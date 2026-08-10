/શું ભારતીય રસોડામાં LPGનું સ્થાન લેશે એથનોલ? સરકારે જણાવ્યો ભવિષ્યનો પ્લાન

Ethanol as Cooking Fuel: ભારતમાં પરિવહન ઇંધણ તરીકે એથનોલનો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં એવા પણ પ્રશ્ન ઉભા થઈ રહ્યા છે કે, શું આવનારા સમયમાં એથનોલનો ઉપયોગ ભારતીય રસોડામાં LPGના વિકલ્પ તરીકે થઈ શકે છે. જો કે, સરકારે હાલમાં આવી કોઈ યોજનાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ 10 ઓગસ્ટ એટલે કે આજે રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, એથનોલને ઘરગથ્થુ રસોઈના ઇંધણ તરીકે હજુ સુધી મંજૂરી કે અનિવાર્યતા આપવામાં આવી નથી. તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે એથનોલને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે જોડાયેલી કોઈ નીતિ સરકારના વિચારણા હેઠળ નથી.
રસોડામાં એથનોલ લાવવાની હાલમાં કોઈ નીતિ નથી
સરકારે જણાવ્યું કે, હજુ એથનોલને ઘરગથ્થુ રસોઈના ઇંધણ તરીકે મંજૂરી આપવાનો કે ફરજિયાત કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. આનો અર્થ એ છે કે હાલમાં LPG જ દેશના ઘરગથ્થુ રસોઈના ઇંધણના ફ્રેમવર્કમાં મુખ્ય ઇંધણ રહેશે.
જો કે, સરકારે એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે, ભવિષ્યમાં એથનોલ વૈકલ્પિક રસોઈ ઇંધણ તરીકે ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આનાથી ભારતની આયાતી LPG પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં અને અન્ય એક સરખામણીએ સ્વચ્છ ઇંધણ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં મદદ મળી શકે છે. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં એથનોલના વધારાના ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ઊર્જાના અન્ય ક્ષેત્રોમાં કરવાની સંભાવના પણ છે.
એથનોલ-ડિઝલ મિશ્રણને પણ સરકારે ફગાવ્યું
સરકારે એથનોલને ડિઝલમાં મિક્સ કરવાની સંભાવનાને પણ હાલમાં ફગાવી દીધી છે. જાહેર ક્ષેત્રની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ તેમના સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્રો દ્વારા એથનોલ-ડિઝલ મિશ્રણનું વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ પરીક્ષણોમાં માન્ય પ્રયોગશાળાઓ અને વાહન ઉત્પાદકો સાથે પણ સહયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પરીક્ષણોમાં સલામતી સાથે જોડાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ સમસ્યા સામે આવી.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, એથનોલ ઉમેરવાથી ડિઝલનું ફ્લેશ પોઈન્ટ ઘણું ઓછું થઈ ગયું. આના કારણે મિશ્રિત ઇંધણ નિર્ધારિત ફ્લેશ પોઈન્ટની જરૂરિયાતને પૂરું કરી શક્યું નહીં. ફ્લેશ પોઈન્ટ ઓછું થવાનો અર્થ એ છે કે ઇંધણ સરખામણીએ વધુ સરળતાથી આગ પકડી શકે છે. આનાથી ઇંધણના સંગ્રહ અને જાળવણી દરમિયાન સુરક્ષા સંબંધિત જોખમો વધી શકે છે.
પેટ્રોલમાં 20% કરતા વધુ એથનોલ બ્લન્ડિંગ પર પણ કોઈ નિર્ણય નહીં
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, પેટ્રોલમાં વર્તમાન 20% એથનોલ બ્લન્ડિંગથી આગળ વધારવા અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ જણાવ્યું કે, એથનોલ મિશ્રણને 20%થી વધુ વધારવાનો કોઈપણ નિર્ણય વિગતવાર વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી અભ્યાસ પછી જ લેવામાં આવશે. આ સંબંધમાં વાહન ઉત્પાદકો, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ અને સંશોધન સંસ્થાઓની પણ સલાહ લેવામાં આવશે.
ભારતની ઇંધણ નીતિમાં એથનોલની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
જો કે, સરકારે હાલમાં એથનોલને ઘરગથ્થુ રસોઈના ઇંધણ તરીકે રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી નથી. પરંતુ, દેશની વૈકલ્પિક ઇંધણ નીતિમાં એથનોલની ભૂમિકા યથાવત છે. સરકાર એથનોલના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને દેશમાં ઉપલબ્ધ વધારાની એથનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતાનો ઉપયોગ ઊર્જાની અન્ય જરૂરિયાતો માટે કરવાની સંભાવનાઓ પર પણ ભાર મૂકી રહી છે. હાલમાં એ સ્પષ્ટ છે કે, ભારતીય ઘરોમાં LPGના સ્થાને કે તેની સાથે એથનોલને રસોઈના ઇંધણ તરીકે લાવવાની કોઈ સરકારી નીતિ નથી. ભવિષ્યમાં જો એથનોલના વપરાશનો વ્યાપ વધારવામાં આવે તો તેમાં સલામતી, તકનીકી અભ્યાસ અને સંબંધિત પક્ષો સાથેની સલાહને મહત્વપૂર્ણ આધાર બનાવવામાં આવશે.