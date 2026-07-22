/શું શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપશે? સવાલ પર જાણો શું બોલ્યા જે.પી. નડ્ડા

કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ નીટ પેપર લીક પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે પત્રકાર પરિષદ યોજી. તેમણે વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનનું રાજનીતિકરણ ન થવું જોઈએ. આ મુદ્દે સંસદમાં વિસ્તારથી ચર્ચા થવી જોઈએ. વિપક્ષ ચર્ચાનો સમય નક્કી કરી શકે છે. નડ્ડાએ તે પણ કહ્યું કે નીટ પેપર લીક મામલામાં સરકાર ગંભીર છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાના સવાલ પર તેમણે કહ્યું કે આ મુદ્દા પર સંસદમાં ચર્ચા થવી જોઈએ.
તેમણે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધતા કહ્યું- વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સિલેક્ટિવ કેમ છે? તેમણે યુપીએ અને ઈન્ડિયા ગઠબંધનની સરકારોની ચર્ચા કેમ ન કરી. તેમણે કહ્યું- તમારો ઉદ્દેશ્ય છાત્રોનું હિત નથી અને ન તમારો ઉદ્દેશ્ય શિક્ષણની ગુણવત્તામાં વધારો થાય અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે તેના પક્ષમાં છે. તમે રાજકીય માઇલેજ લેવા ઈચ્છો છો.
રાહુલ ગાંધીના આરોપોની તપાસ કરાવીશું
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું- કોંગ્રેસની સરકારમાં વધુ પેપરલીક થયા. ઝારખંડ, તેલંગણામાં પેપરલીક થયા, જ્યાં ભાજપની સરકાર નથી. મારી અપીલ છે કે તેનું રાજનીતિકરણ ન થવું જોઈએ. તેનો રાજકીય લાભ લેવો યોગ્ય નથી. આજે સાંજે 4 કલાકે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક પ્રસ્તુતિકરણ આપ્યું. જેમાં તેમણે 150 પેપર લીકની વાત કરી છે. તેમના આરોપોની તપાસ કરાવીશું.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference on the students' protest, Union Minister JP Nadda says, “...As the Leader of the House in the Rajya Sabha, I have always maintained that if the Opposition decides the duration of the debate, the government is ready for it. The… pic.twitter.com/Q7VcKJKtL1
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2026
સંસદમાં ચર્ચા થાય
નડ્ડાએ કહ્યુ, 'અમે ઈચ્છીએ છીએ કે સંસદમાં તેની ચર્ચા થાય. વિપક્ષ આ મામલા પર જેટલો સમય માગે એટલી ચર્ચા માટે તૈયાર છીએ. હું કોઈ પર આરોપ લગાવી રહ્યો નથી. આપણે આ સમસ્યાનું કઈ રીતે નિદાન કરીએ તેના પર વાત થવી જોઈએ. બાળકો દેશનું ભવિષ્ય છે, તેથી આ સરકાર અને વિપક્ષ બંનેની જવાબદારી છે. બંનેએ મળી યોગ્ય સમાધાન લાવવું જોઈએ.'
તેમણે આગળ કહ્યું- વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાને લઈને ભાજપ અને એનડીએ પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ખુબ ગંભીર છે, તેથી સંસદમાં તેની ચર્ચા થવી જોઈએ. બાળકો દેશનું ભવિષ્ય છે અને તેની ચિંતા કરવી સરકારની જવાબદારી છે અને સરકારની સાથે વિપક્ષ આ જવાબદારી નિભાવે અને સ્થાયી સમાધાન પણ.
સોનમ વાંગચુક સાથે મુલાકાત પર શું બોલ્યા નડ્ડા?
ગુરૂગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સોનમ વાંગચુક સાથે થયેલી મુલાકાત વિશે પૂછવા પર જેપી નડ્ડાએ કહ્યુ- અમે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણકારી લીધી. તેઓ આઈસીયુમાં હતા, તેથી સ્વાભાવિક રૂપથી તેમને મળવું મુશ્કેલ હતું. તેમ છતાં અમે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણકારી લીધી અને તેમના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી. અમે તેમને ભૂખ હડતાલ સમાપ્ત કરી અને મુખ્યધારામાં સામેલ થવાની અપીલ કરી છે, જેથી તેઓ વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય દિશામાં માર્ગદર્શન આપી શકે.