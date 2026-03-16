ઇરાન સામે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં યુદ્ધના જહાજો મોકલશે ભારત ? ટ્રમ્પની અપિલ પર મોદી સરકારનું પહેલું નિવેદન, જાણો
Modi Government First Statement: વિદેશ મંત્રાલયે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુદ્ધ જહાજો મોકલવા અંગે પોતાની પહેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે. ટ્રમ્પે ચીન અને ફ્રાન્સ સહિત અનેક દેશોને યુદ્ધ જહાજો મોકલવાની અપીલ કરી હતી.
Modi Government First Statement: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવા માટે અનેક દેશોને યુદ્ધ જહાજો મોકલવા વિનંતી કરી હતી. આ અંગે, વિદેશ મંત્રાલયે સોમવારે (16 માર્ચ, 2026) જણાવ્યું હતું કે ભારતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે નૌકાદળના જહાજોની તૈનાતી અંગે અમેરિકા સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરી નથી.
ટ્રમ્પે અનેક દેશોને યુદ્ધ જહાજો મોકલવાની અપીલ કરી
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનના કડક વલણ બાદ, ટ્રમ્પે સાથી દેશોને સ્ટ્રેટના રક્ષણ માટે યુદ્ધ જહાજો મોકલવાની અપીલ કરી. તેમણે ચીન, ફ્રાન્સ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને યુકેનું નામ લીધું, આશા વ્યક્ત કરી કે આ દેશો મદદ કરવા માટે આગળ આવશે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ દેશે ટ્રમ્પની અપીલનો જવાબ આપ્યો નથી કે યુદ્ધ જહાજો મોકલ્યા નથી.
ટ્રમ્પની અપીલ પર MEAનું નિવેદન
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા યુદ્ધ જહાજો મોકલવા અંગે ભારતનો સંપર્ક કર્યો છે અને આ બાબતે સરકારનું વલણ શું છે. જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે, અમે આ બાબતે ઘણા દેશો દ્વારા થઈ રહેલી ચર્ચાઓથી વાકેફ છીએ. અમે હજુ સુધી આ મુદ્દા પર દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરી નથી. MEA પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું કે ભારત આ બાબતે વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે વાતચીત ચાલુ રાખશે.
દ્વિપક્ષીય સંબંધોને કારણે ભારતીય જહાજો પસાર થાય છે: MEA
એક મુલાકાતમાં, વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોના પસાર થવા માટે ઈરાન સાથે કોઈ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી. તેમણે કહ્યું કે જહાજોના પસાર થવા અંગે ઈરાન સાથે વાતચીત ચાલુ છે અને તેના સકારાત્મક પરિણામો મળી રહ્યા છે.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારતીય જહાજોના સુરક્ષિત પસાર થવા માટે પ્રતિક્રિયા આપી નથી, પરંતુ તે આપણા સંબંધોને કારણે છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને, નવી દિલ્હી ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને તેમના ઘરે પાછા ફરવાની સુવિધા માટે સરહદ પાર કરીને આર્મેનિયામાં પ્રવેશવા વિનંતી કરી રહ્યું છે. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કહ્યું કે, ઈરાનથી અત્યાર સુધીમાં 550થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની સુવિધા આપવા બદલ આર્મેનિયાની સરકાર અને લોકોનો આભાર.
