શું શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપશે? સવાલ પર જાણો શું બોલ્યા જે.પી. નડ્ડા

રાહુલ ગાંધીની પત્રકાર પરિષદ બાદ પેપર લીક મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ પણ પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન મુદ્દે રાજનીતિ ન થવી જોઈએ. તેના પર સંસદમાં વિસ્તારથી ચર્ચા થવી જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:14 PM IST
શું શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપશે? સવાલ પર જાણો શું બોલ્યા જે.પી. નડ્ડા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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