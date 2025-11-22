શું બિહારમાં હરિયાણા જેવી સ્થિતિ સર્જાશે? CM અને ગૃહમંત્રી વચ્ચે કયા મુદ્દાઓ પર થઈ શકે છે વિવાદ?
Bihar election 2025: બિહારમાં નવી સરકારની રચના થઈ ગઈ છે, પરંતુ રસપ્રદ ઘટનાઓનો દોર હજુ પૂરો થયો નથી. જ્યારે 20 વર્ષ પછી મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર પાસેથી ગૃહ મંત્રાલય છીનવાઈ ગયું, ત્યારે જ નવી દિલચસ્પી શરૂ થઈ, પરંતુ તે બિહાર સરકાર માટે વિવાદનું મૂળ બની શકે છે. ચાલો આ વાતને મુખ્યમંત્રી ખટ્ટર અને ગૃહમંત્રી વિજના ઉદાહરણથી વિગતવાર સમજીએ.
Bihar election 2025: બિહારની રાજનીતિમાં રસ ઓછો થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. બિહારમાં બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ હતી. એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે આકરા મુકાબલાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ પરિણામો અપેક્ષા કરતાં તદ્દન અલગ આવ્યા. ત્યારબાદ, એનડીએ પાસે સંપૂર્ણ બહુમતી પછી સીએમ પદ માટે બીજો રસપ્રદ તબક્કો આવ્યો. જો કે, ઘણા અટકળો પછી, નીતિશ કુમાર જ સીએમની ખુરશી પર બિરાજમાન થયા. આ પછી, મંત્રીઓને વિભાગો સોંપવાની વાત આવી. જેમાં 20 વર્ષમાં પહેલીવાર નીતિશ કુમાર પાસેથી ગૃહ મંત્રાલય છીનવાઈ જવાની રસપ્રદ ઘટના બની. ગૃહ મંત્રાલય બીજેપીના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી પાસે આવ્યું. આનાથી બિહારની રાજનીતિમાં ફરી એક નવો રસપ્રદ વળાંક આવ્યો છે.
બિહારમાં ભલે સીએમ અને ગૃહમંત્રી એક જ ગઠબંધનના હોય, પરંતુ બંને અલગ-અલગ પક્ષના છે. હરિયાણામાં વર્ષ 2022માં મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટર અને ગૃહમંત્રી અનિલ વિજ વચ્ચે અનેક વિવાદો ખુલ્લેઆમ સામે આવ્યા હતા, જોકે બંને ભાજપના નેતા હતા. બિહારમાં બંને પદ પર અલગ-અલગ પક્ષના નેતાઓ બેઠેલા છે. આવી સ્થિતિમાં, બિહારમાં હરિયાણા કરતાં વધુ સ્થિતિ વણસવાની શંકાને નજરઅંદાજ કરી શકાય નહીં. બિહારમાં કેવી રીતે બંને વિભાગોમાં મતભેદો થઈ શકે છે, ચાલો હરિયાણાના ઉદાહરણથી સમજીએ...
સુરક્ષા અંગે વિવાદ
કયા વ્યક્તિને કેટલી અને કઈ શ્રેણીની સુરક્ષા આપવી, તે ગૃહ મંત્રાલય નક્કી કરે છે. 7 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ હરિયાણા જેલ પ્રશાસને રામ રહીમને 3 અઠવાડિયાની ફરલો (પેરોલ) મંજૂર કરી હતી. ફરલો પર જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી રામ રહીમને ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા આપવામાં આવી હતી. એડીજી સીઆઈડીએ ગૃહ મંત્રાલય તરફથી મળેલા ઇનપુટના આધારે રોહતક કમિશનરને પત્ર લખીને સુરક્ષા માંગી હતી. જ્યારે રામ રહીમની ફરલોના વિરોધમાં પંજાબ હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. નિષ્પક્ષ વિધાનસભા ચૂંટણી પર સવાલો ઉઠ્યા હતા.
પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટે હરિયાણા સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો. ત્યારે સરકારે કહ્યું કે તેમને રામ રહીમની ફરલો અને ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા વિશે કોઈ જાણકારી નથી. ગૃહ મંત્રી અનિલ વિજે કહ્યું કે તેમને રામ રહીમને ઝેડ પ્લસ સુરક્ષાની જાણકારી નથી. તેમણે કહ્યું કે "ન તો મારી પાસે ફરલોની કોઈ ફાઇલ આવી છે અને ન જ તેમની પાસે રામ રહીમની સિક્યુરિટીને લઈને કોઈ જાણકારી છે." ગૃહમંત્રી અનિલ વિજે એ પણ કહ્યું હતું કે ગુપ્ત વિભાગ (CID) મુખ્યમંત્રી પાસે છે. બિહારમાં પણ ઘણા બાહુબલીઓ છે. આવી સ્થિતિમાં અહીં પણ આ પ્રકારના વિવાદો જોવા મળી શકે છે.
IPS ટ્રાન્સફર વિવાદ
મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ અને ગૃહમંત્રી અનિલ વિજ IPS અધિકારીઓના ટ્રાન્સફર વિવાદને લઈને આમને-સામને આવી ચૂક્યા છે. એકવાર મુખ્યમંત્રીએ ગૃહમંત્રી અનિલ વિજની સંમતિ વિના એક આઈપીએસ અધિકારીને પરિવહન વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. બિહાર પહેલાથી જ ટ્રાન્સફર-પોસ્ટિંગને લઈને ચર્ચામાં રહે છે.
તપાસ એજન્સીમાં વિવાદ
હરિયાણામાં ગૃહમંત્રી અનિલ વિજ અવારનવાર પોલીસ અધિકારીઓની નોન-પોલીસિંગ કામોમાં તૈનાતી પર સવાલો ઉઠાવતા રહ્યા હતા. જ્યારે સીએમ ખટ્ટરના વિચારો અલગ હતા. એકવાર હરિયાણા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશને પોલીસ ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું. આનું પેપર લીક થઈ ગયું. આ મામલે પણ સીએમ અને ગૃહમંત્રી વચ્ચે મતભેદ થયા હતા. ગૃહ મંત્રી અનિલ વિજે આ મામલાની તપાસ સીબીઆઈ પાસે કરાવવાની વાત કહી, જ્યારે સીએમ પોલીસ તપાસ પર અડગ રહ્યા.
DGP પર વિવાદ
રાજ્યમાં ડીજીપી પોલીસના વડા હોય છે. સીએમ સહિત મંત્રીઓ આ પદ પર પોતાના પક્ષની વ્યક્તિને બેસાડવા માંગે છે. એકવાર સીએમ ખટ્ટર અને અનિલ વિજ વચ્ચે પૂર્વ ડીજીપી મનોજ યાદવને સેવા વિસ્તાર (એક્સ્ટેંશન) આપવાને લઈને વિવાદ થયો હતો. સીએમ મનોહર લાલ ડીજીપીને સેવા વિસ્તાર આપવા માંગતા ન હતા, જ્યારે ગૃહમંત્રી અનિલ વિજ તેમનો કાર્યકાળ વધારવા માંગતા હતા. મામલો દિલ્હી સુધી પહોંચ્યો હતો. આ મામલે ગૃહમંત્રી અનિલ વિજે કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાથે પણ વાતચીત કરી હતી.
CID પર વિવાદ
હરિયાણામાં સીએમ મનોહર લાલ ખટ્ટર અને ગૃહ મંત્રી અનિલ વિજ વચ્ચે સીઆઈડી (ગુપ્તચર વિભાગ) ને લઈને પણ ઘણી વખત વિવાદ જોવા મળ્યો. ગૃહમંત્રી અનિલ વિજ સીઆઈડી વિભાગ પર વધુ હક રાખતા હતા પરંતુ આ વિભાગ મુખ્યમંત્રીની દેખરેખ હેઠળ હતો. વિવાદ વધુ વધ્યો, ત્યારે સીએમએ આ વિભાગ પોતાની પાસે રાખી લીધો. સીએમ પાસેથી જ્યારે દિલ્હીથી વધુ સવાલ-જવાબ થયા, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી સર્વે-સર્વા છે.
