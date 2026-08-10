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શું ભારતીય રસોડામાં LPGનું સ્થાન લેશે એથનોલ? સરકારે જણાવ્યો ભવિષ્યનો પ્લાન

Ethanol as Cooking Fuel: શું એથનોલ ભારતીય રસોડામાં વપરાતું આગામી ઇંધણ બની શકે છે? જેમ-જેમ ભારતમાં આ બાયોફ્યુલનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, તેમ-તેમ આ પ્રશ્ન પણ ઉઠવા લાગ્યો છે કે, શું LPGની સાથે-સાથે એથનોલ પણ ભારતીય રસોડામાં પોતાનું સ્થાન બનાવી શકે છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:42 PM IST
શું ભારતીય રસોડામાં LPGનું સ્થાન લેશે એથનોલ? સરકારે જણાવ્યો ભવિષ્યનો પ્લાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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